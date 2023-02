En su nuevo proyecto, Ben Affleck y Matt Damon se unen para contratar a Michael Jordan

escuchar

El próximo domingo, en el marco del Super Bowl, se presentarán varios avances de las películas más importantes de 2023. Y si bien los superhéroes y los grandes tanques de Hollywood monopolizarán la atención de los espectadores, hay otros proyectos cinematográficos que también tendrán protagonismo. Ese es el caso de Air, el nuevo film dirigido por Ben Affleck en el que actuará una vez más junto a su gran amigo Matt Damon.

Inspirada en hechos reales y ambientada a mediados de los ochenta, la película cuenta la épica empresarial que le permitió a Nike firmar contrato con Michael Jordan cuando él estaba muy lejos de ser la mayor figura de la NBA. En un momento en el que esa firma buscaba un producto estrella, uno de sus empleados, Sonny Vaccaro, se dedicó a buscar jóvenes promesas y así encontró a un desconocido Jordan. Convencido del futuro profesional que le aguardaba, luchó por convencer a sus superiores de diseñar un calzado basado en Jordan, al que denominó Nike Air. Como es sabido, esas zapatillas fueron un verdadero furor, no solo por su diseño, sino también por la gigantesca popularidad que luego alcanzó Michael Jordan.

Air es el primer largometraje producido por la compañía de Damon y Affleck, bautizada Artists Equity, y Amazon Studios se encargará de su distribución en cines, y en su propia plataforma streaming. El guion del proyecto corrió por cuenta del desconocido Alex Convery, que escribió este libreto en 2021.

Affleck no solo dirige sino que también actúa en el film, encarnando a Phil Knight, uno de los fundadores de Nike. De este modo, Matt y Ben vuelven a trabajar juntos en pantalla , luego de protagonizar recordadas películas como En busca del destino y otras menos populares pero de culto como Dogma. Junto a ellos, en Air también se encuentra Viola Davis (como la madre de Jordan), Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker y Marlon Wayans. Por emitir este avance en el marco del Super Bowl, Amazon invirtió siete millones de dólares.

Matt Damon y Ben Affleck vuelven a unirse para la pantalla grande John Phillips - Getty Images Europe

Y mientas Affleck atraviesa un gran momento en su vida profesional, no pasa lo mismo en su intimidad. En la fiesta de presentación de la película Bodas de plomo, protagonizada por su esposa Jennifer Lopez, se ve a la pareja disfrutar del momento hasta que Lopez le da un sorbo a su bebida. Es entonces cuando Affleck le lanza un comentario: “Yo no he bebido nada, ¿ok?”. JLo lo escucha. Sin embargo termina su trago y después aleja la copa. Ben insiste con un ¡Jen!, a manera de reprimenda. Este clip de escasos segundos llamó la atención de la comunidad virtual. Entre las opiniones, algunos apuntaron a que la actriz había sido desconsiderada por beber alcohol delante de su pareja.

Hay que recordar que tanto la carrera profesional de Affleck como su vida profesional se vieron afectadas por su adicción. En diferentes entrevistas, incluso él reconoció el problema. En una vieja entrevista, el actor había asegurado. “Empecé a arrepentirme de algunas cosas que hacía cuando estaba borracho”.

Por otra parte, en los recientes Grammy, llamó la atención que en varias de ocasiones, las cámaras captaron a Affleck -que compartía mesa con Lopez y el actor Dwayne Johnson y su esposa Lauren Hashian- con expresiones en las que se mostraba cansado o con cara de pocos amigos. “Ben Affleck parece uno de esos hombres que son arrastrados por sus parejas a un baby shower”, decía uno de los mensajes compartidos por Twitter después de que las imágenes de su rostro se volvieran virales.

La cara de Ben Affleck despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales Kevin Mazur - Getty Images North America

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Affleck susurra algo al oído de la cantante, actriz y dueña de una marca de cosmética. Tras sus palabras, esta le da un pequeño golpe en el pecho, en señal de que se coloque recto. “Pará, trata de parecer más amigable y motivado”, parece decir la artista. A lo que el protagonista de Argo responde: “Podría”. Esa es la conversación que se puede ver en el video que se ha hecho viral según The Daily Mail, pues el tabloide británico ha encargado a un experto en lectura de labios que interprete las imágenes que captaron las cámaras (algo de lo que JLo se percató en el momento).

A pesar de todas las bromas y los memes de los que fue objeto Affleck a través de las redes sociales, y ya conocedora del revuelo, Jennifer Lopez parece haber querido desmentir, de forma muy sutil y a través de su cuenta de Instagram, que estén atravesando un altibajo en su historia de amor.

LA NACION