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En fotos: de la salida de Heidi Klum junto a su nueva mascota al gesto solidario del hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt

Las últimas actividades de las estrellas de Hollywood, entre paseos, compras, alfombras rojas y romance en público

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En fotos: de la salida de Heidi Klum junto a su nueva mascota al gesto solidario del hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt
En fotos: de la salida de Heidi Klum junto a su nueva mascota al gesto solidario del hijo de Angelina Jolie y Brad PittGrosby Group
Heidi Klum fue captada por las calles de SoHo, en Nueva York, con su nueva mascota en brazos, un perro de seis meses que adoptó hace pocos días y decidió llamar Fritz. "Había más de 50 perros en una tienda pop-up de adopción y, a medida que pasaba el día, la mayoría había encontrado un hogar pero esta pequeña bola de pelos todavía estaba en su jaula. Me costó convencer a mi marido, pero no podía dejarlo atrás", explicó la conductora de Project Runway
Heidi Klum fue captada por las calles de SoHo, en Nueva York, con su nueva mascota en brazos, un perro de seis meses que adoptó hace pocos días y decidió llamar Fritz. "Había más de 50 perros en una tienda pop-up de adopción y, a medida que pasaba el día, la mayoría había encontrado un hogar pero esta pequeña bola de pelos todavía estaba en su jaula. Me costó convencer a mi marido, pero no podía dejarlo atrás", explicó la conductora de Project RunwaySplash News/The Grosby Group
Después de confirmar que volverá a ponerle voz a Fiona en Shrek 5 (prevista para 2027), Cameron Díaz asistió al estreno mundial de su nueva película, Outcome, en la que comparte protagónico con Keanu Reeves, Matt Bomer y Jonah Hill, quien, a su vez, es el director del film de Apple TV. Para la red carpet en el Lincoln Square Theatre de Nueva York, la actriz llevó un vestido negro largo al que le aportó color y drama con labios y stilettos en rojo
Después de confirmar que volverá a ponerle voz a Fiona en Shrek 5 (prevista para 2027), Cameron Díaz asistió al estreno mundial de su nueva película, Outcome, en la que comparte protagónico con Keanu Reeves, Matt Bomer y Jonah Hill, quien, a su vez, es el director del film de Apple TV. Para la red carpet en el Lincoln Square Theatre de Nueva York, la actriz llevó un vestido negro largo al que le aportó color y drama con labios y stilettos en rojoMichael Loccisano - WireImage
Dakota Johnson y Role Model, su nuevo novio, pasaron juntos el domingo de Pascuas y acudieron a una reunión en la casa de Jeremy Allen White en Los Ángeles. Días atrás, la actriz y el cantante estadounidense, cuyo verdadero nombre es Tucker Pillsbury, fueron vistos besándose por primera vez en público. Los rumores de romance habían comenzado en diciembre y desde entonces fueron captados en distintas salidas grupales
Dakota Johnson y Role Model, su nuevo novio, pasaron juntos el domingo de Pascuas y acudieron a una reunión en la casa de Jeremy Allen White en Los Ángeles. Días atrás, la actriz y el cantante estadounidense, cuyo verdadero nombre es Tucker Pillsbury, fueron vistos besándose por primera vez en público. Los rumores de romance habían comenzado en diciembre y desde entonces fueron captados en distintas salidas grupalesTIDLA-16
Eva Longoria y su hijo Santiago Bastón estuvieron de compras en la zona del casco antiguo de Marbella, donde vive gran parte del año junto a su familia. Estuvieron acompañados por la actriz y filántropa española María Bravo
Eva Longoria y su hijo Santiago Bastón estuvieron de compras en la zona del casco antiguo de Marbella, donde vive gran parte del año junto a su familia. Estuvieron acompañados por la actriz y filántropa española María BravoSplash News/The Grosby Group
La actriz, directora y productora compartió un dulce momento con su hijo, fruto de su relación con el empresario mexicano José Bastón. Ambos llevaron sus looks combinados en blanco y Longoria sumó unos lentes de sol y un bolso tote de Goyard
La actriz, directora y productora compartió un dulce momento con su hijo, fruto de su relación con el empresario mexicano José Bastón. Ambos llevaron sus looks combinados en blanco y Longoria sumó unos lentes de sol y un bolso tote de GoyardSplash News/The Grosby Group
Tras su visita a la Argentina y a dos semanas de haber celebrado su cumpleaños número 50, Reese Witherspoon fue fotografiada durante un paseo por SoHo junto a su novio, el financista alemán Oliver Haarmann, con quien está en pareja desde 2024
Tras su visita a la Argentina y a dos semanas de haber celebrado su cumpleaños número 50, Reese Witherspoon fue fotografiada durante un paseo por SoHo junto a su novio, el financista alemán Oliver Haarmann, con quien está en pareja desde 2024Backgrid/The Grosby Group
En plena promoción de su nueva película, Super Mario Galaxy, donde pone voz a la princesa Peach, Anya Taylor-Joy hizo un pausa para presenciar el show privado sorpresa de Justin Bieber en The Troubadour, en West Hollywood, California
En plena promoción de su nueva película, Super Mario Galaxy, donde pone voz a la princesa Peach, Anya Taylor-Joy hizo un pausa para presenciar el show privado sorpresa de Justin Bieber en The Troubadour, en West Hollywood, Californiax17/The Grosby Group
Keanu Reeves y su pareja, Alexandra Grant, caminaron de la mano hacia los estudios de The Late Show with Stephen Colbert en Nueva York. El actor está presentando la película Outcome, una comedia negra en la que su personaje, Reef Hawk, es una estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso video que amenaza con destrozar su imagen y terminar con su carrera
Keanu Reeves y su pareja, Alexandra Grant, caminaron de la mano hacia los estudios de The Late Show with Stephen Colbert en Nueva York. El actor está presentando la película Outcome, una comedia negra en la que su personaje, Reef Hawk, es una estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso video que amenaza con destrozar su imagen y terminar con su carreraMega/The Grosby Group
Harrison Ford pasó parte del domingo de Pascua haciendo compras en el supermercado de lujo Bristol Farms, en West Hollywood. El actor salió del lugar con el carrito repleto de bolsas, y luego lo devolvió al área designada en la entrada de la tienda antes de retirarse en su auto
Harrison Ford pasó parte del domingo de Pascua haciendo compras en el supermercado de lujo Bristol Farms, en West Hollywood. El actor salió del lugar con el carrito repleto de bolsas, y luego lo devolvió al área designada en la entrada de la tienda antes de retirarse en su autox17/The Grosby Group
Knox Jolie-Pitt, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt de 17 años, tuvo un gesto solidario a la salida de su clase de Muay Thai en Los Ángeles
Knox Jolie-Pitt, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt de 17 años, tuvo un gesto solidario a la salida de su clase de Muay Thai en Los ÁngelesBackgrid/The Grosby Group
Desde la ventana del auto en el que circulaba, el hijo de las estrellas de Hollywood se acercó a una mujer sin hogar y le entregó una bolsa de comida
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Shia LaBeouf fue visto comprando una bicicleta en la tienda Mike The Bike Guy en Nueva Orleans, que luego cargó en su camioneta. El actor de 39 años viene de protagonizar una serie de episodios agresivos que lo tienen en la mira: recientemente fue acusado por el Lawn Tennis Club de atacar verbalmente a sus miembros a la salida del club, mientras que a mediados de febrero fue detenido por presuntas agresiones físicas e insultos homofóbicos en un bar. Asimismo, su expareja, la cantante FKA Twigs, lo demandó por intentar “silenciarla”
Shia LaBeouf fue visto comprando una bicicleta en la tienda Mike The Bike Guy en Nueva Orleans, que luego cargó en su camioneta. El actor de 39 años viene de protagonizar una serie de episodios agresivos que lo tienen en la mira: recientemente fue acusado por el Lawn Tennis Club de atacar verbalmente a sus miembros a la salida del club, mientras que a mediados de febrero fue detenido por presuntas agresiones físicas e insultos homofóbicos en un bar. Asimismo, su expareja, la cantante FKA Twigs, lo demandó por intentar “silenciarla”TIDNO-12
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