El mensaje de Mirtha Legrand por los 90 años del Obelisco: “Mis padres me trajeron para ver la inauguración”

El Obelisco de Buenos Aires celebró sus 90 años con una jornada especial organizada por la Ciudad de Buenos Aires que incluyó shows musicales, mapping 3D, intervenciones artísticas y visitas guiadas. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó de la mano de Mirtha Legrand, quien envió un mensaje grabado para homenajear al histórico monumento.

La conductora apareció en pantalla con su clásico carisma y comenzó el saludo con humor. “Hola, buenas tardes. Soy Mirtha Legrand, si no me reconocieron. Y no quería estar ajena hoy que se homenajea a nuestro amado y querido Obelisco”, expresó ante el aplauso de los presentes.

Luego, la diva de la televisión argentina compartió un recuerdo muy especial vinculado a su infancia y reveló que estuvo presente durante la inauguración del monumento en 1936. “Quiero que ustedes sepan que yo soy nacida en la provincia de Santa Fe, en Villa Cañás, y nuestros padres nos trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días”, relató emocionada.

Mirtha Legrand en la inauguración del Obelisco (Foto: eltrece)

“Teníamos ocho años y nos alojamos en un hotel sobre la avenida 9 de Julio. Lo mirábamos y no podíamos creerlo”, contó la conductora, quien actualmente tiene 99 años y nació incluso antes de la construcción del monumento. Además, definió al ícono porteño como “algo amado, querido y adorado por los argentinos”, lo que dejó en claro el fuerte valor simbólico que tiene para la identidad nacional.

Sobre el final del video, la diva cerró con una frase cargada de emoción y patriotismo: “Feliz día queridísimo Obelisco de la porteña Ciudad de Buenos Aires. Arriba la Argentina. Con todo mi amor les habla Mirtha Legrand”. El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, recibió cientos de comentarios al respecto. “¡Que privilegiada Mirtha! Ser parte y observadora de todos los acontecimientos, hitos de la humanidad... Grande Mirtha”; “Si vino cuando el Obelisco tenía unos días, técnicamente no vino a la inauguración, vino después” y “Mis respetos a la reina absoluta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Las reacciones en redes sociales al video de Mirtha Legrand (Foto: Captura de pantalla de X)

La historia del Obelisco de Buenos Aires

El Obelisco de Buenos Aires fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 como homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. Diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch —también responsable del emblemático Teatro Gran Rex— el monumento mide 67,5 metros de altura y se levanta en el histórico cruce de la Avenida Corrientes y la Avenida 9 de Julio.

A lo largo de las décadas, el Obelisco se convirtió en uno de los grandes símbolos de la identidad porteña y en escenario de celebraciones deportivas, recitales, protestas sociales y acontecimientos históricos que marcaron al país. Además, desde 2025 el monumento sumó una nueva propuesta turística con la apertura del Mirador Obelisco, una experiencia que permite ingresar a su interior y llegar hasta la cúpula a través de un ascensor vidriado.

El Obelisco cumple 90 años GCBA

El recorrido tiene una duración aproximada de 20 minutos e incluye el ascenso por ocho escalones hasta el elevador y luego una escalera caracol de 35 peldaños que conduce al mirador final, desde donde puede apreciarse una vista panorámica única de la Ciudad de Buenos Aires.