DC FanDome: los mejores paneles y sus horarios

19 de agosto de 2020

El próximo sábado 22 y domingo 23 se llevará adelante la convención virtual DC FanDome, en la que habrá numerosas charlas sobre la actualidad y el futuro de los mejores personajes de DC, en las historietas, la televisión y el cine. A través del sitio www.dcfandome.com, los fans podrán asistir a todos los paneles que presentarán a las principales estrellas de la casa. Para no marearse con la grilla del evento, hacemos un repaso de las charlas más interesantes y sus horarios.

Mujer maravilla 1984: Gal Gadot, Patty Jenkins y el elenco de la secuela revelarán nuevos aspectos del film. Se espera que presenten nuevo material filmado y quizá un primer vistazo a Cheetah, la villana interpretada por Kristen Wiig. Horario: sábado, a las 14 y domingo, a las 6, 12.50 y 22.

The Sandman Universe: Enter the Dreaming: un panel dedicado al prestigioso cómic de Neil Gaiman, del que participará el propio autor de la obra. ¿Cuál es el legado de este mítico cómic publicado en Vertigo, y por qué aún es considerado uno de los títulos más importantes en la historia narrativa de los Estados Unidos? Se espera que en el marco de la charla, haya alguna novedad con respecto a una posible adaptación basada en Sandman. Horario: sábado, a las 14.45.

Flash: uno de los paneles más esperados de la convención es este, en el que los hermanos Andy y Barbara Muschietti, junto a Ezra Miller, adelanten nuevos aspectos del largometraje basado en el velocista escarlata. Puede haber importantes novedades con respecto a su trama, posibles villanos y fecha de estreno. Horario: sábado, a las 14.40 y 23.40 y domingo, a las 7.40.

Escuadrón Suicida 2:el director James Gunn será el encargado de dirigir esta charla, de la que participará el gigantesco elenco de Escuadrón Suicida 2, entre quienes se encuentra Margot Robbie, Idris Elba, Peter Capaldi y John Cena entre muchísimos otros. Del film aún no se vio ninguna imagen, y el marco de la DC FanDome sería ideal para tener un primer acercamiento a qué podemos esperar de esta nueva aventura, dirigida por el responsable de Guardianes de la galaxia. Horarios: sábado, a las 15.55 y 23.55.

Liga de la justicia de Zack Snyder: poco a poco comienza a filtrarse información referida al corte de Snyder de este largometraje. El director que originalmente se ocupaba de la Liga de la justicia, pero que luego debió apartarse del proyecto por motivos personales, reconvirtió su historia en una miniserie que llegará el año que viene a través de HBO Max. En este panel, Snyder será el encargado de adelantar nuevos aspectos de este título muy aguardado por los fans del supergrupo. Horarios: sábado, a las 18.30 y domingo, a las 2.30 y 10.30.

Suicide Squad: Kill the Justice League. Uno de los anuncios que más ruido hizo en las últimas semanas tuvo que ver con el anuncio de Rocksteady Games sobre un videojuego que enfrentará a los dos grupos de DC. La empresa responsable de otros títulos muy aplaudidos, como la trilogía Arkham de Batman, dará los primeros datos sobre este proyecto que llegará a Playstation 5 y otras consolas de nueva generación. Horarios: sábado, a las 21.10 y domingo, 05.10.

The Batman: el nuevo film en el que Robert Pattinson se pondrá en la piel de Bruce Wayne tendrá su momento en DC FanDome. El actor y el director Matt Reeves revelarán nuevos detalles de este film que mostrará los inicios del encapotado en la lucha contra los villanos más peligrosos de Gotham. Horarios: sábado, a las 21.30 y domingo, 5.30 y 13.30.

Black Adam: desde hace varios años, Dwayne "The Rock" Johnson expresó una y otra vez su entusiasmo ante la posibilidad de interpretar a Black Adam, el poderoso villano rival de Shazam. Finalmente y luego de mucho trabajar en ese proyecto, ese deseo se hizo realidad y en 2021 se espera la llegada de este spin off que contará el origen y quién es este malvado personaje que, en un futuro no muy lejano, se cruzará con el propio Shazam. Horarios: sábado, a las 19.10 y domingo, a las 03.10 y 11.10.

Pregúntale a Harley Quinn: la villana devenida antiheroína tendrá su propio espacio en la DC FanDome. Creada originalmente para la serie animada de Batman y presentada como la novia del Guasón, pronto Harley creció en popularidad y cobró protagonismo propio, al punto de llegar al cine en dos películas (y una tercera en marcha). Esta charla girará alrededor de Harley, su historia y qué nuevos proyectos la tendrán como estrella principal. Horario: sábado, a las 20.15 y domingo, a las 4.15 y 12.15.

The Flash: con seis temporadas a cuestas y una séptima confirmada, la serie protagonizada por Grant Gustin es uno de los grandes éxitos de la televisión actual. La ficción sobre el superhéroe más veloz de la Tierra contará con una charla en la que estarán sus principales figuras. En el marco de este panel, ellos contarán qué podremos esperar de la serie, cuyo estreno está pautado para enero de 2021. Horarios: sábado, a las 18.54 y domingo, a las 2.54 y 10.54.

Multiverso 101:el dibujante Jim Lee, uno de los responsables del rumbo de DC en las historietas; el productor Greg Berlanti, responsable de las serie The Flash y Batwoman entre otras; y Walter Hamada, presidente de producción de Warner Bros, se ocuparán de debatir sobre el futuro de los personajes más importantes de la editorial y sus próximas aventuras en los cómics, la televisión y el cine. Horario: sábado, a las 15.15 y 23.15 y el domingo, a las 07.15.

Dónde y cuándo: la DCFanDome se llevará adelante a partir del sábado 22, a las 14, a través de la web www.dcfandome.com.