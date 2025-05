La ansiada secuela de El Diablo Viste a la Moda llegará a los cines en mayo de 2026

“No seas ridícula, Andrea. Todos quieren esto. Todos quieren ser como nosotras”, le dijo la cruel directora de la revista de moda Runway, Miranda Priestly, a su asistente Andrea ‘Andy’ Sachs hace 19 años en una de las escenas finales de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada). Y próximamente se vendrán nuevos diálogos que quizás se vuelvan tan memorables como este. Y es que, luego de que se confirmara que la película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt tendrá una secuela, ahora se anunció su fecha de estreno. Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para ver en la pantalla grande la continuación de una historia repleta de dramas y mucho glamour.

El diablo viste a la moda, protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, se estrenó en junio de 2006 (Foto: IMDb)

En julio de 2024 se anunció que la secuela de El diablo viste a la moda dejó de ser una ilusión de los fanáticos para convertirse en una realidad. El inicio de la filmación estaba previsto para el 30 de noviembre del año pasado. “La secuela sigue a Miranda Priestly (Meryl Streep) al final de su carrera, enfrentándose al declive de las revistas tradicionales. Debe competir con su ex asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una ejecutiva de alto rango en un grupo de lujo, por los cruciales dólares destinados a la publicidad”, reza la sinopsis publicada por el sitio Production List de Film and Television Industry Alliance, el cual realiza seguimientos de los anuncios de producciones de cine y televisión.

Esta semana, en tanto, se anunció qué día llegará la película a los cines. Según indicó Variety, Disney -que está detrás de la producción- designó el 1 de mayo de 2026 para el estreno de la secuela de El diablo viste a la moda, es decir, a casi 20 años de la primera parte que se estrenó en junio de 2006.

La secuela de El diablo viste a la moda se estrena en cines el 1 de mayo de 2026 (Foto: IMDb)

En un primer momento, se dijo que tanto Emily Blunt como Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci formarían parte del proyecto, sin embargo, aún no hubo una confirmación oficial. En febrero, el actor dio cuenta de que su participación aún no era un hecho. “Sé que están trabajando en ello. Si se concreta, me alegraría mucho, pero no puedo dar ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así”, le dijo en febrero a Variety.

Sin embargo, remarcó que la película, en la que interpretó a Nigel, editor de la revista y artífice detrás del cambio de look de Andrea, “fue una de las mejores experiencias” de su vida. Por su parte, hasta ahora Hathaway solo confirmó su participación en la tercera parte de El Diario de la Princesa (The Princess Diaries).

Stanley Tucci reveló que El diablo viste a la moda “fue una de las mejores experiencias” de su vida (Foto: IMDb)

En cuanto al equipo creativo, según trascendió, el director de la primera parte, David Frankel (Marley y yo y Belleza inesperada) volverá a ocupar su puesto, al igual que la productora Wendy Finerman y la guionista Aline Brosh McKenna, quien originalmente adaptó la novela homónima de 2003 de la autora estadounidense Lauren Weisberger, en la cual está basada la película.

El diablo viste a la moda

Si bien faltan once meses para el estreno de la secuela, mientras tanto, quienes quieran darle play por primera (o décima) vez a El diablo viste a la moda, pueden hacerlo en la plataforma de streaming Disney + y a través de Mercado Play.