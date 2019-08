Yesterday, la nueva película de Danny Boyle y una realidad paralela en la que nadie conoce las canciones de The Beatles

13 de agosto de 2019

"Es como si Bruce supiera todo lo que alguna vez sentí, todo lo que alguna vez quise". Javed es un adolescente británico de ascendencia paquistaní que vive en Luton, una ciudad ubicada 55 kilómetros al norte de Londres y acaba de escuchar por primera vez la música de Bruce Springsteen. Es 1987 y la agitación racial y económica abraza a toda Gran Bretaña, pero tras descubrir que las letras sobre la clase trabajadora del músico norteamericano reflejan su vida, Javed decide dar un giro a su existencia.

Por allí va la trama de La música de mi vida (Blinded By The Light es el título original), un drama inspirador musicalizado con las canciones de Springsteen, dirigido por Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham) y basado en el libro del escritor y periodista Sarfraz Manzoor, Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock N' Roll, que se estrenará aquí el 29 de este mes.

"Bruce es la conexión directa a lo real de este mundo de mierda", le dice un amigo a Javed (Viveik Kalra) durante el almuerzo escolar y le acerca dos casetes: Darkness on the Edge of Town (1978) y Born in the USA (1984). Incrédulo, el joven escucha las cintas de su amigo y descubre el puente que une Nueva Jersey con Luton, Asbury Park con Bury Park.

"Cuando hice la película estaba muy nerviosa, pero lo que intenté fue hacer una película para Bruce. No pensé en nadie más", dijo días atrás la directora. "Cuando finalmente llegó el momento de mostrársela a él, fui a Nueva York y en ese momento Bruce estaba presentándose en Broadway con su unipersonal. Nos sentamos y todos sus managers estaban allí, en este pequeño cine, las luces se apagan y la película comienza. Bruce miraba intensamente la película, y luego comenzó a sonreír y a cambiar de emociones mientras la miraba. Hubo varias cosas que lo sorprendieron con respecto a cómo utilicé su música en los diferentes momentos. Al final de todo, la película terminó y se produjo un silencio. Fui a encender las luces y él se acercó, me dio un gran beso y me dijo: 'Gracias por cuidarme tan hermosamente'. ¡Luego me derretí!".

La música de mi vida, estreno del 29 de agosto en las salas locales

Para acompañar este estreno, El Jefe lanzó el viernes el tema "I'll Stand By You", hasta aquí inédito, que formará parte de la banda sonora de la película. La canción había sido compuesta por Springsteen para otro film, Harry Potter y la piedra filosofal (2001), pero en aquella oportunidad había sido rechazada por los productores del film.

"Es bastante buena. Es una canción que escribí para mi hijo mayor. Una gran balada no muy característica de lo que yo suelo cantar. Pero creo que hubiera encajado maravillosamente en la película", había dicho Springsteen en 2016, durante una entrevista con la BBC. Además de los clásicos de Springsteen, la banda de sonido incluirá otros dos temas inéditos: una versión de "The River" junto a The E Street Band tocada en Nueva York, en 1979, y un registro acústico de "The Promised Land", grabada en Washington, en 2014.

¿Qué pasó ayer?

La música de mi vida no es la primera ni será la última película que toma como eje la música como poder transformador. Aquí nomás está Yesterday, la comedia romántica de Danny Boyle que se estrenará el 12 de septiembre en nuestro país y que imagina un mundo en el que nadie conoce a los Beatles (ni siquiera hay referencias a la banda en Google, dado que estamos en una realidad paralela), excepto el protagonista (Himesh Patel, al que acompaña la ascendente Lily James), quien rápidamente se convierte en el músico más famoso del planeta cantando las inoxidables canciones de Lennon y McCartney.

"Mucha gente dice: '¿Podrías hacer lo mismo con los Rolling Stones o los Beach Boys o Bob Dylan?'. Dylan y los Beatles, en cierto modo, cambiaron la sociedad de una manera fundamental que los convierte en íconos verdaderamente importantes de la cultura pop -dijo Boyle en una entrevista-. Pero creo que los Beatles son la elección perfecta, porque no hay muchas personas que crucen generaciones con tanto éxito como ellos. Ese reconocimiento fue crucial. Lo cambiaron todo, ciertamente en Gran Bretaña. Estados Unidos podría argumentar que Elvis comenzó este proceso, pero ellos (los Beatles) dijeron en este país: 'No vamos a hacer lo que nos dices que hagamos. Vamos a hablar sobre la paz y el amor y sobre el placer de expresarse y ser jóvenes'".

Escrita por Richard Curtis ( Cuatro bodas y un funeral, Un lugar llamado Notting Hill, Realmente amor), la película incluye una participación especial de lo más delirante del músico del momento, Ed Sheeran. "Él es tal cual lo ves. Es muy directo y sencillo. Tiene un gran sentido del humor sobre sí mismo, es autocrítico y se burló de nosotros por el hecho de que primero nos acercamos a Chris Martin para que interpretara ese papel. Tratamos de ocultar el hecho de que Ed era el segundo de nuestra lista, pero cuando se enteró nos dijo: "En realidad, creo que intentaste convencer a Harry Styles antes que a mí y yo en realidad fui el tercero en tu lista".

