La contundente frase de Oriana Sabatini sobre la disputa familiar con su tía Gabriela: “Me molesta”
A casi dos años de que se hiciera público el conflicto familiar, la cantante volvió a hablar del tema y dejó en claro cómo están actualmente las cosas entre ellas
- 2 minutos de lectura'
En un mano a mano con Martín Cirio, Oriana Sabatini volvió a hablar del escándalo que sacude a su familia: el distanciamiento con su tía Gabriela Sabatini. El conflicto se hizo público hace dos años, cuando se supo que la tenista no asistiría al casamiento de su sobrina con Paulo Dybala. Ahora, la cantante volvió a referirse al tema y dio cuenta de cómo están las cosas. “Yo no puedo hacer nada al respecto”, aseguró.
Luego de que la disputa se hiciera pública, Oriana Sabatini fue consultada en reiteradas oportunidades por su tía. A partir de esto, Martín Cirio le preguntó cuánto le molestaba que le preguntaran por este tema y ella, con la sinceridad que la caracteriza, dijo: “Me molesta porque no tengo nada que decir. Ya está. Yo soy una persona grande, pero es un tema de los más grandes. Yo no puedo hacer nada al respecto”.
Asimismo, evidenció que la comunicación entre ellas no se reanudó: “No estamos hablando y punto. No hay una actualización cada dos meses”.
Oriana Sabatini reflexionó sobre su embarazo e hizo una revelación
Durante la entrevista, la actriz también reflexionó sobre la maternidad. El 2 de marzo nació Gia, su primera hija con Paulo Dybala y, si bien está encantada con ella, aseguró que el embarazo fue una etapa muy difícil. “Para mí fue traumático. Pensá que la gente comparte casa, cuartos. Ya compartir el baño es un montón, como que ya no está tan bueno. Imaginate lo que es compartir tu propio cuerpo durante nueve meses. No hay salida”, se sinceró.
“Antes de estar embarazada, el concepto me parecía hermoso, me sigue pareciendo hermoso, pero digo: ‘Claustrofobia’”. Luego reconoció haber sentido culpa por “no estar sonriente” todo el tiempo. “A veces tengo miedo de hablar de mi experiencia con la maternidad porque no me sale mentir. Yo no la pasé tan bien en el embarazo y me pareció todo muy traumático. No sabía que era así porque todos me lo venden como el momento más radiante en la vida de una mujer”, admitió.
Otras noticias de Celebridades
Giulia Ciancio. Quién es la modelo italiana que está de novia con Leo Balerdi y conquistó a todos con su belleza
Furor. El video viral de la influencer coreana que explica los escándalos que protagonizó la China Suárez
"¡Ciao!". Pampita compartió las mejores fotos de su romántico viaje de reconciliación con Martín Pepa en Italia
- 1
Sharon Stone: del brutal ataque que sufrió al verdadero motivo de su divorcio de Phil Bronstein
- 2
Cami Homs y sus vacaciones en Madrid junto a José Sosa y su hija Aitana
- 3
Indio Solari y el fin de los Redondos: la intimidad de la noche que definió la separación de la banda
- 4
Lali Espósito en River: mapa de cortes de tránsito, accesos al Monumental y cómo funcionará el subte