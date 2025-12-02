Condenado por el régimen iraní y posible candidato a ganar el Oscar: la doble realidad de Jafar Panahi

No podría ser más oportuno el estreno en los cines argentinos de Fue solo un accidente (It Was Just an Accident). La película ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes se sumará a partir de este jueves a la cartelera local, pocas horas después de pisar fuerte en el arranque de la temporada alta de premios, cuyo punto final será la entrega del Oscar, en marzo de 2026.

“Espero que esta dedicatoria sea considerada como un pequeño homenaje a todos los cineastas que se han visto privados del derecho a ver y a ser vistos, pero que al mismo tiempo continúan creando y existiendo”, dijo el director iraní, que estuvo presente en Manhattan en la noche del lunes 1° de diciembre para recibir tres premios Gotham, uno de los galardones más importantes del cine independiente otorgados en Estados Unidos cada año y a la vez punto de partida virtualmente oficial de la temporada de premios en el hemisferio norte.

Una imagen de Fue solo un accidente, la premiada película de Jafar Panahi que se estrena este jueves en los cines argentinos

Panahi y Fue solo un accidente resultaron los grandes triunfadores de la ceremonia, si bien el premio principal a la mejor película fue para Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. El iraní ganó el Gotham a la mejor dirección y al mejor guion original, y Fue solo un accidente fue elegida como mejor película internacional.

Ese reconocimiento continuó este martes con la consagración de Panahi como mejor director del año para la asociación neoyorquina de críticos de cine (New York Film Critics Circle), la más antigua de su tipo en Estados Unidos y a la vez la primera en anunciar sus premios cada año. Si bien en los últimos tiempos no aparece una correspondencia directa entre la mayoría de sus ganadores más importantes y los del Oscar, el prestigio de sus miembros y la rigurosidad de sus decisiones convierte a esta distinción en una referencia insoslayable para futuras chances.

Panahi posa con los tres premios Gotham ganados este lunes por la noche en Manhattan Evan Agostini - Invision

Los críticos de Nueva York, además de elegir a Panahi, confirmaron el temprano liderazgo de Una batalla tras otra al votarla (como ocurrió horas antes en la misma ciudad con los Gotham) como la mejor película del año. Según los analistas más expertos en premios de Hollywood, este doble triunfo ya instala al director iraní y a Paul Thomas Anderson, el realizador de Una batalla tras otra, como los dos principales candidatos al próximo Oscar en la categoría de mejor dirección.

La condena

Las palabras de Panahi resonaron especialmente en Teherán, porque fueron dichas casi inmediatamente después de la decisión de un tribunal iraní de condenar en rebeldía (y en ausencia) al director a un año de prisión y dos de libertad condicional por cargos de “propaganda contra el régimen”. Su abogado, Mostafá Nili, dijo que el Tribunal Revolucionario Islámico, responsable de la decisión, también le impuso al realizador una pena de dos años de prohibición para salir del país.

Panahi está dispuesto a regresar a Teherán para cumplir su promesa, según escribió en las últimas horas desde su columna en el sitio digital Showbiz411 el crítico y bloguero estadounidense Roger Friedman. “Dijo que volverá después de la temporada de los Oscar”, señaló. Y citando a uno de los productores, agregó que su voluntad es estar en su casa y en compañía de su familia.

Al recibir los premios Gotham en la noche del lunes en Manhattan, Panahi recordó “a todos los cineastas que mantienen la cámara rodando en silencio, sin apoyo y a veces arriesgando todo lo que tienen, solo con su fe en la verdad y en la humanidad”. Parecía estar hablando también de su propia experiencia por haber filmado Fue solo un accidente en la clandestinidad y de manera encubierta.

La película, protagonizada en su gran mayoría por actores no profesionales, cuenta la historia de cinco iraníes que se enfrentan a un hombre que, según ellos creen, torturó a algunos de ellos en una prisión estatal. Cuando ganó la Palma de Oro, en mayo último, Panahi dedicó su discurso de aceptación a cuestionar las restricciones impuestas por el régimen iraní a la libertad de expresión.

Panahi recibió el 24 de mayo último en Cannes la Palma de Oro por su nueva película SAMEER AL-DOUMY - AFP

“En Irán –le había dicho en octubre pasado a la revista española Fotogramas-, cuando eres interrogado en prisión te vendan los ojos y solo te dejan ver lo suficiente para escribir una confesión. Es a través del oído que construyes la imagen de tu interrogador, que siempre está detrás de ti. Y así es como el protagonista de Fue solo un accidente reconoce al hombre que lo torturó entre rejas”. Después de su paso por los cines argentinos, la película se sumará en fecha todavía a confirmar al catálogo de la plataforma de streaming MUBI.

Antecedentes

No es la primera vez que el régimen de los ayatollahs castigan a Panahi por su disidencia con las políticas del régimen islámico que gobierna Irán. En 2010 sufrió la cárcel por primera vez por la difusión de “propaganda contra el Estado” y en febrero de 2023 fue liberado después de pasar 86 días en prisión e iniciar una huelga de hambre en protesta por la decisión de las autoridades de mantenerlo preso en una cárcel común pese a que la sentencia en su contra había sido anulada previamente por la Corte Suprema de su país.

Pahani había sido arrestado en julio de 2022 por la policía iraní cuando se dirigía a una fiscalía de Teherán para conocer la situación de dos colegas suyos, Mohammad Rasoulof (nominado al Oscar de este año por La semilla del fruto sagrado) y Mustafá Al Ahmad, que habían sido detenidos por protestar contra la represión oficial contra un grupo de manifestantes opositores.

En 2011, los asistentes al Festival de Cine de Mar del Plata se unieron en el reclamo por la libertad de Panahi EFE

Tras detener a Panahi, el régimen de Teherán decidió reactivar la vieja sentencia de 2010 en su contra, por la cual estaba obligado a cumplir seis años de cárcel y la prohibición por los siguientes 20 años para filmar, escribir guiones y hablar por los medios, además del retiro del pasaporte y el veto absoluto para salir del país. No obstante, continuó filmando en la clandestinidad.

Al compartir, a principios de octubre pasado, una charla pública con Martin Scorsese en el Festival de Cine de Nueva York, Panahi habló de los directores iraníes que tuvieron que escapar de su país. “Fue difícil de soportar. Toda la esencia del cine iraní se ha desvanecido. Echo mucho de menos todas esas películas que podrían haberse filmado y nunca se hicieron. Pero no tengo el coraje ni la capacidad de irme de Irán y permanecer fuera de mi país. Me he quedado allí y voy a trabajar allí”, declaró, casi como un anticipo de lo que parece dispuesto a hacer después de una nueva sentencia política en su contra.

Majid Panahi, Mohamad Ali Elyasmehr y Hadis Pakbaten en Fue solo un accidente

Panahi, que tiene 65 años, promete seguir de aquí a marzo con una presencia de alto perfil la temporada de premios de Hollywood mientras sus abogados apelan en Irán la decisión del Tribunal Revolucionario Islámico que acaba de condenarlo en ausencia.

Gran candidata

Es la primera vez que el cineasta iraní es mencionado como posible candidato a los premios otorgados por la Academia de Hollywood. Fue solo un accidente, que representa oficialmente a Francia en la carrera por el Oscar a la mejor película internacional, es una de las grandes candidatas a llevarse ese premio (la otra es la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier), pero buena parte de los mejores especialistas en premios sostiene que su más reciente trabajo tiene grandes posibilidades de obtener una nominación al Oscar como mejor película.

Lo más probable, según esos mismos analistas, es que vuelvan a aparecer en la categoría más importante del Oscar dentro de la lista final de 10 nominados -que se anunciará en enero- películas producidas fuera de Estados Unidos. A Fue solo un accidente y Valor sentimental podría agregarse la brasileña El agente secreto, premiada dos veces este martes por los críticos de Nueva York: mejor actor (Wagner Moura) y mejor film internacional.

Por encima de estos títulos y de cualquier otro, Una batalla tras otra aparece por ahora como primer favorito a llevarse el Oscar en la máxima categoría después de ganar en menos de 24 horas los primeros dos premios de la temporada, el Gotham y el de los críticos neoyorquinos. Aunque la carrera apenas está empezando.