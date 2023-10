Estos días son ideales para disfrutar de alguna de las propuestas que ofrece el mundo del streaming; hacemos un repaso por las últimas producciones que desembarcaron en Flow, HBO Max y Netflix

Imponentes carreras automovilísticas, adaptaciones literarias o una comedia protagonizada por Jennifer Lawrence son algunos de los títulos que ya están disponibles para disfrutar en distintas plataformas de streaming. A continuación hacemos un repaso por cuatro largometrajes y cuatro cortos ideales para ver en este fin de semana largo.

Gran Turismo: de jugador a corredor (Flow)

La idea no generaba demasiadas expectativas y los videojuegos rara vez son materia prima de películas logradas (a excepción de la reciente Super Mario Bros, uno de los grandes éxitos de taquilla en lo que va del año). Sin embargo, Gran Turismo: de jugador a corredor demostró una solidez inesperada y aunque desde luego no es una obra maestra, la claridad de sus objetivos la convierten en una buena película. El film es un biopic de Jann Mardenborough (aquí interpretado por el actor Archie Madekwe), un joven que le dedicaba casi la totalidad de su día a jugar carreras en el videojuego Gran Turismo. Jann era un verdadero amante de la velocidad y gozaba de un excelente promedio en cada uno de los partidos que realizaba y aunque su padre consideraba que su hijo no hacía más que perder el tiempo, el futuro de Jann le preparaba una verdadera sorpresa.

En las oficinas Nissan situadas en Japón, un ejecutivo decidió emprender una audaz campaña basada en buscar nuevos pilotos que provengan del mundo de los videojuegos. De esta forma, Danny (Orlando Bloom) descubre a Jann y a sus notables habilidades en el mundo de las carreras virtuales. Impresionado por sus logros, el empresario lo invita a pilotear un auto profesional con el fin de ver si él es capaz de realizar en una pista aquello que hace en los jueguitos. El muchacho ingresa entonces en la GT Academy y contra todos los pronósticos pronto demuestra un talento natural que lo confirma como una joven promesa del automovilismo. El director Neill Blomkamp, responsable de películas como Distrito 9 o Chappie, abandona la ciencia ficción para entregar esta historia atrapante ambientada en el mundo de las carreras profesionales.

Hazme el favor (HBO Max/Flow)

Jennifer Lawrence es la estrella de esta comedia, una de las grandes sorpresas de 2023 . Percy (Andrew Barth Feldman) es un muchacho introvertido que no tuvo ningún tipo de experiencia con el sexo opuesto. Por este motivo, sus padres deciden poner un aviso en los clasificados con el objetivo de contratar a una chica que simule interés por Percy y que sea una suerte de novia durante algunas semanas. Maddie (Lawrence), una treintañera que atraviesa un pésimo momento económico, se postula para este trabajo, razón por la cual deberá simular no solo conocer accidentalmente al protagonista sino convencerlo de estar genuinamente enamorada de él.

Este disparador no muy alejado de las típicas comedias románticas de los años ochenta, da pie no solo a ridículas situaciones sino también a un profundo vínculo entre ambos personajes, que a veces no tiene que ver con el amor sino con la posibilidad de abrazar las miserias propias. Sin grandes aspiraciones, Hazme el favor es un dramedy sólido , una propuesta que remite a la nobleza de un cine trágicamente en vías de extinción, en el que no importaba tanto el despliegue audiovisual sino el talento de sus intérpretes y las bondades de una historia que no tiene más objetivos que conmover al espectador.

Pearl (HBO Max)

Dirigida por Ti West, X se convirtió en uno de los films de terror más populares de 2022, un slasher que bebía de los orígenes del género. Ante este éxito, el realizador puso en marcha Pearl, la precuela de ese título. La trama gira alrededor de la mencionada Pearl (Mia Goth), una joven que vive en el área rural de los Estados Unidos y que no deja de soñar con una vida de glamour y fama. Ambientada en Texas durante el año 1919, el relato muestra el espiral hacia la locura de su protagonista, que sufre la severidad de su madre y una educación muy estricta. Presa de una realidad que la frustra, la chica comienza a desarrollar emociones atravesadas por el rencor, el odio y una violencia que no tardará en provocar una verdadera masacre a su alrededor.

Wes Anderson + Roald Dahl (Netflix)

Hace muy pocas semanas, Netflix sumó a su catálogo La maravillosa vida de Henry Sugar, un imperdible mediometraje sobre un bon vivant que luego de aprender una milenaria técnica decide abandonar una vida de frivolidad por un fin mucho más noble. Y en los últimos días, la misma plataforma sumó tres nuevos cortometrajes dirigidos por Wes Anderson, que conforman la tetralogía de piezas inspiradas en relatos de Roald Dahl. De este modo, ya se encuentran disponibles El desratizador, El cisne y Veneno. Los tres duran 17 minutos y cuentan en su elenco con figuras como Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade, Rupert Friend y Ralph Fiennes.

En El desratizador, dos personajes de un pequeño pueblo inglés conocen a un particular fumigador, que hace gala de una extravagante metodología para eliminar a esos roedores (una premisa que le permite al director jugar una vez más con la animación, un rubro en el que entregó obras maestras como Isla de perros o El fantástico Sr. Zorro). En El Cisne, un joven algo impertinente entra en contacto con dos hombres que deciden hacerle la vida imposible con inesperados resultados. Por último, Veneno presenta una escena de gran tensión con un personaje inmovilizado en su cama, temeroso de ser picado por una víbora que se encuentra sobre su cuerpo. Fiel a su estilo, Anderson le imprime una firma marcadamente personal a cada uno de estos cortos, en los que juega con estructuras que subrayan una puesta en escena profundamente artificial. Y aunque su estilo genere amores y odios en partes iguales es indudable que cada una de sus obras nunca pasa desapercibida.

Scary Girl (HBO Max)

Un largometraje que se aleja de Pixar y otras factorías de animación tan conocidas para brindar una trama que entusiasma tanto desde su historia como desde el mundo visual que plantea. Realizada en Australia, Scary Girl es un film animado que hace foco en una niña monstruo y el mundo de fantasía en el que ella vive. Aunque temerosa de alejarse de su casa, Arkie (Jillian Nguyen) deberá armarse de valor para viajar a una ciudad fantástica con la intención de salvar a su padre y resolver qué villano se esconde detrás de un plan que amenaza con robar la luz del sol. Scary Girl es una propuesta ideal para disfrutar en familia y un acercamiento al atractivo cine de animación producido en Australia.