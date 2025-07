Cinco datos curiosos que no sabías de El diablo viste a la moda

El diablo viste a la moda se estrenó un 30 de junio de 2006 y no tardó en convertirse en un éxito de taquilla. El film protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt despertó pasiones en la audiencia, recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial y además le otorgó a Streep una nominación al Oscar.

A casi dos décadas de su lanzamiento, y con el rodaje de una segunda parte de la historia ya en marcha, recordamos algunos datos de color y curiosidades que envolvieron el set de la película y sorprendieron a los fanáticos.

Stanley Tucci reveló que El diablo viste a la moda “fue una de las mejores experiencias” de su vida (Foto: IMDb)

1. Las condiciones de Meryl Streep para aceptar el papel

No había dudas: la producción creía unánimemente que Streep era la única actriz posible para interpretar a Miranda. “En mi mente la oferta era insuficiente, por no decir insultante, no reflejaba el valor real del proyecto”, explicó a Variety la actriz. “Ahí estaba mi ‘momento de despedida’, pero después doblaron la oferta. Tenía 55 años y acababa de aprender, a una edad bastante tardía, cómo defender mi propio nombre”.

Una vez inmersa en ese mundo, la actriz comenzó a tomar decisiones creativas vinculadas con la composición de su personaje. Entre esas decisiones, estuvo la de teñirse el cabello de blanco. “Quedé fascinada con el cabello blanco porque me dio cierta libertad; de algún modo, era como empezar a pintar un cuadro”, destacó Streep.

2. ¿En quién se inspiró Meryl Streep para su personaje?

Meryl Streep aseguró que se inspiró en dos hombres para componer a su personaje archivo

A contramano del mito, Meryl Streep explicó que su personaje no se basa en Anna Wintour, la directora de Vogue, si no que se inspiró en dos hombres para el personaje de Miranda. “La voz la tomé de Clint Eastwood [quien dirigió a la actriz y coprotagonizó con ella Los puentes de Madison], porque él jamás levanta el tono de su voz, pero tiene una forma de comunicar las cosas que lo convierte en la persona más poderosa de la sala. Pero no es gracioso: eso lo tomé de Mike Nichols [el recordado realizador que dirigió a Meryl en Silkwood, Heartburn y Postcards from the Edge]. A veces, la observación más cruel, si se dice con un poco de ironía, termina siendo el consejo más efectivo, la corrección más memorable, porque todos pueden reírse, incluso quien recibe la crítica", explicó Streep. ¿Y la forma de caminar de Miranda? “La forma de caminar es ciento por ciento mía”, señaló en diálogo con, curiosamente, la revista Vogue.

3. Anne Hathaway estuvo muy cerca de no formar parte del proyecto

En una entrevista con Variety, Hathaway contó que nunca fue “la primera opción” para interpretar a Andy. “Tuve que esperar, porque no estaba entre las primeras alternativas” , se sinceró la actriz. De hecho, el realizador tenía a numerosas actrices en carpeta, como el caso de Rachel McAdams, quien rechazó el papel más de una vez. Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson y Kirsten Dunst fueron otras de las actrices que encabezaban la lista de las favoritas para representar a la asistente de Miranda. Finalmente, Hathaway obtuvo “el trabajo”, como ella misma relató. “Estaba en casa con unos amigos cuando me llamó mi agente y me dio la noticia. Todavía recuerdo cómo corría por el living gritando: ‘¡Me dieron el trabajo! ¡Me dieron el papel de El diablo viste a la moda!‘“.

4. Emily Blunt casi no obtiene el papel de Emily Charlton

Uno de los personajes más queribles del film, no importa lo que haga, es el de Emily Charlton, asistente de Miranda, quien termina viéndose opacada por Andy Archivo

En diálogo con The New York Times, Emily Blunt reveló que estuvo a punto de no ser seleccionada para interpretar a Emily Charlton, asistente de Miranda, porque su personaje no debía tener acento británico. “Originalmente tenía que ser norteamericana, pero yo en el fondo me imaginaba a Emily bien british “. Blunt, quien era una recién llegada a Hollywood, convirtió a ese personaje secundario en parte elemental de un engranaje destinado a divertir a la audiencia. En el set, Emily se hizo amiga de Stanley Tucci y cuando en 2010 se casó con John Krasinski invitó al actor a la boda. En el evento, Tucci conoció a la hermana de Blunt, Felicity, con quien se casaría dos años más tarde.

5. Desde Chanel hasta Armani: un vestuario de alto presupuesto

Al principio, el mundo de la moda dudó en apostar por la película. En diálogo con Entertainment Weekly, el director del film, David Frankel, reveló que fue difícil convencer a los diseñadores más reconocidos para que prestaran sus piezas: “Simplemente no querían provocar la ira de Anna Wintour”. La legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field fue una de las responsables de diferenciar al personaje de ficción interpretado por Streep de la directora de Vogue en la vida real. “Reunió una colección de unas 150 piezas de Donna Karan, Zac Posen, Rick Owens y, sí, Prada. Tomó prestado todo; teníamos que tener mucho cuidado de no comer espaguetis en el almuerzo ¡porque si se ensuciaban y no podían devolverlos!”, señaló Streep.

Finalmente, firmas como Armani, Calvin Klein o Chanel cedieron parte de sus colecciones para vestir a las protagonistas. De esta manera, el vestuario de la película se estipuló en alrededor de un millón de dólares, convirtiéndose en uno de los más caros de la historia del cine.

Una segunda parte en camino, 20 años después

El diablo viste a la moda 2 se va a estrenar el 1° de mayo de 2026 en cines. La noticia trascendió en medios norteamericanos y Emily Blunt reveló los primeros detalles de la secuela del éxito que vio la luz en 2006.

La nueva película abordará la transición de la industria de la moda del medio impreso al digital. El director David Frankel, la productora Wendy Finerman y la guionista original, Aline Brosh McKenna, también están involucrados en el proyecto.

A 20 años de su estreno, El diablo viste a la moda tendrá una segunda parte IMDb

Emily Blunt adelantó algunos detalles de la segunda película de esta producción de Disney. Si bien afirmó no conocer el guion, se mostró entusiasmada por el proyecto y declaró que interpretará nuevamente a Emily Charlton, quien logra ascender hasta convertirse en una poderosa ejecutiva de una firma de lujo y se enfrenta ahora a su antigua jefa, Miranda Priestly (Meryl Streep).