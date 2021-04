Conspiraciones, corrupción, músicos y Covid: ocho documentales para ver en streaming

En la era dorada del streaming, uno de los géneros más beneficiados ha sido el documental. Ya sea con medios y largometrajes de muy diversas duraciones o con series de varios episodios, la no ficción se ha expandido hasta hacerse casi inabarcable. Por eso, siempre es bueno hacer un repaso de valiosas novedades recientes en las más diversas temáticas.

Dos mediometrajes sobre el Coronavirus

Duran apenas 40 minutos cada uno, pero alcanzan para conocer historias fascinantes y desgarradoras a la vez: The Last Cruise (HBO Go) reconstruye la odisea de los pasajeros y la tripulación del crucero Diamond Princess a principios de 2020 -el primer brote masivo del virus fuera de China- a partir de materiales filmados a bordo con sus celulares por los propios afectados. Por su parte, The Covid Diaries (HBO Go) narra cinco intensas historias de vida de trabajadores esenciales de Nueva York filmadas a pura urgencia por jóvenes de entre 16 y 21 años.

Dos sobre conspiranoia, tecnología y política

El abuso (premeditado o no) de los algoritmos, la manipulación que conllevan y la dependencia que generan ha sido el tema de varios documentales recientes, y en varias de sus facetas más nocivas (como la consolidación del racismo y del sexismo) se concentra Prejuicio cifrado (Netflix). En el caso de la serie (son seis partes) Q: Into the Storm (HBO Go), se explora el surgimiento y apogeo del movimiento QAnon que, a partir de teorías conspiranoicas basadas en muchos casos en fake news, ha conseguido un enorme apoyo dentro de los sectores más extremistas de los republicanos.

Dos sobre corrupción

En Operación Varsity Blues: Fraude universitario en Estados Unidos (Netflix), el director Chris Smith (Jim & Andy) expone en toda su dimensión el escandaloso caso de Rick Singer, un “consultor” que montó un sistema de trampas y coimas (léase millonarias donaciones) para que los hijos de ricos y famosos pudieran ingresar a prestigiosas universidades como Harvard, USC, Duke, Yale, Georgetown o Stanford pese a no contar con las calificaciones ni logros necesarios. En Made You Look (Netflix) se expone otra estafa por más de 80 millones de dólares ocurrida en 2011, en el seno de la élite del arte de Nueva York, a partir de la compraventa de obras falsas que supuestamente eran originales de Mark Rothko, Jackson Pollock, Barnett Newman y Robert Motherwell, entre otros artistas de prestigio.

Dos sobre músicos

Christopher George Latore Wallace, más conocido como The Notorious B.I.G., fue asesinado en marzo de 1997, a los 24 años, apenas seis meses después de que ocurriera lo mismo con Tupac Shakur. La guerra entre los raperos de la Costa Este y Oeste de los Estados Unidos alcanzó por entonces su mayor pico de violencia. Biggie: I Got a Story to Tell (Netflix) es la historia del ascenso de The Notorious B.I.G., un joven negro, obeso y brillante, primero en el sórdido barrio de Clinton Hill de su Brooklyn natal y luego a escala nacional y mundial. Con mucho material de archivo inédito filmado desde su propio entorno y testimonios de su mentor Sean Combs (Puff Daddy), su madre, su abuela, su esposa y otros familiares de Jamaica, Emmett Malloy ofrece un emotivo retrato de un artista extraordinario, hoy convertido en mito y leyenda. En un registro musical muy diferente, R.J. Cutler (Belushi) capta las facetas más íntimas (y si se quiere más vulnerables) de ese fenómeno atípico y arrasador como el de la joven cantautora californiana Billie Eilish en Billie Eilish: The World’s A Little Blurry (Apple TV+).

Trailer del documental sobre Billie Eilish - Fuente: YouTube