La contundente frase de Oriana Sabatini sobre la disputa familiar con su tía Gabriela: “Me molesta”

En un mano a mano con Martín Cirio, Oriana Sabatini volvió a hablar del escándalo que sacude a su familia: el distanciamiento con su tía Gabriela Sabatini. El conflicto se hizo público hace dos años, cuando se supo que la tenista no asistiría al casamiento de su sobrina con Paulo Dybala. Ahora, la cantante volvió a referirse al tema y dio cuenta de cómo están las cosas. “Yo no puedo hacer nada al respecto”, aseguró.

Luego de que la disputa se hiciera pública, Oriana Sabatini fue consultada en reiteradas oportunidades por su tía. A partir de esto, Martín Cirio le preguntó cuánto le molestaba que le preguntaran por este tema y ella, con la sinceridad que la caracteriza, dijo: “Me molesta porque no tengo nada que decir. Ya está. Yo soy una persona grande, pero es un tema de los más grandes. Yo no puedo hacer nada al respecto”.

"Yo soy una persona grande, pero es un tema de los más grandes. No puedo hacer nada al respecto" (Foto: Instagram/@orianasabatini @sabatinigaby)

Asimismo, evidenció que la comunicación entre ellas no se reanudó: “No estamos hablando y punto. No hay una actualización cada dos meses”.

Oriana Sabatini reflexionó sobre su embarazo e hizo una revelación

Durante la entrevista, la actriz también reflexionó sobre la maternidad. El 2 de marzo nació Gia, su primera hija con Paulo Dybala y, si bien está encantada con ella, aseguró que el embarazo fue una etapa muy difícil. “Para mí fue traumático. Pensá que la gente comparte casa, cuartos. Ya compartir el baño es un montón, como que ya no está tan bueno. Imaginate lo que es compartir tu propio cuerpo durante nueve meses. No hay salida”, se sinceró.

El 2 de marzo, Oriana Sabatini dio a luz a Gia, su hija con Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini)

“Antes de estar embarazada, el concepto me parecía hermoso, me sigue pareciendo hermoso, pero digo: ‘Claustrofobia’”. Luego reconoció haber sentido culpa por “no estar sonriente” todo el tiempo. “A veces tengo miedo de hablar de mi experiencia con la maternidad porque no me sale mentir. Yo no la pasé tan bien en el embarazo y me pareció todo muy traumático. No sabía que era así porque todos me lo venden como el momento más radiante en la vida de una mujer”, admitió.