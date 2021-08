Cinthia Fernández suma enemigos, el accidente aéreo de Cecilia Dopazo y las chicas de la culpa

Esta semana, la tele nos llevó por diferentes estados de ánimo dependiendo de la hora en que se haya encendido la TV. La risa volvió a la medianoche de la mano de Intrusos Especial con la participación de cuatro de las mejores humoristas de la Argentina. Sin embargo la alegría duró unas pocas horas de sueño porque para el desayuno ya estaban Cinthia Fernández y Gladys Florimonte sacándose chispas en el living de Los ángeles de la mañana por temas pretendidamente políticos.

A la hora del té, Cecilia Dopazo se puso seria con Karina Mazzocco para contar una de las experiencias más angustiantes que le tocó atravesar en familia. Una semana tan variada como impredecible, pero siempre a gusto del televidente.

Sentimiento de culpa... ¡no tanto!

Malena Guinzburg, una de las integrantes de Las chicas de la culpa

Mientras continúan anunciando (ya casi en tono de súplica) que son sus últimos cartuchos en la noche, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich siguen buscando cómo innovar sobre lo ya hecho. La última gran decisión del binomio fue incorporar a la trasnoche de los lunes la participación de Fernanda Metilli, Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Connie Ballarini. Autodenominadas “Las chicas de la culpa” -nombre heredado de su brillante paso por el programa La culpa de Colón, edición mujeres en Comedy Central-, el cuarteto se ríe (fuerte y con ruido) del espectáculo y sus protagonistas, además de poner al servicio de Intrusos Especial sus múltiples recursos para hacer reír.

Mientras los aburridos de siempre sentencian que está todo inventado, estas increíbles humoristas son el faro a seguir si lo que se quiere es renovar la aburridísima y antigua televisión abierta. Programa propio, Tinelli, el Maipo y lo que quieran... Siempre que se apueste a ellas va a ser una jugada ganadora.

La lista interminable de Cinthia Fernández

El termómetro de la TV

El que le ofreció a Cinthia Fernández ser precandidata a diputada seguramente sabía en la que se metía. De chiquita, la hoy panelista de Los ángeles de la mañana aprendió las virtudes y bajezas del juego mediático y se dispuso a embarrarse en ellas siempre midiendo las causas y muy pocas veces las consecuencias. De Luciana Salazar a Baby Etchecopar, se multiplican los votos castigo para la candidata. Esta semana se sumó a la lista Gladys Florimonte, en su propia cancha y jugando de visitante. Invitada al programa que cada mañana conduce Ángel de Brito, la actriz la atendió apenas se sentó: “Felicitaciones Cinthia, aunque recién no me saludaste”. La aludida no se quedó atrás y le retrucó en su estilo llano: “Qué falluta que sos. ¿Estás preparando las valijas? Porque dijiste que si yo ganaba como diputada te ibas del país”.

La cosa siguió, entre palos y “humoradas”, con las dos mujeres frente a frente, sin darse tregua. Esperemos que se relaje un poco porque si sigue perdiendo adherentes, a la pobre Cinthia no la va a votar ni Martín Baclini.

Cecilia Dopazo y un avión en llamas

El termómetro de la TV

“Fue uno de los sustos más grandes que me pegué en la vida”, ejemplificó Cecilia Dopazo en el living de A la tarde, rompiendo con el clima distendido con el que Karina Mazzocco y compañía estaban llevando el reportaje. Y razones no le faltaban porque con lujo de detalles la actriz relató los pormenores del incendio de un avión en el que viajaba con su familia: “Por suerte no vimos el fuego, pero sí lo olimos. Íbamos a Los Ángeles, era de noche, y con mi marido empezamos a ver que las azafatas corrían. Mis hijos, mientras tanto, en su mundo, pegados a la pantallita de los asientos. Pensé que no íbamos a llegar a aterrizar, le pregunté a una azafata por qué había tanto olor a quemado y me contestó ‘Es lo que queremos averiguar’”. Si la situación era angustiante, lo que vino después fue todavía peor. Dopazo en busca de consuelo le tomó la mano a su marido -el director Juan Taratuto-, quien la miró y le dijo: “Por lo menos estamos todos juntos”.

La anécdota tuvo final feliz y nos dejó a todos una enseñanza: ante una situación límite y la necesidad de una palabra reconfortante, conviene mantenerse a prudente distancia del pragmático realizador cinematográfico.