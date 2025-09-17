El asesinato de Charlie Kirk: del dolor de Arnold Schwarzenegger a la “ironía” señalada por Michael Keaton

El asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre, continúa suscitando opiniones, miradas y expresiones de dolor. Muchas voces, las de quienes estaban de acuerdo con él, pero también las de quienes no, coinciden en la brutalidad del episodio y lamentan el fatal desenlace del que Kirk fue víctima. Y en Hollywood son muchas las figuras que opinan sobre ese tema, entre quienes se destacaron en las últimas horas, Arnold Schwarzenegger y Michael Keaton.

Michael Keaton Jordan Strauss - Invision

En el marco de una gala celebrada la noche del lunes, Keaton habló con la prensa sobre la muerte del referente conservador, y expresó: “Antes de opinar sobre este asunto, voy a detenerme un minuto para decir que sin importar qué tanto yo diferí con muchas de sus ideas, Charlie Kirk dejó atrás a dos hijos y una esposa. Y eso hay que tenerlo presente”.

Y más adelante, el actor de Batman concluyó: “Porque a fin de cuentas, dispararle a la gente jamás será la repuesta a nada, y la ironía de que él fuera asesinado con un arma de fuego, es increíble”.

Charlie Kirk Associated Press

Esto que señala Keaton tiene que ver con que Kirk, era un acérrimo defensor del derecho de portar armas. De hecho, en una de sus frases más polémicas él dijo lo siguiente: “Creo que vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente, es racional”.

Schwarzenegger Facebook Arnold Schwarzenegger

Quien también se pronunció sobre el asesinato de Charlie Kirk, fue Schwarzenegger. Durante una charla universitaria brindada en California, el exgobernador republicano aseguró: “Me enojó mucho, realmente mucho, que le arrebataran la vida a alguien porque hubiera diferencias de opiniones. Simplemente es increíble. Fue un gran comunicador, un gran defensor de las causas republicanas. Y tenía una gran manera de comunicarse con los estudiantes, coincidieran o no con él”.

Por último, la estrella de Terminator subrayó: “Es un ser humano, una vida humana que se perdió. Y él era un gran padre, y un gran esposo. No dejo de pensar en sus hijos, que leerán sobre él, en vez de ser él quien les lea un cuento de noche para dormirse”.

La mirada de Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis VALERIE MACON - AFP

En una reciente entrevista, la actriz Jamie Lee Curtis no pudo evitar conmoverse al mencionar al trágico episodio sobre el asesinato de Charlie Kirk. Durante una charla con Marc Maron en su podcast WTF, Curtis primero cometió un error de pronunciación y dijo “Charlie Crist” en vez de Charlie Kirk. Esa confusión, sin embargo, se la atribuyó a un fallido vinculado a la profunda fe que practicaba el activista conservador.

Más adelante, y procurando contener sus lágrimas, la actriz expresó: “Yo estaba en desacuerdo con él en casi todos los temas de los que le escuché hablar, pero sin embargo creo que él era un hombre de fe, y espero que en el momento en el que murió, se haya sentido conectado con esa fe. Aún a pesar de que sus ideas me resultaran aborrecibles, no dejo de pensar que es un padre, un marido, y un hombre de fe. Y espero que haya sentido cual fuera su conexión con Dios”.

Un monumento en honor del CEO y cofundador de Turning Point USA Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Orem, Utah. (AP Foto/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Por último, Lee Curtis habló sobre la viralización del video que registró el instante del disparo que le quitó la vida a Kirk, y aseguró: “No sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de ver esa ejecución una y otra y otra vez. Desconocemos por completo psicológicamente qué puede hacernos, pero yo no quiero ver esa grabación en la que este hombre es asesinado”.