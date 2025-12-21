Cinco películas imperdibles que abandonan Netflix en las próximas semanas

Como la oferta es cada vez en más amplia, las plataformas de streaming se enfrentan a una eterna disputa por el tiempo de los usuarios. La misión es siempre ofrecerles el mejor contenido posible para que presionen play y abonen la suscripción. Eso muchas veces significa mantener actualizado el catálogo, algo que puede incluir desde estrenar series, renovar las que funcionaron y cancelar las que no lo hicieron hasta producir documentales y realitys originales y también eliminar algunos títulos. En las próximas semanas, Netflix sacará de sus listas a cinco renombradas películas: una dirigida por Martin Scorsese, una protagonizada por Demi Moore, una en la que Russell Crowe se puso en la piel de John Forbes Nash, una que le valió a Gary Oldman su primer Oscar y otra en la que Cate Blanchett dio una de las mejores actuaciones de toda su carrera.

El cabo del miedo (Cape Fear)

El cabo del miedo está en Netflix hasta el 29 de diciembre de 2025 (Foto: IMDb)

En este film de Steven Spielberg, Robert De Niro interpreta a Max Cady, un delincuente que acaba de salir en libertad tras pasar 14 años tras las rejas. Ahora solo tiene un objetivo: vengarse de su abogado y de toda su familia utilizando los peores métodos. La película recibió dos nominaciones a los premios Oscar, mejor actor para De Niro y mejor actriz de reparto para Juliette Lewis.

El cabo del miedo - Adelanto

Ficha técnica

Reparto: Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis y Joe Don Baker

Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis y Joe Don Baker Dirección: Martin Scorsese

Martin Scorsese Guion: Wesley Strick

Wesley Strick Duración: 128 minutos

128 minutos Año: 1991

1991 Última oportunidad para verla: 29 de diciembre de 2025

El jurado (The Juror)

El jurado se puede ver en Netflix hasta el 31 de diciembre de 2025 (Foto: IMDb)

Una madre soltera de escasos recursos es seleccionada como jurada en un juicio. Sin embargo, se aprovechan de su delicada situación para obligarla a convencer al resto de los jurados para declarar la inocencia del acusado. Si no lo consigue, asesinarán a su hijo.

The Juror - Adelanto

Ficha técnica

Reparto: Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, Anne Heche, James Gandolfini, Lindsay Crouse y Tony Lo Bianco

Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, Anne Heche, James Gandolfini, Lindsay Crouse y Tony Lo Bianco Dirección: Brian Gibson

Brian Gibson Guion: Ted Tally

Ted Tally Duración: 118 minutos

118 minutos Año: 1996

1996 Última oportunidad para verla: 31 de diciembre de 2025

Una mente brillante (A Beautiful Mind)

Una mente brillante se puede ver en Netflix hasta el 3 de enero de 2026 (Foto: IMDb)

Una de esas películas que hay que ver, por lo menos, una vez en la vida. Basada en la novela homónima de Sylvia Nasar, cuenta la historia del matemático John Forbes Nash -Premio Nobel de Economía en 1994- desde su llegada a la Universidad de Princeton hasta el desarrollo de una revolucionaria teoría. Recibió cuatro premios Oscar: mejor película, mejor director, mejor actriz de reparto para Jennifer Connelly y mejor guion adaptado.

Una mente brillante - Adelanto

Ficha técnica

Reparto: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris y Christopher Plummer

Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris y Christopher Plummer Dirección: Ron Howard

Ron Howard Guion: Akiva Goldsman

Akiva Goldsman Duración: 135 minutos

135 minutos Año: 2001

2001 Última oportunidad para verla: 3 de enero de 2026

Tár

Tár continúa en Netflix hasta el 7 de enero de 2026 (Foto: IMDb)

En Tár, Cate Blanchett realiza una de las mejores actuaciones de toda su carrera. Interpreta a Lydia Tár, una renombrada directora de orquesta a punto de alcanzar el pico máximo de su carrera. Sin embargo, sus decisiones personales tendrán un costo demasiado alto en su vida profesional. Durante la temporada de premios de 2023, la actriz se llevó el Globo de Oro, el BAFTA y el Critics Choice.

Tár - Adelanto

Ficha técnica

Reparto: Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong, Noémie Merlant, Sam Douglas y Sydney Lemmon

Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong, Noémie Merlant, Sam Douglas y Sydney Lemmon Dirección: Todd Field

Todd Field Guion: Todd Field

Todd Field Duración: 158 minutos

158 minutos Año: 2022

2022 Última oportunidad para verla: 7 de enero de 2026

Las horas más oscuras (Darkest Hour)

Las horas más oscuras está en Netflix hasta el 15 de enero de 2026 (Foto: IMDb)

En 2018, Gary Oldman se llevó el Oscar, el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y el Critics Choice a mejor actor principal por su interpretación de Winston Churchill en su etapa de Primer Ministro del Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial.

Avance de Las horas más oscuras

Ficha técnica