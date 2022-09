Los anillos de poder es un maravilloso retorno al universo narrativo de J.R.R. Tolkien

El señor de los anillos: los anillos del poder (Lord of the Rings: The Rings of Power, Estados Unidos/2022). Creadores: Patrick McKay y John D. Payne. Elenco: Mofydd Clark, Markella Kavenagh, Robert Aramayo, Ismael Cruz-Córdova, Benjamin Walker, Peter Mullan, Nazanin Boniadi. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: muy buena

En una de las escenas más visualmente imponentes de los dos primeros episodios de El señor de los anillos: los anillos del poder, la nueva serie de Amazon Prime Video que estará disponible desde hoy en la plataforma, Galadriel y sus compañeros de batallón navegan hacia Valinor, la tierra prometida de los elfos, un mítico lugar al que aspiran todos los integrantes de la raza de extraordinaria belleza y orejas puntiagudas.

Más allá del horizonte los espera la dorada gloria eterna en el caso de que estén dispuestos a deponer su espíritu de lucha y dejar atrás el mundo terrenal con sus batallas, territorios hostiles y giros impredecibles. Esa encrucijada refleja también la que de alguna manera debieron resolver los creadores de esta nueva ficción de ocho episodios y un presupuesto que se promocionó como el más alto de la historia de la TV. Es que regresar al universo narrativo creado por J.R.R. Tolkien -transformado en excepcional saga cinematográfica gracias a Peter Jackson- para intentar contar una nueva historia ambientada en ese mundo suponía un riesgo enorme: meterse en el fango de las inevitables comparaciones, las expectativas de los fanáticos y la exigencia de ser original sin dejar de respetar a rajatabla a su inspiraciones literarias y cinematográficas.

Con tantos obstáculos en el camino, el hecho de que la nueva serie esté a la altura de sus predecesores sin dejar su espíritu de lado es poco menos que un milagro. Aunque todo el mundo es un crítico y los fanáticos suelen ser los más estrictos guardianes de los contenidos que adoran, es poco probable que aun los más quisquillosos entre ellos puedan encontrar tropiezos sustanciales en la nueva ficción, que luego del estreno de sus dos primeros episodios completará los otros seis con frecuencia semanal. Un formato ideal para sus ambiciones creativas, contrarias al modo maratón.

Uno de los increíbles pasajes creados para la Tierra Media de la serie Amazon Prime Video

La serie está ambientada durante la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos narrados en las películas de El señor de los anillos y sin embargo cuenta con suficientes referencias reconocibles para que los espectadores que conocen la saga se sientan cómodos y los neófitos se emocionen aun si algunos detalles se les escapan.

En el centro del relato está la mencionada Galadriel, personaje que en los films de Jackson interpretaba Cate Blanchett, una reina elfa sabia y etérea que aquí, en su juventud, es una aguerrida comandante convencida, a diferencia de muchos de los suyos, de que la oscuridad sigue acechando a la Tierra Media y que la aparente paz, alcanzada luego de largas guerras contra el villano Sauron y su ejército de monstruosos orcos, es solo un espejismo.

Con una historia de la escala de El señor de los anillos, repleta de personajes, diferentes razas, escenarios y hasta idiomas, los creadores de la serie, Patrick McKay y John D. Payne, corrían el riesgo de descuidar el casting, un elemento tan importante para esta ficción como la impresionante dirección de fotografía a cargo de Oscar Faura -en los dos primeros episodios proporcionados a la prensa para esta reseña-, habitual colaborador de J.A. Bayona, el realizador español de probada experiencia en Hollywood (Jurassic World: el reino caído), a cargo de la dirección de los capítulos iniciales.

Los orcos de Sauron, el villano Amazon Prime Video

Para que la gigantesca escala del programa funcionara y fuera más que una sucesión de imágenes imponentes y efectos visuales de última generación se necesitaba de un elenco capaz de esquivar algunos diálogos demasiado expositivos y grandilocuentes y al mismo tiempo que eludieran -dentro de lo posible-, las comparaciones con las interpretaciones de Elijah Wood como el curioso hobbit Frodo, Blanchett y Viggo Mortensen y su inolvidable Aragorn, entre muchos otros. Y hay que decir que entre tanta fastuosidad técnica y de puesta en escena, el factor humano logra imponerse por sobre todo lo demás.

En el primer lugar de una larga lista de talentosos intérpretes (se trata después de todo de un relato coral), está Morfydd Clark, la actriz nacida en Suecia que encarna a la intrépida Galadriel, cuyas apariciones en pantalla dejan al espectador siempre deseando volver a verla. Lo mismo sucede con la intérprete australiana Markella Kavenagh, a cargo del papel de Nori, integrante de una tribu de protohobbits que desea ver qué hay más allá de su aldea.

Con una mirada que se enfoca en la valentía, sagacidad y emotividad de los personajes femeninos, El señor de los anillos: los anillos del poder, tal vez se desvíe de las intenciones originales de Tolkien y sus adaptaciones anteriores pero ni siquiera sus más detallista de sus fanáticos debería objetar un resultado que consigue sumarle nuevo brillo a la obra original.