El cine independiente argentino domina las nominaciones a los premios Cóndor

Avance de la película Las buenas intenciones, la más nominada a los premios Cóndor 02:10

Marcelo Stiletano 31 de marzo de 2020 • 13:48

El cine independiente argentino tomó decididamente la delantera en las nominaciones a los premios Cóndor, que acaban de darse a conocer. La película con más candidaturas (14 en total) es Las buenas intenciones , de Ana García Blaya , seguida por Muere, monstruo, muere , de Alejandro Fadel (11); Los sonámbulos , de Paula Hernández (8), Breve historia del planeta verde , de Santiago Loza , y La afinadora de árboles , de Natalia Smirnoff , con 6 cada una. Todos estos títulos, junto a El cuidado de los otros , de Mariano González , competirán por el premio más importante, el de mejor película de ficción. Los seis directores mencionados, en tanto, están nominados en su respectiva categoría.

Los Cóndor, otorgados por la Asociación de Cronistas Cinematográficos (ACCA) , son los premios más antiguos que se entregan al cine argentino. Según anunció la entidad, la ceremonia número 68 en la historia de estos galardones, correspondiente a la producción nacional 2019, todavía no tiene fecha de realización debido al coronavirus , pero ya está confirmado que se hará en el Centro Cultural 25 de Mayo, de esta capital, con transmisión a cargo de la TV Pública.

A partir de este año se sumarán a los Cóndor tres galardones honoríficos. El premio María Luisa Bemberg a una mujer destacada dentro de la industria audiovisual, el premio Leonardo Favio a una personalidad masculina relevante y el premio Salvador Sammaritano a un crítico de cine que no forme parte de la ACCA.

Esta es la lista de categoría y nominados para los Cóndor 2019:

Mejor película de ficción: Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza; El cuidado de los otros, de Santiago González; La afinadora de árboles, de Natalia Smirnoff; Las buenas intenciones, de Ana García Blaya; Los sonámbulos, de Paula Hernández, y Muere, monstruo, muere, de Alejandro Fadel.

Mejor dirección: Alejandro Fadel (Muere, monstruo, muere), Ana García Blaya (Las buenas intenciones), Mariano González (El cuidado de los otros), Paula Hernández (Los sonámbulos), Santiago Loza (Breve historia del planeta verde) y Natalia Smirnoff (La afinadora de árboles)

Mejor actriz protagónica: Paola Barrientos (La afinadora de árboles), Belén Blanco (La deuda), Sofía Gala Castiglione (El cuidado de los otros), Mercedes Morán (Sueño Florianópoli) y Erica Rivas (Los sonámbulos)

Mejor actor protagónico: Esteban Bigliardi (Muere, monstruo, muere), Javier Drolas (Las buenas intenciones), Gustavo Garzón (Sueño Florianópolis), Marcelo Subiotto (Ciegos) y Tomás Wicz (Los miembros de la familia)

Mejor actriz de reparto: Eva Biano (Vigilia en agosto), Laila Maltz (Los miembros de la familia), Leonor Manso (La deuda), Soledad Silveyra (Los adoptantes) y Jazmin Stuart (Las buenas intenciones)

Mejor actor de reparto: Sebastián Arzeno (Las buenas intenciones), Diego Cremonesi (La afinadora de árboles), Rafael Federman (Los sonámbulos), Nicolás Mateo (Baldío) y Luis Ziembrowski (Los sonámbulos)

Revelación femenina: Ornella D'Elia (Los sonámbulos), Romina Escobar (Breve historia del planeta verde), Amanda Minujín (Las buenas intenciones), Rita Pauls (Vigilia en agosto) y Nicole Rivadero (La botera)

Revelación masculina: Alfonso Barón (Un rubio), Valentino Catania (Delfín), Walter Javier (Hombres de piel dura) y Benicio Mutti Spinetta (Ciegos)

Mejor guion original: Mateo Bendesky (Los miembros de la familia), Marco Berger (Un rubio), Alejandro Fadel (Muere, monstruo, muere), Ana García Blaya (Las buenas intenciones), Santiago Loza (Breve historia del planeta verde) y Natalia Smirnoff (La afinadora de árboles).

Mejor guion adaptado: Sebastián Borensztein y Eduardo Sacheri (La odisea de los giles), Leonel D'Agostino (El hijo), Macarena García Lenzi y Martín Blusson (Piedra, papel o tijera)

Mejor película documental: Ausencia de mí, de Melina Terribili; Buenos Aires al Pacífico, de Mariano Donoso; Encandilan luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños, de Alejandro Gallo Bermúdez; Foto estudio Luisita, de Sol Miraglia y Hugo Mariso; La Feliz, continuidades de la violencia, de Valentín Javier Diment, y Que sea ley, de Juan Solanas.

Mejor ópera prima: Ciegos, de Fernando Zuber; La botera, de Sabrina Bianco; Las buenas intenciones, de Ana García Blaya; Las facultades, de Eloísa Solaas; Magalí, de Juan Pablo Di Bitonto, y Pistolero, de Nicolás Galvagno.

Mejor película en coproducción con la Argentina: Así habló el cambista, de Federico Veiroj; Hogar, de Maura Delpero; Los tiburones, de Lucía Garibaldi; Matar a un muerto, de Hugo Giménez, y Monos, de Alejandro Landes.

Mejor película iberoamericana: Arabia, de Joao Dumans y Alfonso Uchoa (Brasil); Belmonte, de Federico Veiroj (Uruguay-España); Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (España); Pájaros de verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego (Colombia-Dinamarca-México-Alemania-Francia-Suiza), y Santiago, Italia, de Nanni Moretti (Italia-Chile-Francia),

Mejor fotografía: Muere, monstruo, muere; Los sonámbulos, La sabiduría, La deuda y Las buenas intenciones.

Mejor montaje: Breve historia del planeta verde, El cuidado de los otros, La afinadora de árboles, Los sonámbulos y Muere, monstruo, muere.

Mejor sonido: Breve historia del planeta verde, Las buenas intenciones, Pistolero, La sabiduría y Muere, monstruo, muere.

Mejor música original: Badur Hogar, Los miembros de la familia, Las buenas intenciones, La deuda y Muere, monstruo, muere.

Mejor canción original: "I'll Be Waiting For Your Love" (Los adoptantes), "Ladrona" (Tampoco tan grandes), "Nachoxodem" (Bruja), "Ruta 666" (4x4), "Un salto al vacío" (Amor de película)

Mejor diseño de vestuario: Un gauchito Gil, Bruja, Las buenas intenciones, La odisea de los giles y Muere, monstruo, muere.

Mejor dirección de arte: La odisea de los giles, Las buenas intenciones, Un gauchito Gil, Bruja y Muere, monstruo, muere.

Mejor maquillaje y peluquería: La odisea de los giles, La sabiduría, Bruja, Las buenas intenciones y Muere, monstruo, muere.

Mejor corto de ficción: La medallita, de Martín Aletta; La siesta, de Federico Tachella; Monstruo Dios, de Agustina San Martín; Un oscuro día de injusticia, de Danijela Fiore y Julio Azamor, y Una cabrita sin cuernos, de Sebastián Dietsch.

Mejor corto documental: Blue Boy, de Manuel Abramovich; Cairo Affaire, de Mauro Andrizzi; El brazo de Whatsapp, de Martín Farina; Los rugidos alejan la tormenta, de Santiago Reeale, y Playback, ensayo para una despedida, de Agustina Comedi.