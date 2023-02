Ben Affleck y JLo, en discordia: el video viral de una copa de vino que sería el fin de la luna de miel

escuchar

Jennifer Lopez y Ben Affleck están bajo el reflector desde que retomaron su romance y luego de su boda, en agosto del año pasado. Ahora, los actores volvieron a ser el centro de atención debido a un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. Se trata de un clip donde se ve a JLo disfrutar de una copa de vino, mientras que Affleck parece reclamarle.

Los hechos sucedieron en la fiesta de la presentación de la película Shotgun Wedding, el film que marca el regreso de la diva del Bronx al cine. En las imágenes se ve a la pareja disfrutar del momento, hasta que Lopez le da un sorbo a su bebida. Es entonces cuando Affleck le lanza un comentario: “Yo no he bebido nada, ¿okay?”.

JLo lo escucha. Sin embargo termina su trago y después aleja la copa. Ben insiste con un ¡Jen!, a manera de reprimenda. Este clip de escasos segundos llamó la atención de la comunidad virtual. Entre las opiniones, algunos apuntaron a que la actriz había sido desconsiderada por beber alcohol delante de su pareja.

Hay que recordar que tanto la carrera profesional de Affleck como su vida profesional se vieron afectadas por su adicción. En diferentes entrevistas, incluso él reconoció el problema. En un muy antiguo artículo de Usa Weekend, aseguró. “Empecé a arrepentirme de algunas cosas que hacía cuando estaba borracho”.

En un contraste de opiniones, otros usuarios supusieron que Jennifer Lopez había tomado un sorbo del vino para verificar que no contuviera alcohol y cerciorarse de poder compartirlo con su esposo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron una discusión que se volvió viral

Hasta el momento no han salido a la luz más videos que confirmen o nieguen las versiones. JLo y Affleck tampoco se han pronunciado al respecto.

Ben Affleck y su problema con la bebida

Como se adelantó, el protagonista de Batman vs Superman: el origen de la justicia reveló en el pasado tener problemas serios con el alcoholismo. En 1998, en esa misma entrevista, se sinceró. “Creo que he herido los sentimientos de una persona, o he hecho el ridículo o no quería besar a tal chica. Casi no tenía inhibiciones, así que [el alcohol] es peligroso para mí”.

En 2001 se internó por primera vez en una clínica de rehabilitación. Posteriormente, inició una relación con Jennifer Garner y en 2005 se casaron. Sin embargo, los problemas continuaron. Las adicciones formaban parte su familia, reconoció más adelante Affleck; su padre, Tim también era alcohólico. Tiempo después, admitió que el desmoronamiento de su matrimonio con Garner, luego de 10 años, lo incitaba a beber más.

En marzo del 2017, Affleck sorprendió a sus seguidores con un anuncio en su cuenta de Facebook, donde explicaba que recién había salido de un tratamiento contra el alcoholismo y que buscaba tener una mejor calidad de vida al lado de sus seres queridos.

Ben Affleck anunció en 2017 que había terminado un tratamiento de alcoholismo Facebook/Ben Affleck

“He completado el tratamiento para la adicción al alcohol; algo con lo que he lidiado en el pasado y que seguiré enfrentando. Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que pueda. Quiero que mis hijos sepan que no hay vergüenza en buscar ayuda cuando la necesitas”, se leía en el post que finalizaba con una promesa. Ese era apenas uno de los pasos que tomaría para una recuperación positiva. En agosto del año pasado, el actor cumplió 50 años, con un 2022 en el que fue furor por recobrar a su antiguo amor. También fueron cinco décadas de luchas contra sí mismo.

