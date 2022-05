El espectacular adelanto de Avatar: The Way Of Water, la muy esperada secuela de la saga creada por James Cameron

Avatar: The Way of Water, la primera de las cuatro secuelas que tendrá la taquillera película que James Cameron estrenó en 2010, está programada para llegar a los cines el 16 de diciembre. Protagonizada por Sam Worthington (Jake Sully) y Zoe Saldaña (Na’vi Neytiri), el adelanto de esta nueva producción se proyectó exclusivamente en los cines durante el fin de semana, en las funciones de Doctor Strange en el multiverso de la locura, de Disney-Marvel; desde este lunes, el trailer está disponible en YouTube para la dicha de fanáticos en todo el mundo y, de paso, la viralización de estas imágenes como estrategia de marketing.

“Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta. Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, The Way of Water narra la historia de la familia Sully, el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan ”, dice el tráiler.

The Way of Water se desarrolla más de una década después de los eventos de la primera película, y presenta imágenes deslumbrantes que incluyen tomas del agua azul brillante de Pandora, tanto por encima como por debajo de la superficie; Toruk, las criaturas voladoras presentadas en la primera película; y nuevas criaturas parecidas a ballenas.

Avatar: The Way Of Water es una de las películas más esperadas del 2022 Courtesy of 20th Century Studios

El lanzamiento de The Way of Water fue uno de los tópicos de CinemaCon, la gran convención anual organizada por la asociación que agrupa a los dueños de los cines en los Estados Unidos, a la que acuden cada año las principales figuras del planeta consagradas a la exhibición. En una verdadera demostración de fuerza, se presentaron los tanques para lo que queda de este año y también para 2023. Del listado formaron parte Batman 2, Venom 3, una nueva aventura de los Cazafantasmas y una precuela de Los juegos del hambre (The Ballad of Songbirds and Snakes). Apareció el primer poster de Barbie (con Margot Robbie como figura de la versión con personajes de carne hueso del famoso mundo de muñecas que llegará el año que viene) y de la nueva versión de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, con Timothée Chalamet, entre otros títulos. En ese contexto, ya se habían mostrado las primeras imágenes de Avatar 2, The Way of the Water.

Meses antes, en diciembre, había aparecido una imagen de la película que revelaba al hijo humano que adoptaron Jake y Neytiri. Se trata de Miles Socorro (Jack Champion), un joven de raza humana que también responde a su apodo, Spider. La imagen mostraba a Miles con el cabello rubio y trenzado sumergido en el agua con lo que parecen unas gafas de buceo y con una mirada acechante. Lo que no es de extrañar, ya que uno de los productores afirmó que el joven integrante del clan nació en una base militar de Pandora.

La secuela promete mucha más espectacularidad visual Courtesy of 20th Century Studios

Claro que para armar la historia completa y no estar pendientes de imágenes sueltas, habrá que esperar al 15 de diciembre, cuando el esperado film se estrene en nuestro país, casi en simultáneo con el resto del mundo.