La pandemia no altera los próximos pasos de Marvel, así como el plan de expansión de su universo cinematográfico en una nueva fase. Acaba de confirmarse que Benedict Cumberbatch tendrá, como Doctor Strange, un compromiso previo al de la segunda película propia del superhéroe: se sumará a la próxima aventura de El Hombre Araña, tercera entrega protagonizada Tom Holland.

En la estrategia de Marvel, Cumberbatch filmará primero la nueva película de El Hombre Araña (cuyo estreno está ya anunciado para el 17 de diciembre de 2021 por los estudios Sony) e inmediatamente después se abocará al rodaje de Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness, que en el calendario diseñado por el estudio llegará a los cines el 25 de marzo de 2022.

La prensa de Hollywood ya está anticipando que Cumberbatch le dará a su Doctor Strange un perfil parecido al que tuvieron Iron Man (Robert Downey Jr.) y Nick Fury (Samuel L. Jackson) en las dos películas previas de El Hombre Araña: una suerte de mentor del precoz superhéroe interpretado ahora por Holland. Todos recuerdan además que ambos héroes pelearon del mismo lado en las batallas de Avengers: Infinity War.

La tercera película de El Hombre Araña todavía no tiene título, pero ya se sabe que contará con el mismo equipo de las dos películas anteriores, Spider Man: de regreso a casa (2017) y Spider Man: lejos de casa (2019). Junto a Holland, de nuevo como Peter Parker, volverán el director Jon Watts y buena parte del elenco principal: Zendaya (Michelle), Marisa Tomei (la tía May Parker), Jacob Batalon (Ned) y Tony Revolori (Flash).

La otra novedad importante que se suma a esta nueva producción es el regreso de Jamie Foxx como antagonista del superhéroe, tal como lo hizo en El sorprendente Hombre Araña 2: la venganza de Electro (2014), segundo de los títulos de la etapa en la que Andrew Garfield personificó a Spider Man. En aquella historia, Foxx interpretaba a un modesto empleado de OsCorp, eterno perdedor, a quien un accidente lo convierte en Electro, un temible villano, capaz de manejar a su antojo todo el poder generado por la energía eléctrica.

Se espera que el rodaje de la nueva película del Hombre Araña se ponga en marcha a fines de este mes en Atlanta. Un poco más tarde está previsto el comienzo de la producción de Doctor Strange 2 en Londres, con la dirección de Sam Raimi. ¿Cómo, cuándo y de qué manera se desplazará Cumberbatch por ambos sets, separados por el Atlántico? La respuesta es un misterio digno del universo Marvel.

Aunque hay una incógnita mayor a partir de este anuncio. ¿La llegada del Doctor Strange a una aventura de El Hombre Araña abre la puerta de una exploración ligada al multiuniverso aludido en la última aventura (animada y muy exitosa) de Spider Man? Hay muchas especulaciones en esa dirección, sobre todo las que hablan de futuros cruces entre los personajes de Marvel que aparecerán en las películas del estudio del mismo nombre (propiedad de Disney) y aquellas que forman parte de las producciones de Marvel para Sony, como se indica más abajo.

Más allá de esta incertidumbre que alimentará, sin dudas, el entusiasmo de los fans de Marvel de aquí en adelante, el estudio ya tiene un vasto calendario armado para los próximos tiempos. A pesar de la pandemia, tiene programadas casi todas las fechas de sus próximos lanzamientos, sometidos a las exigencias de tiempos muy apretados de producción y de rodaje por culpa de las restricciones impuestas por el Covid-19 a lo largo de todo este año.

Tras varias postergaciones y cambios de fecha resueltos en los últimos días, este es, al día de hoy, el calendario de los futuros estrenos de Marvel:

19 de marzo de 2021, Morbius , de Daniel Espinosa, con Jared Leto, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Matt Smith y Michael Keaton.

, de Daniel Espinosa, con Jared Leto, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Matt Smith y Michael Keaton. 7 de mayo de 2021, Black Widow , de Cate Shortland, con Scarlett Johansson, Rachel Weisz, David Harbour, Florence Pugh, Ray Winstone y William Hurt.

, de Cate Shortland, con Scarlett Johansson, Rachel Weisz, David Harbour, Florence Pugh, Ray Winstone y William Hurt. 25 de junio de 2021: Venom 2: Let There Be Carnage , de Andy Serkis, con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris y Stephen Graham.

, de Andy Serkis, con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris y Stephen Graham. 9 de julio de 2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings , de Dustin Daniel Cretton, con Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, Florian Monteanu y Fala Chen.

, de Dustin Daniel Cretton, con Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, Florian Monteanu y Fala Chen. 5 de noviembre de 2021: Eternals , de Chloé Zhao, con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani y Gemma Chan.

, de Chloé Zhao, con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani y Gemma Chan. 17 de diciembre de 2021: nueva película del Hombre Araña, aún sin título, de Jon Watts, con Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon y Tony Revolori.

11 de febrero de 2022: Thor: Love and Thunder, de Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson.

de Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson. 25 de marzo de 2022: Doctor Strange 2: in the Multiverse of Madness, de Sam Raimi, con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor y Benedict Wang.

de Sam Raimi, con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor y Benedict Wang. 6 de mayo de 2022: Black Panther 2 , de Ryan Coogler.

, de Ryan Coogler. 8 de julio de 2022: Capitana Marvel 2, de Nia DaCosta, con Brie Larson.

