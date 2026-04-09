Con Pedro Almodóvar y sin películas argentinas anunciaron la programación de Cannes 2026

Sin películas argentinas en las competencias oficiales y con una llamativa ausencia de los estudios de Hollywood, el Festival de Cannes anunció su programación de este año, en donde, como es tradición, sobresale la participación de grandes autores en la búsqueda de la Palma de Oro. Uno de ellos es Pedro Almodóvar, cuya última película, Amarga Navidad, forma parte de la sección oficial revelada en la mañana de este jueves en París por el director artístico de la muestra, Thierry Frémaux.

La participación de la nueva película de Almodóvar confirma en principio la futura presencia en la alfombra roja de Cannes de nuestro compatriota Leonardo Sbaraglia, el gran protagonista masculino del film. El estreno en los cines argentinos de Amarga Navidad está anunciado para el 28 de mayo, casi inmediatamente después de las fechas previstas para el festival de este año. Cannes 2026 se realizará entre el 12 y el 23 del mismo mes.

A partir de todo lo anunciado por Frémaux, hasta ahora la presencia argentina más destacada de toda la muestra tendrá que ver con el fútbol, un mes antes del comienzo del Mundial 2026, en el que la Argentina tratará de revalidar el título obtenido cuatro años atrás en Qatar. Se trata del documental El partido, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, que se anuncia como la reconstrucción definitiva y completa del encuentro jugado en México 1986 entre la Argentina e Inglaterra, recordado sobre todo por la extraordinaria actuación de Diego Maradona. Fue el día de “la mano de Dios” y del llamado “gol del siglo”, ambos marcados por Maradona en aquella histórica victoria argentina.

Basado en el libro homónimo de Andrés Burgo, El partido incluye la palabra de algunos de los protagonistas del juego (entre ellos los futbolistas Jorge Valdano y Gary Lineker), entrenadores, dirigentes, hinchas, artistas y políticos, en cuyos testimonios (según se anticipa) ocupa el primer plano toda la tensión vivida alrededor de ese acontecimiento, ocurrido apenas cuatro después de la Guerra de Malvinas que enfrentó a ambos países. La película será exhibida dentro de la sección Cannes Première.

Un documental sobre el histórico partido del Mundial 1986 entre la Argentina e Inglaterra se estrenará en Cannes Peter Robinson - EMPICS - PA Images

Cabral, al mismo tiempo, está a punto de presentar en el próximo Festival Independiente de Buenos Aires (Bafici 2026) su largometraje Risa y la cabina del viento, con Diego Peretti, Joaquín Furriel y el debut cinematográfico de la cantante Cazzu.

Se esperan para los próximos días, como es tradición en Cannes, una serie de anuncios complementarios (esta mañana se difundió el 90% de la programación) que podrían sumar algún título argentino mencionado en los últimos días como parte de las distintas secciones del festival. La expectativa en ese sentido se mantiene firme alrededor de Glaxo, de Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto, y La libertad doble, de Lisandro Alonso. También se aguarda, en cuanto a la presencia de figuras de nuestro país, la conformación de los distintos jurados oficiales (la única confirmación hasta el momento es la del presidente del jurado de la competencia oficial, el realizador surcoreano Park Chan-Wook).

Desde 2014, el cine argentino no está presente en la competencia oficial de Cannes. La última producción nacional que formó parte de la competencia oficial de la muestra fue Relatos salvajes, de Damián Szifrón. Sí hubo una participación destacada de la pantalla nacional en las secciones paralelas. Hace un año, sin ir más lejos, Simón de la montaña, de Federico Luis, obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica.

🇫🇷 Festival director Thierry Fremaux revealed a list of films in the main competition, including three from Japan and three from Spain, while major Hollywood studios are set to be notable in their absence on the French Riviera. [2/2] pic.twitter.com/jWiuG2Co2O — AFP News Agency (@AFP) April 9, 2026

En cuanto a la competencia por la Palma de Oro de este año, se destaca muchísimo la presencia de tres títulos españoles y una presencia fuerte del cine francés. Además de Almodóvar aparecen en la sección oficial las nuevas películas de Rodrigo Sorogoyen (El ser querido, que incluye en su elenco a Javier Bardem y a la argentina Malena Villa) y el dúo Javier Ambrossi-Javier Calvo (La bola negra, con Penélope Cruz y Glenn Close).

La competencia incluye los trabajos más recientes de aclamados directores internacionales como el iraní Asghar (Parallel Tales), los japoneses Ryusuke Hamaguchi (All of Sudden) e Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box), el rumano Cristian Mungiu (Fjord), el húngaro László Nemes (Moulin), el polaco Pawel Pawlikowski (Fatherland), el ruso Andrey Zvyagintsev (Minotaur), la austríaca Marie Kreutzer (Gentle Monster) y el estadounidense Ira Sachs (The Man I Love).

El festival se abrirá con la proyección —fuera de concurso— de La Vénus électrique, del francés Pierre Salvadori. En la misma condición se verán, entre otras, Her Private Hell, de Nicolas Winding Refn; Diamond, dirigida y protagonizada por Andy Garcia; Propeller One-Way Night Coach, el debut como director de John Travolta, y los documentales John Lennon: The Last Interview, de Steven Soderbergh, y Avedon, de Ron Howard. Barbra Streisand y el director Peter Jackson (El señor de los anillos) recibirán este año en la Croisette sendos premios honoríficos.

Frémaux reveló que este año se postularon para participar de Cannes 2541 largometrajes. “Esto supone –agregó- unas 1000 más que hace tan solo 10 años. Cuando hablo de vitalidad, me refiero a una vitalidad cuantitativa. Con participantes de 141 países nos acercamos a cifras olímpicas, pero además el objetivo es proyectar las películas en un lugar donde puedan ser vistas por todo el mundo”.

Sobre la casi nula participación de películas estadounidenses, sobre todo procedentes de los grandes estudios, Frémaux dijo que eso se debe a que los propios estudios “están menos activos en el tipo de cine que antes les permitía venir aquí”. Y descartó la idea de que esa ausencia se deba a una tendencia cada vez más firme en el mediano plazo: “Hace apenas dos años Tom Cruise y Paramount estuvieron con nosotros presentando la última película de Misión Imposible, y antes lo hicieron con Top Gun: Maverick. Con esto quiero decir que fuera de los grandes estudios, el cine independiente, el cine producido fuera de Los Ángeles sigue existiendo y esta selección lo demuestra”.