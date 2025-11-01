Justin Baldoni no apeló la medida judicial que desestimó su demanda contra Blake Lively, Ryan Reynolds y The New York Times

“Your time is up”. Palabras más, palabras menos, tu tiempo se acabó es la frase que le llega a Justin Baldoni ahora que se cumplió el plazo que tenía establecido para presentar una apelación al fallo judicial que había desestimado sus denuncias contra Blake Lively, el actor Ryan Reynolds y The New York Times. De este modo, la guerra entre la actriz y el actor, que había comenzado durante la película que compartieron, It Ends With Us, no prospera en los tribunales ya que la justicia desestimó las acusaciones cruzadas, que comenzaron hace casi un año. Sin embargo, la causa iniciada por la actriz, en torno a acoso sexual, continúa su vía legal.

Blake Lively en la presentación de It Ends With Us, que se realizó en Londres, en 2024 Scott A Garfitt - Invision

Justin y su productora, Wayfarer Studios, demandaron a Blake y Ryan por 400 millones de dólares y al New York Times por 250 millones, alegando difamación por un artículo sobre el drama en el set de la película, una denuncia que, según Justin, formaba parte de una campaña de desprestigio en su contra.

Blake Lively y Justin Baldoni, durante el rodaje de It Ends with Us

Según un informe del portal TMZ, la sentencia se dictó en junio y Justin podría haber apelado, pero el plazo venció sin que hiciera presentaciones. El juez basó su opinión en la conclusión de que Blake había incluido sus alegaciones en una denuncia por violación de derechos civiles y, por lo tanto, no podía ser considerada responsable de las acusaciones. En cuanto al New York Times, consideró que se basó legítimamente en dicha denuncia, como fundamento del artículo que enfureció a Baldoni. Justin, por su parte, había afirmado que el NYT tomó selectivamente ciertos mensajes de texto y correos electrónicos para presentarlo como “el malo” en toda esta historia. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el reportaje del Times seguía fielmente la versión de los hechos presentada por Blake.

En cuanto a Reynolds (pareja de Lively), Justin lo acusó de haberlo llamado falsamente “depredador sexual”, pero el juez dictaminó que esta declaración también coincidía con las alegaciones de Blake en su denuncia. Y Ryan no tenía motivos para creer que fueran falsas. Por lo tanto, el juez dictaminó que el comentario no podía fundamentar una demanda por difamación.

En toda esta guerra tribunalicia, la primera en avanzar legalmente fue Lively, que acusó a Baldoni en diciembre de 2024 por acoso sexual en el set y por una campaña de difamación para hundir su carrera. Rápido de reflejos, Baldoni la contrademandó por difamarla.

“Intocables”

El 31 de diciembre llegó la denuncia del actor a los tribunales de California contra el famoso diario estadounidense y 15 días después contra Lively y su pareja. Según su abogado, The New York Times “se doblegó ante los deseos y caprichos de dos poderosas élites ‘intocables’ de Hollywood, haciendo caso omiso de las prácticas y la ética periodísticas que alguna vez fueron propias de la venerada publicación, al utilizar textos manipulados y alterados y omitir intencionalmente textos que contradicen la narrativa de relaciones públicas elegida”.

Taylor Swift aparece en la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni Instagram Lively | Instagram Swift | Instagram Baldoni

Con las demandas de Justin fuera del escenario judicial, solo queda esperar el avance de los expedientes referidos a las acusaciones de Lively. Eso llevará más tiempo, ya que se espera que el tribunal reciba algunos testimonios recién en enero de 2026. Y habrá que esperar para saber si, finalmente, entre las personas citadas aparece Taylor Swift, porque su nombre figura en el expediente.

Mientras tanto, el abogado de Baldoni aclaró la posición de su defendido: “La decisión del Tribunal sobre la moción de desestimación no afecta en absoluto a la verdad de que no hubo acoso ni campaña de difamación, y tampoco afecta de ninguna manera nuestra sólida defensa contra las alegaciones de la señora Lively“, explicó. “La fase de presentación de pruebas continúa y confiamos en que prevaleceremos contra estas acusaciones infundadas”.