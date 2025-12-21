Cinco películas imperdibles que abandonan Netflix en las próximas semanas
En estos días, la plataforma de streaming eliminará de su catálogo títulos protagonizados por aclamados actores; te contamos cuáles son y hasta cuándo podrán verse
- 4 minutos de lectura'
Como la oferta es cada vez en más amplia, las plataformas de streaming se enfrentan a una eterna disputa por el tiempo de los usuarios. La misión es siempre ofrecerles el mejor contenido posible para que presionen play y abonen la suscripción. Eso muchas veces significa mantener actualizado el catálogo, algo que puede incluir desde estrenar series, renovar las que funcionaron y cancelar las que no lo hicieron hasta producir documentales y realitys originales y también eliminar algunos títulos. En las próximas semanas, Netflix sacará de sus listas a cinco renombradas películas: una dirigida por Martin Scorsese, una protagonizada por Demi Moore, una en la que Russell Crowe se puso en la piel de John Forbes Nash, una que le valió a Gary Oldman su primer Oscar y otra en la que Cate Blanchett dio una de las mejores actuaciones de toda su carrera.
El cabo del miedo (Cape Fear)
En este film de Steven Spielberg, Robert De Niro interpreta a Max Cady, un delincuente que acaba de salir en libertad tras pasar 14 años tras las rejas. Ahora solo tiene un objetivo: vengarse de su abogado y de toda su familia utilizando los peores métodos. La película recibió dos nominaciones a los premios Oscar, mejor actor para De Niro y mejor actriz de reparto para Juliette Lewis.
Ficha técnica
- Reparto: Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis y Joe Don Baker
- Dirección: Martin Scorsese
- Guion: Wesley Strick
- Duración: 128 minutos
- Año: 1991
- Última oportunidad para verla: 29 de diciembre de 2025
El jurado (The Juror)
Una madre soltera de escasos recursos es seleccionada como jurada en un juicio. Sin embargo, se aprovechan de su delicada situación para obligarla a convencer al resto de los jurados para declarar la inocencia del acusado. Si no lo consigue, asesinarán a su hijo.
Ficha técnica
- Reparto: Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, Anne Heche, James Gandolfini, Lindsay Crouse y Tony Lo Bianco
- Dirección: Brian Gibson
- Guion: Ted Tally
- Duración: 118 minutos
- Año: 1996
- Última oportunidad para verla: 31 de diciembre de 2025
Una mente brillante (A Beautiful Mind)
Una de esas películas que hay que ver, por lo menos, una vez en la vida. Basada en la novela homónima de Sylvia Nasar, cuenta la historia del matemático John Forbes Nash -Premio Nobel de Economía en 1994- desde su llegada a la Universidad de Princeton hasta el desarrollo de una revolucionaria teoría. Recibió cuatro premios Oscar: mejor película, mejor director, mejor actriz de reparto para Jennifer Connelly y mejor guion adaptado.
Ficha técnica
- Reparto: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris y Christopher Plummer
- Dirección: Ron Howard
- Guion: Akiva Goldsman
- Duración: 135 minutos
- Año: 2001
- Última oportunidad para verla: 3 de enero de 2026
Tár
En Tár, Cate Blanchett realiza una de las mejores actuaciones de toda su carrera. Interpreta a Lydia Tár, una renombrada directora de orquesta a punto de alcanzar el pico máximo de su carrera. Sin embargo, sus decisiones personales tendrán un costo demasiado alto en su vida profesional. Durante la temporada de premios de 2023, la actriz se llevó el Globo de Oro, el BAFTA y el Critics Choice.
Ficha técnica
- Reparto: Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong, Noémie Merlant, Sam Douglas y Sydney Lemmon
- Dirección: Todd Field
- Guion: Todd Field
- Duración: 158 minutos
- Año: 2022
- Última oportunidad para verla: 7 de enero de 2026
Las horas más oscuras (Darkest Hour)
En 2018, Gary Oldman se llevó el Oscar, el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y el Critics Choice a mejor actor principal por su interpretación de Winston Churchill en su etapa de Primer Ministro del Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial.
Ficha técnica
- Reparto: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James y Stephen Dillane
- Dirección: Joe Wright
- Guion: Anthony McCarten
- Duración: 125 minutos
- Año: 2017
- Última oportunidad para verla: 15 de enero de 2026
Otras noticias de Netflix trends
- 1
Ca7riel y Paco Amoroso postergaron la salida de su nuevo álbum: “Hoy decidimos frenar”
- 2
Sandra Borghi se quebró en su emotiva despedida de El Trece
- 3
Martín Demichelis le dedicó una canción muy emotiva a Facundo, su hijo mayor, y sorprendió a todos
- 4
Federico Moura, en sus inicios: buen rugbier, mejor futbolista, diseñador de ropa y bajista de una banda que pudo haber hecho historia