Con grandes estrenos, Hollywood quiere dejar atrás la mayor crisis existencial de su historia

“Esta pandemia es la crisis existencial más grande de toda la historia del cine”. La contundente frase de John Fithian reflejó el estado de ánimo que sobrevoló la convención CinemaCon 2021, que acaba de concluir en Las Vegas. El encuentro suele tener cada año para esta fecha las características de retrato casi perfecto del estado de la industria del entretenimiento en los Estados Unidos y su impacto sobre el resto del planeta, sobre todo visto desde la perspectiva de su organizadora, la poderosa asociación que nuclea a los dueños de los cines en los Estados Unidos (NATO, por las siglas de su nombre en inglés, National Association of Theater Owners).

Como máxima autoridad de la NATO, le tocó a Fithian ser quien mejor describe el panorama que enfrenta la industria en la actualidad, así como su futuro inmediato. Y ese cuadro de situación, pandemia mediante, involucra también a los grandes estudios, las distribuidoras de alcance mundial y otros influyentes actores presentes en la convención. Detrás de la gráfica y dramática descripción de Fithian, expuesta en una entrevista con The Hollywood Reporter, asoman al mismo tiempo la cautela y cierto optimismo para todo lo que vendrá.

La presentación de Paramount en CinemaCon 2021 David Becker - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El encuentro tuvo el propósito de sentar una contundente y unificada posición de respaldo a la experiencia de ver cine en el cine, en este caso a partir de la certeza más o menos consensuada de que la pandemia va a quedar atrás el año que viene. Y que en lugar de salas vacías e incertidumbre sobre el futuro de la pantalla grande, el cine recuperará ese esplendor gracias al poder de los tanques de Hollywood. Casi todo lo grande y espectacular que los estudios diseñaron para lo que queda de este año y todo 2022 apareció como anticipo en CinemaCon: la vuelta de Matrix y Misión Imposible, las nuevas películas de Batman, los Cazafantasmas, el Hombre Araña y Jurassic World, próximas secuelas de grandes éxitos animados y la segunda parte de Top Gun, entre otras novedades.

El propio Fithian sugirió que el cine se está recuperando de a poco de los estragos pandémicos y se unió a sus pares y también a algunos estudios para salir a defender con uñas y dientes el lugar de las grandes pantallas como primera y exclusiva ventana de exhibición, frente a los planes de una realidad reciente marcada por el cambio de estrategia de algunos grandes actores como Disney, decididos a estrenar algunas de sus películas más fuertes de manera simultánea en salas y plataformas de streaming, e inclusive llevando algunos de esos lanzamientos directamente a los hogares y a los dispositivos móviles sin pasar por los cines.

“Creemos que ese tipo de modelos corresponden a un tiempo de pandemia. En ese momento no quedaba otro recurso que estrenar al mismo tiempo en streaming porque las películas no podían monetizarse a través de los cines, cerrados todo un año sin una sola ganancia. Deberíamos ahora empezar a volver a los modelos de estrenos propios de la normalidad. Algunos estudios están de acuerdo con eso y algunos otros no. No nos corresponde a nosotros decidir eso, pero sí decir que un período consistente de exclusividad es esencial para nuestro negocio”, señaló Fithian.

La asistencia al CinemaCon 2021 reflejó esa dualidad. Disney se excusó este año de participar justificándose en la incertidumbre del estado actual de la pandemia, marcado por el predominio de la variante Delta. Esa ausencia le evitó escuchar en vivo y en directo algunos reproches. Warner, en tanto, llegó a la convención después de anunciar que impulsa en sus estrenos una ventana exclusiva para los cines de 45 días, tras lo cual esas novedades (las más fuertes) estarán disponibles en streaming. El estudio, como la mayoría de sus pares, parece decidido a reforzar su apoyo a los estrenos exclusivos en los cines. “Ver Godzilla vs. Kong en el iPad no tiene el mismo efecto que hacerlo en una pantalla grande”, señaló Andrew Cripps, uno de sus principales ejecutivos.

El eje del debate es lo que en la industria ya se conoce como “Day-and-Date”, expresión que identifica a aquellas películas que se estrenan al mismo tiempo en varias ventanas. La experiencia más reciente demostró, sobre todo por el lado de Disney (el estudio que más aplicó esa estrategia hasta ahora), que esos lanzamientos simultáneos en cines y plataformas online no funcionaron hasta ahora de acuerdo a lo esperado en términos de taquilla. Pasó con Black Widow, con Jungle Cruise y con El escuadrón suicida. En cambio, Free Guy, que Disney decidió lanzar exclusivamente en los cines, sigue funcionando muy bien en la taquilla estadounidense, que es la que siempre marca tendencia dentro de la industria.

House of Gucci, uno de los próximos estrenos que tuvo como vidriera anticipatoria la convención CinemaCon Gabe Ginsberg - Getty Images North America

Patty Jenkins, que como directora de Mujer Maravilla 1984 fue una de las víctimas de esa estrategia, reconoció que no había en su momento demasiadas alternativas frente a la decisión de Warner de estrenarla de manera simultánea en cine y en streaming, pero dijo que a partir de ella sobrevinieron tiempos oscuros. “No me gusta el Day-and-Date y espero que de aquí en más la industria lo evite para siempre”, agregó en una de las intervenciones más aplaudidas de toda la convención.

El otro elemento del debate es el de la vacunación. Los dueños de los cines dejaron en claro que de una inmunización masiva a través de las vacunas dependen las expectativas de recuperación total y el eventual regreso a la normalidad que imaginan para 2022. “Hagan lo correcto. Vacúnense”, dijo directamente Fithian. La frase es también un implícito aval a la idea de autorizar el ingreso a los cines solo para aquellas personas que muestren el certificado de vacunación, medida que ya se aplica en distintos ámbitos locales y regionales de varios países.

Más allá de temores, incógnitas y preocupaciones, la industria decidió en Las Vegas hacer una fuerte apuesta al optimismo a través del plato fuerte de esta convención: el momento en que los grandes estudios presentan sus próximos estrenos y revelan por primera vez imágenes, trailers y detalles de sus proyectos más fuertes.

LAS APUESTAS, UNA POR UNA

Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss, en pleno de la cuarta entrega de Matrix, bajo la dirección de Lana Wachowski GROSBY GROUP - LA NACION

Warner sorprendió primero con el anuncio del título de la secuela más esperada. The Matrix: Resurrection se llamará la cuarta entrega de la serie, con estreno previsto en la Argentina para el próximo 23 de diciembre. Las imágenes todavía no reveladas online (solo fueron vistas por los acreditados en la convención) muestran de regreso a dos de los protagonistas originales, Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss, junto a nuevos personajes. Eso sí: ya no está Morpheus (Laurence Fishburne) y su lugar es ocupado por un personaje que parece su reminiscencia juvenil, encarnado por Yahya Abdul-Mateen II (Candyman).

El estudio también mostró imágenes nuevas de The Batman (estreno: 3 de marzo de 2022), un año exacto después de la aparición del primer trailer oficial del regreso del Hombre Murciélago, ahora con el rostro más juvenil de Robert Pattinson. Este anticipo incluyó un comentario del director Matt Reeves, en el que cuenta que su visión de Batman está inspirada en Year One, la creación en la que Frank Miller (uno de los grandes creadores del cómic de todos los tiempos) muestra su visión del héroe.

“Hemos visto muchas historias sobre el origen de estos personajes. Y como todo tiende a ir más y más hacia la fantasía se me ocurrió explorar la línea de Year One, que no es una historia exacta sobre el origen de Batman, sino que se refiere a ese tema y va mucho más allá. Esta podría ser la película de Batman más emotiva de todas las que se hicieron hasta ahora”, agregó el director.

Robert Pattinson, el nuevo Batman, llega en 2022 Archivo

Universal mostró las primeras imágenes de Sing 2 (estreno: 6 de enero de 2022). La secuela la película animada Sing: ¡ven y canta! (2017) nos trae de regreso a algunas de las voces más importantes de la producción original: Matthew McConaughey, Scarlett Johansson y Reese Witherspoon. En esta continuación, el koala Buster Moon y su equipo de cantantes se preparan para un show mientras tratan de convencer al remiso y huraño león rockero Clay Calloway (con la voz de Bono, en su debut en el cine de animación) para que se sume a la delegación. Los participantes de CinemaCon fueron los primeros en ver el clip en el que la puercoespín Ash (Johansson), que también tiene su veta rockera, interpreta uno de los clásicos de U2: “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

La otra película animada fuerte que Universal adelantó en CinemaCon es la llegada a la pantalla grande de Clifford, el gran perro rojo, popular personaje de los libros infantiles que en las décadas pasadas protagonizó una muy popular serie televisiva que en la Argentina pudo verse a través de la señal Discovery Kids. La película todavía no tiene fecha confirmada de estreno, pero llegaría antes de fin de año.

Vuelven los personajes de Sing ¡Ven y canta! en su segunda película, anticipada en CinemaCon Universal

El estudio, con una presentación virtual de Jake Gyllenhaal, mostró el primer anticipo de Ambulance (estreno: 17 de febrero de 2022), dirigida por Michael Bay (Transformers). En esta historia policial, Yahya Abdul-Mateen II acepta participar en un robo multimillonario como cómplice de Gyllenhall, a quien le había pedido ayuda para costear el tratamiento médico de su esposa. El golpe sale mal y los dos se encuentran dentro de una ambulancia, en plena fuga, junto a un policía herido y un asistente de los equipos médicos de urgencia.

También se vieron imágenes iniciales de The Black Phone, cruce entre el thriller psicológico, el drama y el cine de terror dirigido por Scott Derrickson (Doctor Strange) y con Ethan Hawke en un papel de villano atípico para su carrera. “Tenía una política en mi carrera, la de no interpretar a tipos malos, pero la rompí para poder trabajar con Scott”, dijo el actor en la presentación. En el primer e inquietante trailer, que todavía no se difundió online, Hawke interpreta a un hombre siniestro que secuestra a un adolescente y lo mantiene cautivo en un sótano que solo tiene el teléfono negro aludido en el título. El aparato solo puede recibir llamadas y en ellas se escuchan las voces de las víctimas previas que aportan pistas para que el muchacho pueda sobrevivir en esa precaria condición. La película no tiene fecha de estreno prevista hasta ahora.

Hubo mucho despliegue visual en CinemaCon alrededor de La casa Gucci (House of Gucci), que se estrena en la Argentina el 3 de febrero de 2022 y cuyo primer trailer se conoció hace muy poco. Allí Lady Gaga reaparece como actriz después de su muy elogiada aparición en Nace una estrella, en este caso interpretando a la protagonista de una compleja historia familiar que hace foco en una de las marcas de la moda y el diseño internacional más famosas del mundo a lo largo de tres décadas marcadas por venganzas, ambiciones y hasta un asesinato. Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver y Jeremy Irons completa el elenco protagónico de la nueva película de Ridley Scott.

También de manera virtual apareció Jennifer Lopez para presentar las primeras imágenes de Marry Me (estreno: 10 de febrero de 2022). Lopez encarna aquí a una estrella de la música pop que descubre la infidelidad de quien estaba por convertirse en su esposo, interpretado por el cantante colombiano Maluma en su debut cinematográfico. Como respuesta señala por azar y frente a cientos de fans a un profesor de matemáticas (Owen Wilson) y anuncia que va a casarse con él. El lanzamiento de la película está pensado para que coincida con el día de San Valentín y será la primera vez desde 1997 que Lopez canta en una película.

Anya Taylor-Joy en la primera imagen de El misterio de Soho Captura de pantalla

En la misma presentación, el director Edgar Wright (El aprendiz del crimen) dijo que su asiento favorito en el cine es “el lugar más feliz” de su vida, antes de la presentación de nuevas imágenes de El misterio de Soho (Last Night in Soho), thriller psicológico en el que una joven fanática de la moda (Anya Taylor-Joy) descubre que puede viajar en el tiempo y trasladarse hasta el soñado Londres de la década del 60, para descubrir allí que las cosas no son como las imaginaba.

Uno de los momentos más esperados de la presentación de Universal fue el material revelado por primera vez de Jurassic World 3: Dominio (estreno: 10 de junio de 2022), con el regreso de tres de los intérpretes originales de los tiempos de Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Ellos se unen a la pareja protagónica de esta nueva trilogía (Chris Pratt y Bryce Dallas Howard). “La película plantea una pregunta muy sencilla: si los dinosaurios viven entre nosotros, ¿podríamos sentirnos seguros? Les adelanto que la respuesta es no”, dijo el director Colin Trevorrow sobre una película que tuvo uno de los rodajes más largos y complicados de este tiempo de pandemia: 18 meses de producción, 100 días de filmación y más de 40.000 tests de Covid-19.

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en el set del rodaje de Jurassic World: Dominion @collintrevorrow

A las expectativas se sumó Downton Abbey, cuyo segundo largometraje lleva el título de Una nueva era (estreno: 17 de marzo de 2022). Tras recibir en la primera película la visita de los reyes de Inglaterra, ahora les toca a los Crawley emprender una gran gira por distintos países de Europa. Vuelve la mayoría del elenco original (Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Michelle Dockery, Jim Carter) y por supuesto Maggie Smith, que le pregunta en el final del trailer revelado en CinemaCon a una famosa actriz de cine si la buena publicidad es algo tan importante como parece.

Toda la convención estuvo marcada por lo que ocurrió en las horas previas con la filtración online del primer trailer de la nueva aventura del Hombre Araña, Spider-Man: sin camino a casa (No Way Home), con estreno previsto para el 16 de diciembre. Finalmente, el anticipo salió a la luz con la confirmación del regreso del Doctor Octopus (Alfred Molina) como ejemplo de la entrada de Peter Parker (Tom Holland) en el multiuniverso. También se ve a Benedict Cumberbatch de nuevo como el Doctor Strange. Esta novedad fue el principal anuncio en la convención de los estudios Sony, en este caso en coproducción con Marvel. Sony respaldó con fuerza “la experiencia de ver cine en el cine” con una velada crítica hacia Disney, que curiosamente es el dueño de los estudios Marvel. “Fui a ver Free Guy al cine y esta película funciona muy bien como negocio. Primero, porque es buenísima. Y segundo, porque no se puede ver en casa y en ninguna otra pantalla”, dijo Tim Rothman, el jefe de los estudios Sony antes de lanzar un exabrupto.

En la convención pudo verse el primer corte completo (aunque todavía sin los efectos especiales) de Ghostbusters: el legado (estreno: 25 de noviembre), película dirigida por Jason Reitman estrechamente conectada con las historias originales de los Cazafantasmas, que en los años 80 tuvieron al padre de Reitman, Ivan, como realizador. En esta nueva aventura, una madre soltera (Carrie Coon) y sus dos hijos (Finn Wolfhard y McKenna Grace) descubren la línea que une al legado de su abuelo con los cazafantasmas originales. En la película también aparecen Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd y Paul Rudd. “Los fans de los Cazafantasmas están ahora ocupados en la mayor búsqueda del conejo de Pascuas de todos los tiempos”, dijo Reitman, presente en la convención junto a su padre. Los dos pidieron no revelar el final de la película y destacaron que tendrá un estreno exclusivo en los cines.

Hayley Atwell y Tom Cruise durante la filmación de Misión Imposible 7. Yandex - La Nación

Sony también mostró, a través del director David Leitch (Deadpool) las primeras imágenes de Bullet Train (sin fecha de estreno confirmada hasta el momento). La acción de este policial transcurre en una red ferroviaria de líneas de alta velocidad que funciona en Japón. Allí convergen cinco asesinos que en un momento descubren que sus respectivas misiones tienen algo en común. Las escenas todavía no reveladas al público muestran una pelea a trompadas entre Brad Pitt y el cantante portorriqueño Bad Bunny, que regresa al cine después de su breve aparición en Rápidos y furiosos 9.

El cierre de CinemaCon le correspondió a Paramount con un show completo de Tom Cruise, aunque el astro –como el resto de sus colegas- no estuvo presente en la convención. La gran atracción de la noche fue el primer anticipo de Misión Imposible 7 (estreno: 26 de mayo de 2022), seguramente la más complicada de todas las películas de esta larga serie porque tuvo un rodaje lleno de problemas en medio de la pandemia. Eso casi no se va a notar, según prometieron sus responsables, porque toda la atención estará puesta en el mayor desafío de Cruise como su propio doble de riesgo. A los 58 años (acaba de cumplir 59 el 3 de julio), el actor protagonizó en el primer día del rodaje de Misión Imposible 7 una temeraria escena en la que se lo ve saltando desde una moto a un profundo acantilado en Noruega.

Todo eso lo cuenta en detalle el director Christopher McQuarrie en un video, todavía no revelado al público, que explica cómo Cruise se preparó meticulosamente durante todo un año para lanzarse al vacío sin que otro especialista en escenas de riesgo tome su lugar. El actor se sometió a 500 sesiones de paracaidismo e hizo 13.000 saltos en moto antes de filmar la escena. Una de las cámaras que registra ese momento fue instalada en un dron. “Lo que más me preocupa no es esto, sino todo lo que estamos planeando para Misión imposible 8”, completó McQuarrie, entre divertido y misterioso.

El festival Cruise se completó con la proyección de 13 minutos terminados de Top Gun: Maverick (estreno: 18 de noviembre de 2021), secuela del éxito de 1986 que convirtió definitivamente al actor en la estrella que es hoy. La pandemia afectó especialmente a esta película, que sufrió varias postergaciones en las fechas originales previstas para su lanzamiento. Hoy parece más lejano que nunca el momento en el que el propio Cruise, hace dos años, presentaba en otra convención (el Comic Con de San Diego) el primer trailer. Según contó The Hollywood Reporter, en las escenas anticipadas se pueden ver tomas desde el cielo registradas por cámaras Imax que fueron colocadas en el interior de los jets de combate, tan protagonistas como los actores de la acción de Top Gun. Junto a Cruise y a Val Kilmer (que retoma su papel de Iceman) aparecen Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm y Ed Harris.