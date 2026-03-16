La reacción de Timothée Chalamet tras perder el Oscar

Se terminaron las apuestas, las especulaciones y las encuestas alrededor de la categoría de Mejor actor principal de la 98.ª edición de los Premios Oscar. Adrien Brody fue el encargado de revelar la votación del jurado y el Dolby Theater de Los Ángeles estalló en gritos y aplausos cuando dieron como ganador a Michael B. Jordan por Pecadores (Sinners). Finalmente, los comentarios en contra de la ópera y el ballet fueron letales para la campaña de Timothée Chalamet, quien, por segundo año consecutivo, se quedó en la puerta de la gloria. La reacción del protagonista de Marty Supreme no pasó inadvertida.

Al escuchar el nombre del protagonista de Pecadores, Chalamet se limitó a aplaudir y sonreír animadamente. Si bien para el afuera su reacción fue de apoyo, internamente habrá posiblemente pensado en cómo su propia campaña terminó por arrebatarle la victoria.

Chalamet aplaudió y alentó a Michael B. Jordan luego de su victoria en la categoría (Foto: Captura de video)

El ganador de la categoría de mejor actor era uno de los grandes interrogantes de esta ceremonia. Tras haberse quedado a un paso de la victoria el año pasado por su interpretación de Bob Dylan en Un completo desconocido (A Complete Unknown), cuando comenzó la temporada, Chalamet parecía que tenía piedra libre para llevarse la estatuilla. Sin embargo, la victoria de Michael B. Jordan en los Actors Awards 2026 cambió completamente el esquema. A eso se sumaron su cuestionable campaña y sus controversiales dichos sobre el ballet y la ópera.

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En febrero, durante una charla con Matthew McConaughey producida por Variety y CNN, Chalamet dijo que no quería trabajar ni en ópera ni en ballet porque ya a nadie le importaban. Sus dichos se viralizaron en los últimos días y recibió repudio tanto del MET como de la Ópera de París, entre muchas otras renombradas instituciones.

De hecho, en la apertura de la ceremonia, Conan O’Brien lanzó una picante indirecta. “La seguridad está muy reforzada esta noche. Me dijeron que existe preocupación por posibles ataques, tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet”, expresó. “Están enojados porque dejaste afuera al jazz”, arremetió. En la sala se hicieron eco las risas y los aplausos. La cámara de la transición oficial apuntó a Chalamet, quien, lejos de mostrar malestar, desde su lugar en la primera fila se limitó a sonreír y asentir con la cabeza.