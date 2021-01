Deadpool, el personaje interpretado por Ryan Reynolds, se une al universo Marvel Crédito: IMDB

12 de enero de 2021 • 12:46

Deadpool 3 es todavía un proyecto en desarrollo. Sin embargo, los fans se encontraron con una gran sorpresa tras confirmarse la incorporación del superhéroe interpretado por Ryan Reynolds al Universo Cinematográfico de Marvel.

El presidente y director creativo del estudio, Kevin Feige, anunció la noticia. "Tendrá una calificación R (de película para adultos) y en este momento estamos trabajando en un guion que está siendo supervisado por Ryan", dijo a Collider en una entrevista a principios de esta semana.

Con una trama en la que ya trabajan los guionistas Lizzie Molyneux-Loeglin y Wendy Molyneux, la nueva producción no se rodará este año y Feige explicó los motivos: "Ryan es un actor muy ocupado y exitoso. Tenemos una serie de cosas que ya hemos anunciado y que ahora debemos hacer, pero es emocionante que el proyecto esté en marcha. Una vez más, incorporamos a un tipo de personaje muy diferente en MCU y Ryan tiene una gran fuerza, por lo cual es increíble verlo dándole vida a este personaje", apuntó.

Ante este panorama, se estima que Deadpool 3 no entrará en producción antes de 2022, lo que significa que no llegaría a las pantallas antes de 2023. De este modo, transcurrirían al menos cinco años desde la última entrega de la saga, Deadpool 2, estrenada en 2018.

Sin embargo, el calendario de lanzamientos de películas de Marvel contempla numerosos estrenos para este período. De cumplirse los planes previstos, Black Widow desembarcará en la pantalla grande en mayo, seguida de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, en julio; Eternals, en noviembre; Spiderman 3, en diciembre; Doctor Strange into the Multiverse of Madness, en marzo de 2022, Thor: Love and Thunder, en mayo de ese año; Pantera Negra II, en julio, y Capitana Marvel 2, finalmente en noviembre de 2022.

