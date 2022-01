Confirmado: Jason Momoa se suma a la décima película de la saga de Rápido y furioso

Luego de que Dwayne Johnson anunciara drásticamente que “no hay ninguna posibilidad” de que vuelva a ser parte de la saga de Rápido y furioso, tanto Vin Diesel como los productores de la exitosa serie de películas se enfocaron en encontrar a otra estrella igual de convocante para que haga su debut en el nuevo film. Y lo lograron: Jason Momoa formará parte del elenco de la décima entrega.

Los rumores sobre una posible negociación entre el protagonista de Aquaman y los responsables de la saga comenzaron a correr durante la semana, pero este sábado llegó la confirmación. En su cuenta oficial de Twitter, los responsables de la franquicia le dieron la bienvenida al actor. “La Familia Fast sigue creciendo. Bienvenido, Jason Momoa”, reza el texto, que acompañaron con una foto del actor.

Si bien todavía no hay precisiones sobre el personaje que interpretará en la décima película, varios medios estadounidenses especulan con que Momoa encarnará a un nuevo villano.

De esta manera, el protagonista de Liga de la Justicia se suma a la larga lista de estrellas fichadas por los responsables de la saga a lo largo del tiempo. Además de “La Roca”, hicieron apariciones estelares estrellas como Jason Statham, John Cena, Kurt Russell y Helen Mirren.

Lejos de perder el interés del público, las películas no solo parecen contar con la fidelidad de los fanáticos, sino que suman adeptos en cada una de las entregas. El noveno film, estrenado en plena pandemia, en 2021, recaudó más de 726 millones de dólares en todo el mundo.

Aquella película marcó el regreso del director Justin Lin, que se había retirado de la saga tras Rápido y furioso 6, de 2013. Gran conocedor de la trama y el gran favorito de los fanáticos, el realizador volverá a ponerse tras las cámaras de la décima película. Y aunque todavía no está confirmado el elenco, se espera que se den cita algunos de los actores y personajes más queridos: Michelle Rodriguez (Letty Ortíz), Tyrese Gibson (Román), Ludacris (Tej), Sung Kang (Han), Nathalie Emmanuel (Ramsey) y Charlize Theron (Cipher). Diesel (Dominic Toretto) por supuesto que también estará presente; y una vez más lo hará por partida doble: como protagonista y en el rol de productor ejecutivo. La película comenzará a filmarse durante la primavera boreal y su estreno está previsto para el 19 de mayo de 2023.

El ingreso de Momoa a la franquicia, una de las más taquilleras de los últimos tiempos, es solo una muestra del buen presente laboral del actor, que en 2021 interpretó a Duncan Idaho en Duna y estrenó la segunda temporada de See, en Apple TV+. Este año, además, se espera el estreno de la segunda entrega en solitario del héroe acuático de DC, Aquaman and the Lost Kingdom, del western The Last Manhunt y de la serie Slumberland, en Netflix.

El mensaje de la discordia

La salida de Dwayne Johnson de la franquicia no se produjo en muy buenos términos y fue vivido por los fans como una especie de reality a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando Diesel le dedicó a su colega un posteo de Instagram que despertó la ilusión de los fanáticos de Rápido y Furioso. Millones de personas festejaron la publicación, pero al destinatario no le gustó para nada aquel gesto y tildó a su colega de manipulador.

Dwayne Johnson y Vin Diesel, en otros tiempos

La intención de Diesel con sus palabras fue clara: lograr que Johnson participe de la décima y la undécima película de la franquicia, que marcarán el final de la saga. Y para eso, utilizó toda la artillería verbal y argumentativa que encontró a mano. “Mi hermano pequeño Dwayne... Ha llegado el momento. El mundo espera el final de Rápido 10″, comienza el texto que el actor publicó el 7 de noviembre. “Como sabés, en casa mis hijos se refieren a ti como el tío Dwayne. No hay una sola fiesta en la que ellos y vos no se envíen buenos deseos… Pero el momento ha llegado. El legado te espera”.

Luego, el actor menciona a Paul Walker como “Pablo”, sobrenombre que solía usar para llamar cariñosamente a su coestrella, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico en 2013. “Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que haríamos el mejor final para ‘Rápido’ que es la 10! Lo digo por amor…”. Sobre el final, Diesel apunta directo a su objetivo: que Johnson regrese. “Debés presentarte, no dejés la franquicia trunca. Tenés un papel muy importante que desempeñar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”.

Lejos de acceder a su pedido, Johnson se mostró bastante molesto por las palabras de su excompañero. Luego de mantener el silencio por un mes, el actor decidió responderle también de forma pública a Diesel en una entrevista con CNN. “En junio del año pasado le dije a Vin Diesel, directamente y en privado, que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras. Le dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara”, explicó.

Luego, habló de la publicación: “La reciente publicación de Vin fue un ejemplo de su manipulación... Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento. No me gustó que metiera a sus hijos, así como a la muerte de Paul Walker. Dejalos fuera”, continuó, ya más enojado.

“Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia de Rápido y Furioso con gratitud”, siguió su explicación, y marcó el quiebre, uno más, que significó el posteo en su ya rota relación con Diesel: “Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas. Independientemente, confío en el universo de Rápido... y en su capacidad para ofrecer resultados consistentes a la audiencia, y realmente deseo a mis excoestrellas y miembros del equipo la mejor de las suertes y el éxito en el próximo capítulo”, completó el actor.

Los rumores indican que el motivo del rechazo fue, justamente, la mala relación que mantuvieron las dos estrellas en el set. El encargado de confirmar esta información fue el productor Hiram García, quien declaró durante una entrevista concedida a Collider, que luego de rodar la octava película, La Roca “tomó la firme decisión de terminar con su paso por la saga Rápido y Furioso por motivos evidentes”, en clara referencia a la mala relación que hay entre él y Vin Diesel, que hizo que “el rodaje fuera una pesadilla”.