Es hija de una estrella de Hollywood, asegura que su padre no le pasa un centavo y revela de qué vive

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde acumula casi 300 mil seguidores y más de 15 millones de “Me Gusta”, Samantha Sheen, la hija mayor del actor Charlie Sheen, enfrentó a quienes sostenían que su padre financiaba su lujoso estilo de vida. La joven de 22 años habló sin tapujos de su vida familiar y aseguró que el protagonista de Two and a Half Men no le da “ni un centavo” y que ella se mantiene por su cuenta desde hace cuatro años a partir de las fotos y videos que sube a OnlyFans.

Todo comenzó cuando “Sami” reveló que iba a mudarse a una casa en la playa y una cuenta de TikTok la felicitó, pero haciendo énfasis en que Charlie Sheen fue quien se “encargó” económicamente de que tuviera un nuevo hogar. La joven estalló de furia y grabó un video en su auto para desmentir categóricamente esta insinuación y despejar dudas sobre cómo se gana la vida.

La hija mayor de Charlie Sheen aseguró que su padre no le pasa "ni un centavo" (Foto: TikTok @samisheen)

“Miren, si tuviera el dinero de mi padre, lo admitiría, ¿de acuerdo? Se los haría saber. Pero estos comentarios me frustran muchísimo, porque ese hombre no me dio ni un centavo en más de cuatro años. Me mantengo económicamente por mi cuenta desde los 18 años“, expresó la hija de Sheen y la exmodelo Denise Richards.

En esta misma línea, reveló que recientemente su hermana menor, Lola Rose, de 21 años, recibió de regalo de su padre un auto, el cual pagó de contado. “Eso es un montón de dinero. Así que le pregunté si podía comprarme un caballo por el mismo precio. Y esa fue la última vez que hablamos, hace un par de semanas”, expresó la joven, dando a entender que el actor no tendría el mismo vínculo con sus hijas.

Sami Sheen es la hija mayor de Charlie Sheen y Denise Richards, que quienes estuvieron casados entre 2002 y 2006 @charliesheen - @charliesheen

“Así que, si eso no deja claro que mi padre no me ayuda en absolutamente nada, no sé qué más lo hará. Mi padre no me compró la casa de la playa, mis pechos lo hicieron”, sentenció, haciendo énfasis en que gracias a lo que ganó con sus publicaciones en OnlyFans adquirió la propiedad.

La joven de 22 años aseguró que se mantiene económicamente por su cuenta desde los 18 años a partir de sus publicaciones en OnlyFans (Foto: Instagram @samisheen)

Sheen lleva cuatro años vendiendo fotos y videos en el sitio. “No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente. No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso”, explicó tiempo atrás a través de TikTok. “La única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mi OnlyFans. Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual”, sostuvo.

Asimismo, explicó que no se mostraba completamente desnuda frente a las cámaras: “Sé que probablemente estén pensando: ‘¿Cómo diablos sos una trabajadora sexual si mantenés tus pechos censurados?’ Pero confía en mí, tengo mis formas. Solo quiero esperar hasta estar totalmente a gusto con todo lo que muestro”.

En cuanto a la opinión de sus padres, de parte de su madre recibió todo el apoyo, pero su padre aseguró que esa decisión no se tomó bajo su techo. “No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, le dijo a E! News. Sin embargo, tiempo después y con el objetivo de que el vínculo con ella no se rompiera, terminó por expresarle a Us Weekly que su hija necesitaba “un frente unido de padres en quienes confiar, mientras se embarca en esta nueva aventura” y que iba a tenerlo “en abundancia”.