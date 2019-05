La última película de Woody Allen ya tiene fecha de estreno en la Argentina

En medio del escándalo con Amazon, A Rainy in New York se proyectará, por ahora, en 5 países

Ya tiene fecha de estreno en la Argentina la última película escrita y dirigida por Woody Allen . A Rainy Day in New York, todavía sin título confirmado en castellano, llegará a los cines de nuestro país el 7 de noviembre, según confirmó a LA NACION su distribuidora local, Digicine. El anuncio se produjo casi al mismo tiempo en que el propio Allen, desde su cuenta de Facebook, difundió el trailer con las primeras imágenes de su más reciente obra, junto con la revelación del poster oficial.

De esta manera, la Argentina se convierte en el quinto país que estrenará A Rainy Day in New York en fechas oficialmente confirmadas después de Francia (18 de septiembre), Italia (3 de octubre), España (4 de octubre) y Portugal (24 de octubre). En los últimos días se anunció que la película también se lanzará en Alemania y en Austria, así como en otros mercados de América latina. Todavía no hay fecha de presentación en Estados Unidos, seguramente debido al juicio que Allen mantiene con Amazon Studios, responsable de producir y financiar el proyecto, después de que este último decidió posponer por tiempo indeterminado el estreno tras las acusaciones de presunto abuso contra Allen por parte de una de sus hijas, Dylan Farrow .

Elle Fanning y Timothée Chalamet, los dos protagonistas de la nueva película de Woddy Allen

El actor y director de Manhattan reclama una compensación de 68 millones de dólares por parte de Amazon debido a la demora en el estreno de A Rainy Day in New York y la cancelación de un futuro proyecto. Amazon había firmado con Allen hace algunos años un acuerdo para la producción de cuatro películas, de las cuales ya se estrenaron dos ( Café Society y La rueda de la maravilla) y A Rainy Day in New York es la tercera.

Las imágenes que ya circulan por Internet y las redes sociales muestran con claridad los ejes argumentales de A Rainy Day in New York. Allen nos presenta a la pareja protagónica, encarnada por Timothée Chalamet y Elle Fanning , enfrentada al riesgo de una ruptura afectiva durante el viaje por un día que ambos realizan a la Gran Manzana, sobre todo a partir de la entrada en escena de otros personajes interpretados por Selena Gomez , Diego Luna y Kelly Rohrbach. También aparecen Liev Schreiber y Jude La w, este último de manera fugaz y casi nebulosa (una sola vez se lo ve junto a Fanning bajo la lluvia y dentro de un auto). Este dato es sugerente, ya que se había anticipado que uno de los aspectos a priori más controvertidos de la película pasaría por la relación entre la joven Fanning y un director de cine de mayor edad, el rol interpretado por Law.

La decisión de Allen de revelar por primera vez imágenes de su película aún inédita se produjo pocas horas después de que otro de los hijos adoptivos de Allen, Moses Farrow, hiciese una fuerte defensa pública del actor y director a través de una carta. Moses, de 40 años, uno de los hijos adoptivos de Allen y Mia Farrow, negó las acusaciones de abuso y sugirió por el contrario que Mia Farrow manipuló la denuncia de Dylan con el propósito de incriminar deliberadamente a Allen.

El afiche oficial del filme que ya tiene fecha de estreno en 5 países

Además de poner en duda el testimonio de Dylan, Moses Farrow volvió a decir que sufrió abusos por parte de su madre adoptiva. Señaló que Mia Farrow lo golpeaba con frecuencia, al igual que sus otros hijos, antes de encerrarlos en un baño o en un armario.

A Rainy Day in New York fue rodada en 2017, inmediatamente después de La rueda de la maravilla (Wonder Wheel), y su fallido estreno por las acusaciones contra Allen llevó a Chalamet, uno de sus protagonistas, a declarar públicamente que jamás volvería a filmar con él. De hecho, Chalamet anunció días después que no quería recibir ningún ingreso por su trabajo en esa película y que decidió donar la totalidad de su salario a tres instituciones que prestan ayuda a mujeres abusadas, sobre todo dentro de la industria del entretenimiento: Times Up, LGBT Center New York y Rainn.