El contraataque de Justin Baldoni: el beso “fuera de libreto” de Blake Lively y su traumático encuentro con Ryan Reynolds

La guerra judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively parece no tener fin. Mientras tachan los días para el juicio que tendrá cita en marzo de 2026, el actor y director acaba de presentar una nueva demanda contra la actriz, acusándola de improvisar un beso durante una escena de Romper el círculo. Las pruebas, presentadas por su productora, incluyen un breve clip en el que se ve un intercambio ligero al cruzarse en un pasillo de un hospital.

Blake Lively y Justin Baldoni Evan Agostini - AP

Todo comenzó en diciembre de 2024 cuando la estrella de Gossip Girl denunció a Baldoni por presunto acoso sexual durante el rodaje del film. La denuncia original acusaba al director de una supuesta “intimidad física improvisada que no había sido ensayada, coreografiada ni discutida con la Sra. Lively”. El acusado no sólo negó los dichos de la actriz sino que se defendió a través de una contrademanda de 400 millones de dólares dirigida hacia ella, su esposo Ryan Reynolds y una reconocida publicación estadounidense. La demanda de Baldoni fue desestimada en junio por el juez.

En las últimas horas, Baldoni volvió a reavivar el avispero cuando, a través de su productora Wayfarer, dio a conocer una escena que fue eliminada de la película. Según la revista People, sus abogados alegaron en documentos que la protagonista del film “añadió [la escena] en la que su personaje besaba al personaje de Baldoni en cada toma, aunque no había ningún beso en el guion”.

Justin Baldoni asegura que Blake Lively le dio un beso fuera de libreto en Romper el círculo

Las imágenes registradas en mayo de 2023 duran poco más de un minuto y muestran a Lily (su personaje) encontrándose con el neurocirujano Ryle (interpretado por Baldoni) en el hospital. Ella se acerca a él, se disculpa por interrumpir su día y le da un rápido beso en los labios. Luego se despide, diciéndole que “también lo ama”. El personaje de Justin la observa marcharse con expresión perpleja, tira su teléfono y dice: “Bueno, corte”.

Lo que alega el actor y director de la película es que en ningún momento los libretos marcaban un beso entre los personajes en esa toma. Por ende, señala a Lively como la responsable de haberlo incluido en la secuencia. “Lively también se queja de que hubo besos inapropiados e improvisados ​​durante el primer período de rodaje, antes del descanso por huelga. Las únicas dos escenas de besos filmadas durante el período inicial de rodaje fueron escenas que incluían besos tal como estaban escritas en el guion. Estas escenas de besos no fueron improvisadas”, explicó Baldoni.

Lively acusó a su co-protagonista y director del film de acoso durante el rodaje

En enero de 2024, Blake ya había mostrado cierta incomodidad en el set. De hecho, tanto ella como su marido se reunieron con Baldoni y, desde entonces, la productora acordó contratar a un coordinador de intimidad y aseguró que “no habría más improvisación de besos”.

Su encuentro “traumático” con Ryan Reynolds

En la misma demanda judicial, Baldoni refiere a ese encuentro que mantuvo con Ryan Reynolds y su mujer y declaró que quedó profundamente conmocionado. People accedió a una serie de mensajes de texto presentados como prueba, donde el actor confiesa estar “emocionalmente paralizado” después de haber sido “emboscado” por el esposo de Lively en su departamento de Nueva York en enero de 2024.

Al enterarse de lo que supuestamente estaba sucediendo en el set, Ryan Reynolds tomó cartas en el asunto y citó al director en su departamento Archivo

“Ryan me hablaba como a un niño de cinco años y me regañaba”, escribió el director en un mensaje enviado al actor Rainn Wilson, relatándole lo que supuestamente había ocurrido la noche anterior. “Básicamente dijeron que Jamey [Heath] y yo no somos quienes decimos ser y que tener un podcast es peligroso porque hace que la gente piense que somos seguros”.

A su vez, el actor dijo que el protagonista de Deadpool hizo acusaciones “completamente sacadas de contexto” que tenían que ver con su comportamiento “abusivo” en la película. “Es difícil sentir que gran parte de lo que creen sobre mí es falso porque están tan convencidos de que es real… Me sentí paralizado emocionalmente, algo que no había experimentado en años”, reveló.

Justin Baldoni presentó algunos mensajes de texto que relatan cómo fue el encuentro con el marido de Lively en enero de 2024 Shutterstock

“Mi cerebro estaba en crisis porque lo que quería decir y hacer era correr y volar por los aires toda esta película porque siento que esto fue muy injusto. Y aun así, el único camino a seguir era reconocer los sentimientos de ella y de Ryan, disculparme y soportar la ira de un marido enojado; sí, ni siquiera pude hacer eso bien. Recé y recé y recé para encontrar las palabras y no me salieron, así que me sentí abandonado por Dios en ese momento, aunque sé que no fue así”, expresó sobre ese traumático encuentro.