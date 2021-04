Confirmado: 30 años después, Michael Keaton volverá a ponerse el traje de Batman

Después de unos cuantos meses de rumores, este martes se confirmó que Michael Keaton volverá a interpretar a Batman en la pantalla grande. El actor de 69 años, que encarnó al superhéroe en los films de Tim Burton Batman (1989) y Batman vuelve (1992), vestirá una vez más el traje del caballero de la noche en de The Flash, el film del argentino Andy Muschietti que comenzó a rodarse ayer. A esa buena noticia, que el realizador de It festejó con un posteo en Instagram, ahora se suma la confirmación del regreso de Keaton.

Es que aunque todo parecía indicar que el actor estaba decidido a repetir el papel en la historia centrada en Barry Allen, más conocido como The Flash, lo cierto es que como con el resto de los proyectos de los últimos tiempos, la pandemia puso en duda su participación.

Michael Keaton fue el primero en calzarse el traje para llevar al hombre murciélago a la pantalla grande, bajo la dirección de Tim Burton Archivo

“Para ser honesto, ¿sabes que es lo que más me preocupa? El Covid. Estoy preocupado. Estoy más atento a la situación del Covid en el Reino Unido que a cualquier otra cosa”, decía Keaton hace pocos meses en una entrevista con el sitio Deadline. Inquieto por la emergencia sanitaria global, el actor explicó que estaba viviendo lejos de la ciudad porque se sentía realmente nervioso por la pandemia. “Eso condiciona todos mis futuros proyectos, porque observo lo que pasa y me pregunto: ‘¿Esta cosa va a matarme?’. Si no lo hace, ahí podremos hablar de lo que viene”, advertía Keaton, que aparentemente ya se siente lo suficientemente seguro como para dejar su rancho y viajar a Londres, donde se filma The Flash.

La película que protagoniza Ezra Miller también contará con el Batman de Ben Affleck ya que el relato imagina que The Flash viaja al pasado para intentar evitar el asesinato de su madre, que será interpretada por la española Maribel Verdú, una aventura en la que sin buscarlo creará un universo paralelo en el que el superhéroe se cruzará con el Batman original. El estreno del film fue anunciado para noviembre de 2022.