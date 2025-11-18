Quién es la actriz que le da vida a Vaiana, la nueva princesa Disney: “Estoy muy emocionada”

El nuevo trailer de Vaiana, el próximo y esperado live action de Disney que se estrenará en el 2026, terminó con la intriga: el adelanto de la versión con actores reales de Moana además de revelar las primeras imágenes del film presentó a Catherine Lagaʻaia como la intrépida princesa del gran éxito animado.

¿Quién es la nueva elegida de Disney?

Moana 2 se estrenó ocho años después de la película original. Ahora llega su versión live action Disney

Catherine Lagaʻaia tiene 18 años, es australiana -nació en Sydney- y fue la elegida para darle vida a la intrépida princesa de Disney, una joven polinesia que, guiada por el llamado del océano, emprende un viaje para devolverle su corazón a la diosa Te Fiti y salvar a su isla. A lo largo de la travesía, se enfrenta a criaturas míticas y se une al semidiós Maui, interpretado por Dwayne Johnson.

“Estoy muy emocionada de aceptar a este personaje porque Moana es una de mis favoritas”, dijo Laga’aia en un comunicado que publicó el portal The Hollywood Reporter. “Mi abuelo es de Fa’aala, Palauli, en Savai’i. Y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu en Samoa. Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y de todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a chicas jóvenes que se parecen a mí”, completó.

Lagaʻaia viene de una familia numerosa -tiene siete hermanos- y no es la primera en desembarcar en el mundo del entretenimiento: su papá, Jay Lagaʻaia, es conocido por haber participado en Star Wars II: el ataque de los clones como el capitán Typho.

Emocionado por el logro de su hija, el actor acompañó cada uno de sus pasos dentro de la industria del entretenimiento y por la llegada de su primer gran protagónico le dedicó unas tiernas palabras. “Han pasado tres años desde que comenzó este viaje para mi familia. Con gran orgullo puedo compartir con el mundo el primer tráiler de la película Vaiana, protagonizada por Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen y presentando a mi hija Catherine Lagaʻaia como Vaiana”, expresó.

En el 2026 llega la versión live action de Moana a la gran pantalla Disney

Hace unos meses, para el cumpleaños número 18 de Catherine, usó sus redes sociales para gritar su orgullo a los cuatro vientos. “La foto de portada fue tomada el 4 de diciembre de 2023 en Nueva York, a las 2:34, en una de las mayores agencias de casting de Estados Unidos. Un día en el que una chica de 17 años de Australia haría una prueba de pantalla para una película muy querida que finalmente la transformaría en una princesa Disney”, escribió junto a una foto de la actriz. “Tuve el placer de estar en el set con ella y, permítanme decir, que al igual que mis otros hijos, lloré un poco y me convertí en uno de sus mayores seguidores. Ella dirigió ese proyecto y no podría haber estado más orgulloso. Feliz cumpleaños, cariño”, completó.

Antes de lograr el protagónico del live action de Moana, Lagaʻaia participó en tres capítulos de la miniserie de Prime Video Las flores perdidas de Alice Hart.

Cambio de nombre para la famosa princesa de Disney

En el 2016, Disney decidió cambiar el nombre de Moana por el de Oceanía en Italia por una particular razón: Moana Pozzi, una de las estrellas porno más queridas de ese país. “El estudio cambia frecuentemente de títulos en territorios extranjeros por una gran variedad de razones”, explicaron desde el estudio aquel entonces. Hoy, casi diez años después, Moana vuelve a mutar, esta vez a Vaiana, en una gran cantidad de países, y el motivo es comercial. En España la protagonista del film fue rebautizada porque Moana ya era una marca registrada en ese país. Lo mismo sucedió en otros países europeos.

Además de Lagaʻaia y Dwayne Johnson, Vaiana cuenta con las actuaciones de John Tui como el padre de Moana, el jefe Tui; Frankie Adams como la madre de Moana, Sina; y Rena Owen como abuela Tala. La nueva gran apuesta de Disney está dirigida por Thomas Kail y se estrenará en Estados Unidos el 10 de julio del 2026.