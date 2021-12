Dwayne Johnson aseguró que no vuelve a Rápido y Furioso y le pegó duro a Vin Diesel: “Es manipulador”

Durante una entrevista, Dwayne Johnson confirmó su ya conocida decisión de no participar de la saga final de Rápido y Furioso (Fast and Furious). En rigor, el actor le respondió a Vin Diesel, quien le pidió a través de las redes sociales que reviera su postura. De hecho, a La Roca no le cayeron bien sus dichos y calificó con duras palabras a su antiguo compañero de filmación.

“El último texto público de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que usase a sus hijos ni la muerte de Paul Walker. Déjalos a un lado. Hablamos hace meses sobre esto y llegamos a un claro entendimiento”, opinó Johnson en una entrevista con CNN respecto de la publicación que su colega posteo en Instagram en noviembre pasado.

Dwayne Johnson como Frank Wolff en JUNGLE CRUISE de Disney. Foto cortesía de Disney. © 2021 Disney Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados. Disney - Disney

“Le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme, aunque cordial, y dije que siempre apoyaría al reparto y siempre desearía que la franquicia fuese exitosa, pero que no había posibilidad de que volviese”, explicó en otro fragmento de la charla quien interpreta a Hobbs en la popular saga.

Con todo, Johnson quiso dejar en claro que su experiencia en las distintas películas fue positiva. “Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia con gratitud y gracia. Es desafortunado que esta conversación pública haya embarrado todo”, dijo.

Y agregó: “En cualquier caso, confío en el universo ‘Fast’ y en su capacidad para satisfacer a la audiencia constantemente. Deseo sinceramente a mis antiguos compañeros de reparto y del equipo la mayor suerte y éxito para el siguiente episodio”.

Qué había dicho Vin Diesel

El 7 de noviembre, Vin Diesel decidió dejar atrás sus encontronazos con Dwayne Johnson para pedirle que retome su papel de Hobbs en la saga de Rápidos y furiosos. Si bien La Roca y el protagonista de la franquicia tuvieron una fuerte pelea en 2016 en el set del film, ahora el actor dejó atrás sus rencores en pos de la franquicia.

“Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”, expresó Diesel en una publicación de Instagram que buscó conmover a quien considera “su hermano menor”.

De esta manera Diesel le pidió a Dwayne que olvide el pasado y regrese a la franquicia. Las dos superestrellas se enfrentaron por última vez en el set de The Fate of the Furious. Desde ese momento solo hubo intercambios negativos entre ellos, sobre todo después de que Johnson hiciera una publicación en Instagram en la que se refería a Diesel y en la que cuestionaba su profesionalismo.