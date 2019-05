Emilia Clarke reveló por qué rechazó protagonizar 50 sombras de Grey

Emilia Clarke

Tras el éxito cosechado por su participación en Game of Thrones , se abre para Emilia Clarke una nueva etapa. La actriz participará en, al menos, dos grandes proyectos: la película Above Suspicion, sobre el primer agente del FBI condenado por asesinato, y la comedia navideña dirigida por Paul Feig, Last Christmas.

A la intérprete le llueven las ofertas de trabajo, pero ya han sido varios los papeles que ha rechazado. Tal es el caso de la propuesta que recibió en su momento para ponerse en la piel de Anastasia Steele, dentro de la taquillera saga cinematográfica 50 sombras de Grey.

¿A qué se debió esta negativa de la actriz? En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Clarke explicó que lo hizo por contener la película numerosas escenas de desnudos y por un hecho concreto que vivió a raíz de su paso por la ficción de HBO basada en los libros de George R.R. Martin.

La actriz temía acabar encasillada por los desnudos y que se le conociese solo por ello, en vez de por su talento interpretativo. Hace algún tiempo, Clarke explicó que había rechazado la oferta por ser un proyecto muy mediático, y ahora, finalizada la serie en la que dio vida a Daenerys Targaryen, reveló que hubieron más motivos.

"La última vez que me desnudé delante de la cámara fue hace mucho tiempo e igualmente es la única pregunta que siempre me hacen, porque soy mujer. Es muy molesto y estoy muy cansada de ello, porque lo hice por el personaje. No lo hice para que ningún hombre me pudiera ver las partes íntimas, ¡por dios!", explicó.

"Hice una cantidad mínima de desnudos y esto me ha marcado de por vida. 50 sombras de Grey es todo sensualidad, sexo y estar desnuda, lo cual me llevó a rechazar voluntariamente esa situación," añadió. De este modo, la actriz optó por declinar el papel de Anastasia Steele, a la que terminó interpretando Dakota Johnson, por temor a una nueva repercusión negativa para ella.

Clarke fue una de las primeras en quejarse por la excesiva cantidad de desnudos que había en los episodios de Game of Thrones en un principio, algo que finalmente se fue reconduciendo después de que ella, entre otras, se negara a hacer más escenas sin ropa. Uno de los momentos en que la actriz actuó sin vestimentas tuvo lugar al final de la primera temporada de la serie, cuando Daenerys se introduce en la pira funeraria de su marido, en llamas, junto a tres huevos de dragón. De allí salió ilesa, al no afectarle el fuego, aunque sin ropa.