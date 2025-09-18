El gran viaje de tu vida: la fantasía romántica con Colin Farrell y Margot Robbie es menos que la suma de sus partes

El gran viaje de tu vida (A Big Bold Beautiful Journey, Irlanda - Estados Unidos/2025). Dirección: Kogonada. Guion: Seth Reiss. Fotografía: Benjamin Loeb. Edición: Jonathan Alberts, Susan E. Kim. Elenco: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge, Kevin Kline. Calificación: Apta para todo público con reservas. Distribuidora: Sony/UIP. Duración: 108 minutos. Nuestra opinión: regular.

Oculta en algún rincón de esta historia llena de recovecos, de puertas que se abren a lo desconocido y que cierran viejas heridas, entre sus abundantes ideas visuales y sus diálogos de cartón se esconde una película mejor de lo que resultó ser El gran viaje de tu vida. La fantasía romántica protagonizada por Colin Farrell y Margot Robbie es bastante menos que la suma de sus partes.

El dúo de muy buenos actores, carismáticos y fotogénicos hace lo que puede con un relato que no sabe cómo contar la historia de amor que se supone es el corazón del film. O tal vez el director Kogonada, un experimentado realizador del cine independiente norteamericano, decidió que su primera película de estudio debía reinventar la comedia romántica. Algo que muchos otros han intentado con suerte diversa. Su modo de hacerlo, sin embargo, resultó en una demasiada extensa disquisición sobre la naturaleza humana, el duelo, los traumas de la infancia y las crueldades de la adultez.

Todo comienza cuando David (Farrell), se da cuenta de que no podrá manejar su coche hacia la boda de unos amigos y en el apuro decide alquilar un auto en una agencia algo particular. Los empleados del lugar no se comportan según lo esperado, los vehículos disponibles tampoco lo son y, aunque las excentricidades varias desconciertan a David, no lo hacen desistir de su plan ni del GPS que le ofrecen con insistencia para que llegue a su destino. Detrás del escritorio, en el papel de los peculiares empleados están Phoebe Waller-Bridge y Kevin Kline, un par que aparece en pocas escenas para recordarle a los espectadores de la existencia de Fleabag y Quiero decirte que te amo, dos comedias románticas protagonizadas por ellos que a su modo le dieron un lustre al género que El gran viaje de tu vida no logra imitar.

Robbie y Farrell, en una escena de El gran viaje de tu vida

Una vez en el casamiento, David se cruza con Sarah (Robbie) y el interés es instantáneo y mutuo. Sin embargo, pronto cada uno por su lado y a dúo despliegan unas neurosis que impiden que florezca el romance. Ella insiste con que es una mala persona y peor novia para ahuyentar a David, que parece estar atravesando una depresión que hace juego con la lluvia que cae sin cesar durante toda la fiesta. Y continúa al día siguiente, cuando ambos emprenden el regreso a sus casas en autos separados, aunque alquilados en la misma misteriosa agencia y armados con el mismo sistema de navegación que les propone llevarlos al gran viaje de sus días.

El guion escrito por Seth Reis (El menú) no encuentra el equilibrio entre las historias de sus dos protagonistas, ni logra desenredar algunos de los nudos en los que se mete

Así, ambos comienzan a recorrer el camino que los lleva, a través de unas puertas mágicas, a momentos clave de sus pasados, una exploración que los enfrenta con situaciones tragicómicas como la obra de teatro musical que David protagonizó a los 15 años, y otras desgarradoras, como la visita al hospital en la que Sarah se entera de la muerte de su madre. El guion escrito por Seth Reis (El menú) no encuentra el equilibrio entre las historias de sus dos protagonistas, ni logra desenredar algunos de los nudos en los que se mete. Si las puertas abren paso al pasado de David y Sarah, por qué algunos de esos momentos pertenecen al terreno de la fantasía y otros parecen existir en una especie de purgatorio en el que los personajes padecen por sus malas decisiones.

En teoría, una historia romántica protagonizada por Farrell y Robbie era una idea repleta de posibilidades, ya que ambos demuestran hace tiempo que tienen el talento suficiente para sostener una película. Sin embargo, hasta los actores talentosos necesitan más que ideas grandilocuentes para que el público quiera acompañarlos en el viaje.