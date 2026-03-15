Jessie Buckley “le robó” el vestido a Taylor Swift y dio que hablar en la alfombra roja de los Oscar

La favorita a llevarse el premio a mejor actriz principal en los Oscar llegó al Dolby Theatre de Los Ángeles y dejó a todos boquiabiertos con su look. Jessie Buckley desfiló por la alfombra roja con un espectacular vestido digno de una ganadora. Se trató de un diseño color rosa y rojo —una combinación que viene siendo tendencia esta temporada— de Chanel. Lo que los fanáticos no pudieron ignorar fue el parecido con un diseño que usó Taylor Swift hace una década para los premios Grammy, en los que se llevó tres estatuillas por su disco 1989.

El look de Jessie Buckley para los Oscar Jordan Strauss� - Invision�

La irlandesa usó un diseño strapless de Chanel. Se trató de una apuesta sofisticada, divertida y bastante diferente a lo que tenía acostumbrados a sus fans. La parte superior en un brillante rojo y la inferior en rosa, con fluidez y movimiento. Rápidamente, los memoriosos lo compararon con el look de Atelier Versace que llevó Taylor Swift en la 58.ª edición de los premios Grammy: un top strapless color naranja que dejaba parte del abdomen al descubierto y una falda larga fucsia con un profundo tajo. En aquella ceremonia, celebrada el 15 de febrero de 2016, la cantante ganó tres estatuillas por su disco 1989: álbum del año, álbum pop vocal y video musical por “Bad Blood”.

El look de Taylor Swift para los Grammy Frederick M. Brown - Getty Images North America

Como suele suceder en estos casos, los usuarios de las redes no tardaron en reaccionar a las similitudes entre los looks. ¿Será una premonición de lo que pueda suceder esta noche? Aunque todas las apuestas son a favor de Buckley, habrá que esperar prácticamente hasta el final de la ceremonia cuando Adrien Brody anuncie a la ganadora.

Jessie Buckley utilizó un llamativo vestido que muchos asociaron con un look que usó Taylor Swift (Foto: X)

Sin embargo, más allá de que el diseño que lució la intérprete de “Out of the Woods” pudo haber inspirado a Chanel, el diseño que lució Buckley fue un homenaje a Grace Kelly. Según advirtió Vanity Fair, el vestido hizo referencia al diseño que lució la actriz (antes de ser princesa de Mónaco) para los premios Oscar de 1956. Como el año anterior había ganado como mejor actriz por The Country Girl, fue invitada a la ceremonia para presentar la categoría de mejor actor.