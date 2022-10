Christian Bale, el mediador entre Amy Adams y un director acusado de abuso y “comportamientos lunáticos”

escuchar

El proceso de producción de un largometraje puede durar meses, incluso hasta años. Durante un rodaje, la convivencia entre actores, actrices, equipo técnico y directores suele ser intensa y estresante. Las recientes polémicas que giraron en torno a la película No te preocupes, cariño son un claro ejemplo de este tipo de casos en donde las discusiones y enfrentamientos entre colegas son moneda corriente.

Los conflictos en los rodajes no nacieron ayer. En una entrevista para la revista GQ, el actor Christian Bale se refirió a una desagradable experiencia que tuvo durante las grabaciones del film Escándalo americano, en donde tuvo que mediar para que la tensión entre Amy Adams y el director David O. Russell, no saltara por los aires.

Amy Adams, después de filmar Escándalo americano en 2013, confesó que fue una de las experiencias más miserables de su vida y que el director la hacía llorar a menudo

“Tiendo a intentar ser un mediador. Está en mi naturaleza tratar de decir: ‘Oye, vamos, sentémonos y averigüemos eso. Tiene que haber una manera de hacer que todo esto funcione’”, expresó. Bale no dudó en analizar la situación que se vivió entre la actriz y el director y aclaró que el carácter fuerte de ambos artistas concordaba con el temple de los personajes que la película buscaba replicar en la ficción. Bajo su perspectiva, la energía de los roles que se interpretaban complicaba aún más la forma de lidiar con la discusión en el set fuera de cámara. “Hay que recordar que era la naturaleza de los personajes. ¿Cierto? Esos personajes no eran personas que retrocedieran ante nada”, reflexionó. “Cuando trabajás con personas con el inmenso talento creativo de Amy o David, sabés que habrá sorpresas”, dijo el actor. “Estaba lidiando con dos talentos tan increíbles allí”, sumó.

Amy Adams obtuvo una nominación al Oscar por su performance en Escándalo americano Archivo

Las declaraciones de Bale concuerdan con la información filtrada por parte de las oficinas de Sony en 2014, cuando salió a la luz un correo electrónico del periodista Jonathan Alter. En aquel texto se hacía referencia al mal comportamiento que Russell ejerció sobre Adams en el set de rodaje, donde se mencionaba precisamente la intervención de Bale. “Su abuso y su comportamiento lunático son extremos, incluso para los estándares de Hollywood”, exponía el correo electrónico.

No es la primera vez que David O. Russell es catalogado como un cineasta complicado. Acumula fama y denuncias por ser uno de los directores más difíciles de Hollywood. Figuras como George Clooney o Julia Stiles llegaron a denunciar las conductas inadecuadas del director y no resulta extraño que artistas que colaboran con él, luego decidan no volver a trabajar en sus proyectos. En el rodaje de Tres reyes, en 1999, terminó a las trompadas con George Clooney, cuando el actor se cansó de los maltratos verbales y físicos que el director infligía a los extras de la película. En un detrás de escena de I Heart Huckabees, su película de 2004, se lo puede ver a Russell insultando a los gritos a Lily Tomlin y arrojando cosas contra una asistente de producción.

David O. Russell, guionista de Escándalo americano se llevó una estatuilla por su rol Agencias

Precisamente Amsterdam, su última película protagonizada por Christian Bale, retrasó un año su fecha de estreno después de que actores de la película boicotearan al autor tras ser investigado por tocar de forma inapropiada a su sobrina. Incluso Margot Robbie alegó que la policía tuvo que acceder al rodaje de la película.

Bale, un agradecido de Leonardo DiCaprio

Otro de los aspectos de la entrevista que más llamó la atención, fueron las declaraciones del actor en torno a Leonardo DiCaprio, quien afirmó que se convirtió en un emblema muy fuerte para una generación de intérpretes, ya que todos los papeles de renombre pasaron primero por él.

“Da igual lo que te cuenten. Da igual lo bien que te lleves con los directores. Muchas de esas personas con las que he trabajado previamente siempre le ofrecieron el papel a él primero”, explicó Bale. “Sospecho que casi toda la gente de una edad similar a la suya en Hollywood le debe su carrera a que en algún momento Leo rechazara algún proyecto”, bromeó. Y cerró la entrevista con halagos para su colega: “¿Sabés lo agradecido que me siento por conseguir cualquier papel? Yo no puedo hacer lo que hace él”.

