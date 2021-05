El drástico cambio de Maisie Williams, de Game Of Thrones, para su nuevo papel

Maisie Williams, la reconocida actriz británica de 24 años que interpretó a Arya Stark en Game of Thrones, dejó bien atrás a Winterfell: se encuentra actualmente rodando Pistol, una biopic sobre el mítico grupo punk Sex Pistols y sorprendió a sus fanáticos con un drástico cambio de look.

En la historia, basada en las memorias de Steve Jones, guitarrista de la legendaria banda, Williams encarna a la modelo Pamela Rooke -también conocida como Jordan Mooney-, una de las más entusiastas fanáticas del grupo e ícono de la moda punk de mediados de los 70.

Una niña ha crecido. Maisie Williams en imágenes desde el set de #Pistols, la nueva serie de Danny Boyle sobre los Sex Pistols. Interpreta al ícono punk Jordan. A las fotos las debe haber blureado Ned Stark espantado... pic.twitter.com/SgrpSz9jm6 — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) May 3, 2021

En las imágenes de la filmación, que se viralizaron en las últimas horas por Twitter, se puede ver a la artista en una bicicleta por la calle y caracterizada con el mítico estilo de Rooke. Con el pelo rubio platinado y levantado hacia arriba, la británica luce absolutamente irreconocible.

Luego del final de Game of Thrones en 2019, Williams participó en las películas Los nuevos mutantes -que tiene lugar en el mundo de la saga X-Men- y Los propietarios tuvo papeles, además de un protagónico en la serie Two Weeks To Live.

LA NACION