Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019 • 19:00

Christoph Waltz , Wallace Shawn y Gina Gershon son algunos de los actores que protagonizarán la nueva película de Woody Allen . Este es el primer film que dirigirá Allen tras el auge del movimiento #MeToo, después del cuál perdió un gran acuerdo de distribución debido a las denuncias de abuso sexual que realizó su hija, Dylan Farrow.

El director se convirtió en una persona no grata en Hollywood después de que Dylan volviese a hablar públicamente sobre el abuso sexual que habría sufrido por parte de su padre cuando era una niña, algo que él niega desde hace años.

En medio del movimiento que concientiza sobre los abusos en la industria del espectáculo, muchos actores se negaron a trabajar con él. Una editorial rechazó publicar sus memorias y Amazon canceló la distribución de cuatro de sus películas en su plataforma, lo cual llevó al director a iniciar un juicio contra la empresa por 68 millones de dólares .

El largometraje será poducido por una compañía española, y comenzará a rodarse el próximo 10 de julio en San Sebastián, España. Según se pudo saber a través del comunicado que emitió la productora, la película se trata de una pareja que comienza a sentir atracción por otras personas durante el festival de cine que se lleva a cabo en la ciudad.

Además de Waltz, Shawn y Gershon, el elenco estará conformado por la española Elena Anaya y el francés Louis Garrel, entre otros. Será producido por Mediapro, la misma empresa que estuvo a cargo en 2008 de Vicky Cristina Barcelona y, en 2011, de Medianoche en París.

Allen tiene una gran base de fans en Europa. Su última película, A Rainy Day in New York, no tiene fecha de estreno en Estados Unidos, en donde se mantiene archivada. Sin embargo, en el Viejo Continente son varios los distribuidores que la han elegido para proyectarla a fines de 2019.