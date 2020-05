Comedias, dramas y fantasía con el sello del mejor cine alemán

Transit, de Christian Petzold

Mientras el cinéfilo todavía se pregunta cuando cambiará el sillón por la butaca y el control remoto por la entrada de cine, las postergaciones o cancelaciones siguen dándose a nivel mundial: Karlovy Vary, Locarno, Munich y Sydney están en la lista de aquellos eventos sin fecha o directamente reprogramados para 2021. Otros se reinventan con versiones virtuales ( tal el caso de Tribeca, que asimismo organiza junto a los más importantes festivales de cine del mundo el We Are One, en YouTube, desde el 29 de este mes ), y todos se encuentran bajo el denominador común de la incertidumbre.

"En principio nosotros estamos trabajando con la idea de que el festival se va a poder realizar en el cine, porque el cine no es solamente lo que está en la pantalla sino también todo lo que lo rodea", confirmó en diálogo con LA NACION Gustav Wilhelmi. Así el Festival de Cine Alemán es el primero de los encuentros locales que sigue trabajando en una edición que, de confirmarse las teorías de los especialistas y las ansias cinéfilas, pudiera ser la primera que tenga lugar desde el comienzo de la cuarentena. Wilhelmi, su director, por lo pronto sabe que todo también es una expresión de deseo y por eso analiza: "Un plan B, que no es lo que me agrada, para poder continuar con la edición número 20, es hacerla online. Pero estas son conversaciones incipientes, porque hay muchas limitaciones de derechos dado que nuestro festival es de preestrenos", afirmó. Para matizar la espera, diez títulos memorables de una de las cinematografías más poderosas de Europa.

Transit

El alemán Christian Petzold es reconocido por sus magistrales relatos que encierran también complejas tramas. Con un ejército nazi que invade Francia, Georg consigue la identidad de una persona muerta como salvoconducto pero quedará atrapado en Marsella. Allí conoce a una mujer que busca desesperadamente a su marido. Petzold hace avanzar el relato durante varias décadas en la ciudad de Marsella para reflexionar sobre el tiempo, la memoria y el fenómeno de la migración en una trama donde coexisten las referencias históricas de diferentes épocas yuxtapuestas. Selección de Berlín y Bafici, ganó el premio a la Mejor Película en Dublín. Disponible en QubitTV

¡Goodbye Lenin!

Wolfgang Becker consiguió un éxito mundial, la nominación al Globo de Oro y otros 35 premios más con esta película coronada como uno de los clásicos recientes del cine alemán. La madre de Alex entra en coma el 7 de octubre de 1989 y despierta ocho meses después. Convencida militante comunista, pero de frágil salud, nada la afectaría más que descubrir la caída del muro de Berlín y el derrumbe del bloque soviético. Es por eso que Alex ( Daniel Brühl , en el papel que lo lanzó a la fama internacional) hará todo lo que este a su alcance para que su pequeño departamento sea el último bastión de la vieja Alemania comunista. Disponible en Flow y Claro Video.

4 minutos

Una anciana profesora de piano imparte sus conocimientos en una cárcel de mujeres donde descubre el extraordinario talento de Jenny, una de las reclusas. Traude Krueger asimismo conoce el ambivalente carácter de Jenny y su amargo pasado, que incluye la violación por parte de su padre. Jenny avanza y logra ganar varios concursos pero su personalidad hace recordar a Traude su propia juventud, cuando era enfermera de la Alemania nazi y vivió la represión del totalitarismo. Uno de los últimos trabajos de la famosa actriz alemana Monica Bleibtreu , con dirección de Chris Kraus. Disponible en Netflix

La historia sin fin

Enorme éxito mundial rodado en los estudios Bavaria fue la gloria pero también la perdición para su director Wolfgang Petersen, que tardó mucho en poder librarse, ya emigrado a Hollywood, del mote de "director de películas para niños". Basado en la novela de Michael Ende, Bastian (un niño víctima de bullying escolar), se refugia en la literatura en la que se sumerge por completo para salvar el reino de la fantasía de una fuerza destructora. Inolvidable por su gigante dragón blanco con cara de perro bueno y por su música, actualizada gracias a la serie Stranger Things , tuvo varias secuelas pero ninguna tuvo el impacto de la película original. Disponible en QubitTV

My Führer

No es la primera película que intenta el humor en el escenario trágico de la Segunda Guerra Mundial, pero sí es la primera película rodada en Alemania como comedia que tiene a Hitler de protagonista. Cuando la guerra está perdida, Goebbels busca que Hitler de un discurso glorificador pero sabe que el Führer está deprimido. Solo puede darle clases su antiguo profesor de actuación, Grünbaum, que está en el campo de concentración de Sachsenhausen. Para el director Dany Levy, cuya familia fue víctima del nazismo, es "una película bastarda entre comedia y tragedia, psicoterapéutica, subversiva". Disponible en Netflix

Anónima, una mujer en Berlín

Tan impactante como polémica, la película de Max Färberböck adapta el libro que de manera anónima se publicó en los años 50 y narraba el sometimiento de las mujeres alemanas por parte del Ejército Rojo tras la derrota del nazismo. La gran Nina Hoss compone a la esposa de un oficial nazi que asiste, pasado el drama de la guerra, a la violencia de género por parte de los vencedores. Färberböck busco equilibrar el relato aludiendo a la barbarie nazi pero manteniendo el distanciamiento emocional de un libro cuya autora prohibió reeditar hasta su muerte y que prefirió mantener en el anonimato. Disponible en Amazon Prime Video.

Stefan Zweig: Adiós a Europa

Los últimos años en el exilio del gran escritor austríaco sirven a la realizadora Maria Schrader como pulso para retratar no tanto el biopic del autor de "Carta de una desconocida" sino el rol del intelectual en tiempos complejos donde se exige un compromiso social. Zweig en su derrotero antes de instalarse en Brasil pasó por la Argentina y el film recrea el congreso internacional de escritores del Pen Club celebrado en Buenos Aires en 1936, del cual participó y en el que tuvo un decisivo peso la figura de Victoria Ocampo, recreada aquí como circunstancial personaje. Disponible en QubitTV

El repostero de Berlín

Con dirección del israelí Ofir Raul Graizer, esta opera prima y coproducción entre Israel y Alemania sorprendió por su sensibilidad y la Academia de Cine de Israel la premio como la mejor película del año, el Festival de Cine Judío de Berlín le dio dos premios y en el Festival de Karlovy Vary recibió el premio del Jurado Ecuménico. Un repostero berlinés mantiene una relación amorosa con un ingeniero casado que vive en Jerusalem. Se resigna a verlo en esos viajes hasta que no tiene más noticias de él. Enterado de su muerte en un accidente de tránsito, el pastelero decide viajar a Israel para conocer a la esposa de su difunto amor. Un drama íntimo construido con vigor sobre la múltiple naturaleza del amor. Disponible en QubitTV

Berlin Bouncer

Producción dirigida por el estadounidense David Dietl, es un registro de la vida nocturna del actual Berlín, contada a través de tres de los porteros de las más famosas discotecas de la ciudad. Con reflexiones que van desde el testimonio de la caída del Muro de Berlín a la actualidad de una noche casi sin fronteras, el documental va de la mano de los tres custodios de las puertas a la diversión que, sin embargo, esconden en su vida personal las marcas del tiempo de una ciudad que en el pasado era sinónimo de vigilancia. Participó en la edición 2019 de la Berlinale y en el selecto Festival de Cine Documental de Amsterdam. Disponible en Movistar Play

Schubert in Love

Un padre tan omnipresente como posesivo le dice a su hijo que debe encontrar una esposa para darle descendencia antes de su partida de este mundo. A partir de entonces el tímido Olaf, bastante nerd y bastante poco desenvuelto ante la exigencia paterna, debe arreglárselas para conocer a la candidata ideal. Cree encontrarla en una joven estudiosa algo tímida, pero claro. no será sencillo. Parafraseando a Shakespeare apasionado , Schubert no hace referencia al romántico compositor austríaco sino a Olaf Schubert, protagonista y guionista de esta simple comedia donde puede verse al legendario Mario Adorf como su excéntrico progenitor. Disponible en Netflix