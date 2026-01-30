Actores, directores y celebridades despidieron con dolor a Catherine O’Hara

La actriz canadiense Catherine O’Hara, recordada por sus papeles en películas como Beetlejuice y Mi pobre angelito, murió a los 71 años. Así lo confirmó su representante a medios estadounidenses, sin brindar mayor información sobre las causas de su deceso. Entre sus últimos trabajos se encuentran participaciones en las series The Studio (Apple TV) y The Last Of Us (HBO Max), ambas en 2025.

Con motivo de esta noticia, el mundo de Hollywood quedó paralizado y las despedidas no se demoraron en llegar. Uno de los primeros en hacerlo fue el actor Macaulay Culkin, con quien probablemente tuvo una de sus relaciones más cercanas al haber interpretado a su madre en Mi pobre angelito 1 y 2. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Kevin McCallister expresó: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”.

Macaulay Culkin despidió a la actriz con un mensaje directamente vinculado a Mi pobre angelito Captura Instagram (@culkamania)

Otro que se encargó de dar a conocer la noticia de forma mundial fue el actor Pedro Pascal, con quien compartió elenco en la serie The Last of Us y en la película Robot Salvaje (The Wild Robot). En este caso, el chileno remarcó: “Ay, qué bien estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, pero este mundo afortunado que te tuvo te conservará, siempre. Siempre. La única e inigualable Catherine O’Hara”.

Pedro Pascal despidió a su terapeuta ficticia con un sentido mensaje Instagram (@pascalispunk)

Tras ellos llegó el turno de Michael Keaton, coprotagonista de su primer éxito: “Volvemos a antes del primer Beetlejuice. Ha sido mi esposa imaginaria, mi némesis imaginaria y mi verdadera amiga. Esto duele. ¡Cómo la voy a extrañar! También estoy pensando en Beau”.

Michael Keaton dejó unas sentidas palabras para despedir a Catherine O'Hara Captura Instagram (@michaelkeatondouglas)

También se expresó David Furnish, un productor canadiense que es oriundo de Toronto, al igual que ella, por lo que formaron una amistad. “Estoy absolutamente devastado al enterarme del fallecimiento de Catherine O’Hara. Una actriz y comediante brillante. Me hizo reír a carcajadas durante décadas. Desde Lola Heatherton en Second City Television en Canadá en los 70 hasta Moira Rose en Schitt’s Creek hoy, y todos los papeles que ha interpretado. Me ha encantado todo lo que ha hecho. Qué brillante dejar un legado de excelencia artística y risas”, señaló.

David Furnish tuvo sentidas palabras para Catherine O’Hara Instagram (@davidfurnish)

Luego apareció Michael Bublé, otro compatriota. El cantante y marido de Luisana Lopilato decidió escribir una carta de despedida: “La palabra desconsolado no alcanza para describirlo. Catherine O’Hara fue única. Una luz excepcional en este mundo, y su fallecimiento impactó con un peso indescriptible. No solo fue una artista, actriz y comediante legendaria. Fue una embajadora de Canadá en el sentido más auténtico: brillante, intrépida, profundamente original y llena de humanidad. Hizo reír al mundo, pero también hizo que la gente se sintiera reconocida. Como artista, me inspiró más de lo que jamás imaginará. Estableció el estándar de lo que significa representar a tu país con excelencia y gracia, sin perder jamás la calidez ni la humildad. Estoy destrozado por su familia, sus seres queridos y todos los que la adoraban, tanto aquí en Canadá como en todo el mundo. Si estás de luto por esta pérdida, no estás solo. Todos compartimos un poco de esta tristeza. Descansa en paz, Catherine. Gracias por todo”.

Michael Bublé sorprendió con su dedicatoria para la actriz y su legado Captura X (@MichaelBuble)

El director Jason Gallagher también quiso compartir su homenaje e hizo referencia a su estilo de comedia: “Catherine O’Hara es muy, muy, muy divertida. Descanse en paz una de las más grandes de todos los tiempos”.

Catherine O'Hara is so so so funny. RIP to one of the all-time greats. pic.twitter.com/6cx2KhbNMv — Jason Gallagher (@jga41agher) January 30, 2026

Otro compañero de Beetlejuice que la despidió fue el actor Justin Theroux, quien compartió una foto de su silla en el detrás de escenas de las grabaciones. Junto a esto, escribió: “Oh, Catherine. Te extrañaremos muchísimo”.

Justin Theroux, compañero de Beetlejuice, la despidió con un detrás de escenas Captura Instagram (@justintheroux)

Andy Cohen, un reconocido conductor de televisión en Estados Unidos, también hizo referencia a la muerte de la actriz: “Me enamoré a primera vista en SCTV y la pasión solo se hizo más intensa. Descansa en paz, Ángel Catherine O’Hara”.

Andy Cohen, reconocido conductor, despidió a Catherine O’Hara con una confesión Captura Instagram (@bravoandy)