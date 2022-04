Después del slapgate: los cinco interrogantes más candentes sobre el futuro de Hollywood

Pasó una semana del Oscar del “slapgate” y todavía se sigue hablando de una noche que quedará en la historia por el estruendoso eco del sopapo de Will Smith a Chris Rock. De la ceremonia surgieron por lo menos cinco ejes fundamentales con preguntas que movilizarán en el corto y el mediano plazo la atención de todo el mundo Hollywood. Alrededor de estas cuestiones, además, podría abrirse una etapa de cambios fundamentales en el comportamiento de la industria del entretenimiento, que atraviesa una etapa de complejas transiciones.

¿Qué pasará con el “slapgate”?: es el tema más controvertido que tuvo que enfrentar la Academia de Hollywood en su etapa reciente y, con toda seguridad, uno de los más delicados de toda su historia. La situación posterior al cachetazo no podría haber resultado peor: la crónica de los últimos días registra una sucesión de versiones, medias palabras, contradicciones y testimonios cada vez más amplios del estado de confusión en el que se vivió el escándalo del domingo pasado. El prestigio de la entidad quedó manchado por las idas y venidas del episodio, la falta de comunicación entre sus responsables, los criterios variables con que se tomaron las decisiones y, sobre todo, por una omisión. El presidente de la Academia, Rick Rubin, y la CEO Dawn Hudson mantuvieron un contacto personal con Will Smith después de los hechos, pero no lo informaron a la Junta Directiva en el momento en que comenzaba a analizar las posibles sanciones disciplinarias contra el actor, quien finalmente renunció a la asociación antes de la definición de la investigación disciplinaria. Lo ocurrido seguramente acelerará el cambio en la cúpula de la Academia, previsto para este año, y puede marcar un cambio en la actual relación de fuerzas entre los sectores que la representan y a la vez definen el pulso y el comportamiento de la industria. La entidad sale muy maltrecha del episodio.

Will Smith (der) golpea al presentador Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el 27 de marzo de 2022 en Los Ángeles. La reacción inicial de mucha gente fue pensar que se trataba de algo preparado. (Foto AP/Chris Pizzello)

¿Habrá cambios en la ceremonia?: si la transmisión del Oscar 2022 se armó para recuperar un rating de TV que estaba en el sótano, podría decirse que ese primer objetivo se logró, pero a partir de un hecho completamente imprevisto. La ceremonia recuperó la presencialidad, pero las tres conductoras designadas no aportaron el brillo esperado y faltaron cuadros que recuperaran el esplendor del pasado. Aunque no hubo protestas explicítas durante la ceremonia, la decisión de marginar varios premios (ocho de los 23) del show principal no cayó bien y sigue siendo cuestionada. El productor Will Packer seguramente pagará además las consecuencias de su errático comportamiento durante el “slapgate”.

¿Qué lectura dejaron los premios?: los favoritos de los últimos días ganaron de manera inobjetable y el triunfo de CODA: señales del corazón como mejor película ratifica la inclinación de Hollywood a reconocer con su premio principal las obras que mejor reflejan el estado de ánimo actual de la industria, decidida a recomponerse y superar el adverso momento que significó la pandemia. Con todo, hay otro objetivo que la Academia no alcanza a lograr: el reencuentro entre el premio y las expresiones más populares del cine. El ensayo de un premio votado por la gente a través de las redes pasó completamente inadvertido y la mayoría de las películas en competencia siguen por debajo del radar en términos de convocatoria. Para compensarlo, el Oscar necesita más estrellas en su ceremonia de las que está en condiciones de convocar.

Marlee Matlin y Troy Kotsur, felices por el triunfo de CODA en la fiesta del Oscar BBC Mundo / Getty Images

Ganó el streaming, ¿cómo sigue la historia?: más allá del “slapgate”, el hecho por el que pasará a la historia el Oscar 2022 es el primer triunfo en los 94 años del premio para una película que no tiene detrás a un estudio de cine (grande o pequeño) sino a una plataforma de streaming. CODA surgió en Sundance, concebida por dos nombres franceses (un pequeño estudio y la histórica Pathé), pero encontró la llave para llegar a todas partes cuando Apple TV+ pagó 25 millones de dólares para distribuirla desde su plataforma. Le ganó así a Netflix, que desde hace cuatro años trata hasta ahora sin fortuna y con la ayuda de un lobby descomunal de lograr que alguna de sus producciones originales termine coronada con el Oscar a la mejor película. En un momento en el que el streaming invierte en contenido nuevo tres veces más que el cine es natural que los proyectos más ambiciosos y los mejores directores se sientan más tentados por las plataformas que por los estudios tradicionales. Veremos muchos más títulos surgidos de este nuevo mundo en las próximas competencias.

Ryusuke Hamaguchi recibe el premio a mejor película internacional para "Drive My Car" de Japón en los Oscar el 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

¿Se viene un Oscar más diverso e internacional?: la Academia reveló que este año el Oscar fue más global que nunca. Los votos llegaron desde 82 países y la entidad (que tiene hoy 9487 miembros habilitados para elegir los premios) empieza a configurarse con un perfil internacional inédito. Esta tendencia fortalece un camino de previsibles transformaciones en el comportamiento de la industria y sobre todo es una señal favorable a la consolidación de un escenario cada vez mayor de diversidad en materia de representación. Geográfica en este caso, pero también en cuanto a género, matices culturales y expresiones étnicas. Podemos esperar para los próximos años una mayor presencia de títulos extranjeros entre los nominados (la huella que abrió la surcoreana Parasite siguió este año con la japonesa Drive My Car), pero esta circunstancia también puede abrir posibles tensiones porque la industria sigue funcionando bajo la impronta que marca Hollywood.