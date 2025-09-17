Ricardo Darín recordó cómo conoció a Florencia Bas y cuáles fueron las primeras palabras que le dijo

Ricardo Darín y Andrea Pietra pasaron por el estudio de La Revuelta (RTVE) donde hablaron de su regreso a los escenarios en Madrid con la obra Escenas de una vida conyugal. Durante la conversación que acaparó parte de su trayectoria como actores, el presentador puntualizó en las relaciones de pareja. Ahí, el actor aprovechó y recordó cómo conoció a Florencia Bas, su esposa y madre de sus dos hijos.

Darín es uno de los artistas argentinos más queridos por el pueblo español y cada vez que viaja a Madrid suele ofrecer alguna que otra entrevista en los programas televisivos más vistos. En esta ocasión y sobre su proyecto laboral allí, habló de un tema que mencionó escasas veces y que públicamente pasó desapercibido. Y fue sobre aquel día que se enamoró, a primera vista, de su esposa y madre de Ricardo Mario (el Chino) y Clara.

“Recuerdo el primer momento que la vi. El día, la hora y el lugar en que por primera vez vi a Florencia”, expresó. Acto seguido, relató: “La vi pasar, casi como un tema musical. Yo estaba en una pizzería con amigos. En pleno centro, en calle Corrientes. Y la vi venir, pasar por la vidriera y justo había una interrupción, una columna ancha. Me causó gracia porque ella era muy joven. Yo también, pero ella más que yo. Me quedé mirándola hasta que de golpe desapareció. Me causó gracia que hicimos contacto visual. Cuando ella continuó, ahí me di cuenta de que algo había”.

“¿Pero pasó de vuelta para atrás?”, quiso saber el conductor, a lo que Darín respondió con firmeza: “No, si lo hubiera hecho, le habría pedido casamiento”. En esa misma línea, detalló: “Ella pasó normalmente, que fue lo peor, disimuló. Y eso me catapultó. Salí despedido de la silla y fui a la calle. Me paré a su lado. Lo recuerdo y se me pone la piel de gallina”.

Con humor, destacó que salió con una porción de mozzarella en la boca, pero eso no le importó, ya que no quería perder de vista a Bas entre el tumulto de gente. “Me paré al lado de ella sin saber qué decirle y por supuesto, no le dije nada. Hasta que el semáforo se puso en verde, entonces cruzamos juntos Corrientes y al llegar al otro lado, hice uso de la creatividad que me caracteriza y le dije ‘¿bailamos?’”.

Con intriga, el periodista le consultó cómo fue la reacción de Florencia Bas ante esta escena: “Le causó gracia, fue un buen ‘approach’ (acercamiento)“.

Toda la anécdota sucedió una noche de 1987, hace 38 años. Mientras Darín era todo un galán que por ese entonces transitaba el fin de su romance con Susana Giménez, Bas era una adolescente de 18 años que iniciaba sus estudios de traductorado de inglés.

“¡Cómo no me voy a acordar! Era una cosa radiante que iba caminando por la calle. No me pude resistir. Yo creo que el sentido que más desarrollado tengo es el olfato. No solo que no me equivoqué, sino que tuve y sigo teniendo mucha, mucha suerte. Ella, por suerte, no me aceptó enseguida y eso me gustó más todavía. ¡Me confesó que yo mucho no le gustaba! No era fan ni nada por el estilo. Juntos pudimos armar un lindo equipo con el Chino y con Clara. La verdad es que los vemos a ellos y cada vez estamos más orgullosos”, contó hace un tiempo Darín en una entrevista.

En 1988 se casaron y en 1989 nació Ricardo Mario. Cinco años después llegó Clara. Pese a que en 1999 estuvieron separados por dos años, supieron sortear las dificultades de la vida y volvieron a confiar el uno en el otro hasta la actualidad.