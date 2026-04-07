En fotos: de la salida de Heidi Klum junto a su nueva mascota al gesto solidario del hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt

Shia LaBeouf fue visto comprando una bicicleta en la tienda Mike The Bike Guy en Nueva Orleans, que luego cargó en su camioneta. El actor de 39 años viene de protagonizar una serie de episodios agresivos que lo tienen en la mira: recientemente fue acusado por el Lawn Tennis Club de atacar verbalmente a sus miembros a la salida del club, mientras que a mediados de febrero fue detenido por presuntas agresiones físicas e insultos homofóbicos en un bar. Asimismo, su expareja, la cantante FKA Twigs, lo demandó por intentar “silenciarla”

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