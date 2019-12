Especiales de Navidad: qué ver en Netflix, Flow y más

Una escena del film La Navidad de las madres rebeldes

Martín Fernández Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 15:17

El de las películas navideñas es un género en sí mismo. Desde hace décadas, la meca del cine encontró en la llegada de Papá Noel una excusa perfecta para celebrar, mirar en tono sarcástico o emotivo esta festividad y todo lo que sucede cuando las familias se reúnen alrededor de la mesa. Y para festejar las navidades, Netflix, Flow, Discovery Kids y otras señales tienen listas varias opciones vinculadas a estas fechas.

Trailer Mi pobre angelito 02:13

Video

Mi pobre angelito. Si la Navidad no hubiera existido, Maculay Culkin la hubiera inventado. La película de dirigida por Chris Columbus en 1991 fue un éxito gigantesco al momento de su estreno y con el paso de los años se convirtió en uno de esos largometrajes de los que resulta imposible escapar durante estas fechas. Todos aquellos que alguna vez la vieron, probablemente vuelvan a encontrarse con la historia de Kevin McAllister y su particular lucha contra dos estrafalarios ladrones. Y si alguien no la vio, una vez más este diciembre es la excusa perfecta para descubrir por qué Culkin fue la quinta esencia del niño prodigio made in Hollywood. Disponible en Flow.

Una Navidad con los Muppets. Los enormes títeres creados por Jim Henson son uno de los picos más altos en la historia de la televisión. René, Peggy, Gonzo y todos sus amigos protagonizaron en la pantalla chica cientos de geniales sketchs, que los llevaron hacia una popularidad inusitada. Ante esa fama creciente, su llegada al cine fue cuestión de tiempo y de las muchas películas que los tuvieron como estrellas, una de las más populares fue Una Navidad con los Muppets. En este film los personajes recrean el mítico relato de Charles Dickens, A Christmas Carol, y aquí Michael Caine se convierte en el malhumorado que gracias a tres visitas muy especiales comprende la importancia de la Navidad. Disponible en flow y Movistar Play.

Gremlins. Hace varias décadas, Hollywood fue invadido por uno de los monstruos más tiernos: el pequeño Gizmo. Pero esa criaturita escondía una pesadilla: al ser mojado con agua nacían de él un puñado de malvados seres que comenzaban a multiplicarse para destruirlo todo. Entre sus muchas virtudes, Gremlins destaca por desdoblar el sentido de la Navidad. Mientras que para los humanos esta fecha está cargada de melancolía y dolor [y sino basta recordar la gran escena de Kate contando el destino de su papá disfrazado de Papá Noel]; para los Gremlins el arbolito es sinónimo de festejo salvaje. El mensaje es claro, para el director Joe Dante, las fiestas siempre serán mucho más divertidas si sos un Gremlin. Disponible en Flow.

Especial maratón de Friends. En una serie como esta, que hizo hincapié en la importancia de los amigos como familia alternativa, el espíritu de las fiestas es clave para comprender el vínculo de los protagonistas. Y para disfrutar los mejores momentos de este peculiar grupo, Warner programó una maratón de Friends para la Navidad. A 25 años de su debut, el canal de series y películas le dedicará su jornada a los episodios más emblemáticos de esta ficción que es la favorita de los argentinos. Desde el mediodía del 25 de diciembre, por Warner Channel.

A Christmas Carol. Una vez más aparece en la lista navideña el clásico relato de Dickens. En estreno simultáneo con su país de origen, esta miniserie de tres capítulos adapta de manera fiel la novela original y a lo largo de tres capítulos narra la historia de Ebenezer Scrooge, un avaro anciano al que solo le preocupa su bienestar. Pero su visión de las cosas cambiará cuando recibe a tres fantasmas que le mostrarán su pasado, su presente y, más temible aún, su futuro. Esta versión, producida por Ridley Scott y Tom Hardy, cuenta con el protagónico de Guy Pearce y con el multifacético Andy Serkis - encargado de interpretar al Gollum de El señor de los anillos- en la piel del fantasma de las navidades pasadas. Estreno el 23 de diciembre, a partir de las 16, por FOX Premium y luego, estará disponible en la app de FOX.

Peppa Pig y Mini Beat Power Rockers, especiales de Navidad. Discovery Kids, también atento a los festejos, programó capítulos temáticos de sus ciclos más populares. Ya que esta señal transmite Peppa Pig, probablemente una de las ficciones más populares entre los pequeños de la casa, el canal emitirá Una Navidad en el hospital, un capítulo en el que Peppa, Susy Oveja, George y el resto de los chicos reciben una visita muy especial. Y a continuación, los Mini Beat Power Rockers harán lo imposible para estropear un video navideño que intentará grabar Dolores. El especial navideño de Discovery Kids comienza el 24 y 25 de diciembre a partir del mediodía.

Las crónicas de Navidad 01:37

Video

Las crónicas de Navidad. Hace poco más de un año, Netflix produjo un film en el que buscó al gran Kurt Russell para interpretar a Papá Noel. Gracias a esa inspirada decisión de casting, Las crónicas de Navidad pudo esquivar el umbral del típico relato navideño para darle a su historia una cuota extra de calidad. Aquí la premisa se centra en un hermano y una hermana, quienes dolidos por la reciente muerte de su papá, canalizan parte de esa angustia con una notable obsesión por filmar a Papá Noel. Decididos a llevar ese plan hasta las últimas consecuencias, ambos no tienen mejor idea que subirse a su trineo, una decisión que pondrá en peligro la entrega de miles de regalos. A lo largo de esa aventura, los hermanos aceptarán la pérdida que los marcó y en Papá Noel encontrarán a un gran compañero. Disponible en Netflix.

El Grinch. Pocos cuentos están tan asociados a estas celebraciones como el clásico del Dr. Seuss, ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! El protagonista de la historia es esta criatura amargada que no puede disfrutar de la alegría que les supone a los Quién la llegada de esta festividad. Por ese motivo, se disfraza de Papá Noel y se roba todos los regalos y adornos típicos de las fiestas, pero la aparición de una pequeña llamada Cindy, cambiará la mentalidad del villano y lo llevará a descubrir el verdadero significado de esta fecha. El Grinch es un verdadero ícono navideño y aún para aquellos que no se entusiasman demasiado ante este tipo de películas, la interpretación de Jim Carrey de por sí justifica descubrir este largometraje. Disponible en Amazon Prime.

El trailer de El extraño mundo de Jack 02:40

Video

El extraño mundo de Jack. En el mundo de Halloween todo es una horrorosa armonía. Los habitantes de este lugar viven sumergidos en una rutinaria pesadilla en la que se encuentran cómodos y felices. Todos menos Jack Skenlington. Ese personaje se aburre de vivir estancado en la misma festividad y cuando por accidente descubre un mundo cuyo eje es la Navidad, decide secuestrar a Papá Noel para reemplazarlo. Como es de esperar, eso desata un verdadero caos entre los niños del mundo. El extraño mundo de Jack, del director Henry Selick, es un verdadero clásico navideño y el preciosismo de su animación y su calidad artesanal, no deja de enamorar a nuevas generaciones de espectadores que siguen acercándose a esta obra maestra. Disponible en Flow.

Tú eres todo lo que quiero para Navidad, de Mariah Carey. Uno de los grandes himnos navideños de los últimos años es este tema que, según dicen, la propia Carey compuso en poco menos de veinte minutos. Esta canción de ritmo pegadizo, rápidamente ganó mucha popularidad y llevó a la cantante a obtener más de sesenta millones de dólares en concepto de regalías. Y con la canción como disparador, esta producción presenta a Mariah, una niña que para demostrarle a sus padres cuan responsable es, adopta un perrito callejero con el que compartirá una entrañable relación. La película, desde luego, cuenta con el clásico de Carey y otras canciones originales. Disponible en Flow.

The Movies That Made Us. La serie de The Toys That Made Us es uno de los grandes hallazgos del catálogo de Netflix y su popularidad permitió el estreno de un spin off, pero centrado en películas. El documental de cuatro entregas analiza a fondo varias piezas contemporáneas que se convirtieron en clásicos actuales. De ese grupo, se destacan dos capítulos centrados en films de temática navideña: uno dedicado a la mencionada Mi pobre angelito y otro a Duro de matar. En estos episodios, los directores dialogan con intérpretes y técnicos que trabajaron en ambas piezas, ahondan en cómo se realizaron y por qué son historias que siempre quedarán vinculadas a esta festividad. Desde anécdotas desconocidas a decenas de perlitas, estos episodios de The Movies That Made Us resultan muy importantes al momento de descubrir por qué en el cine, la Navidad tiene una magia que ninguna otra festividad puede llegar a lograr. Disponible en Netflix.

Trailer de La Navidad de las madres rebeldes 02:33

Video

La Navidad de las madres rebeldes. El inesperado éxito de El club de las madres rebeldes, dejó todo preparado para la llegada de una secuela. En el nuevo film, los personajes de Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn deben sobrevivir a las visitas de sus respectivas madres, interpretadas por Cheryl Hines, Susan Sarandon y Christine Baranski. Y a partir de esa situación, el choque entre generaciones estará servido en bandeja. La Navidad de las madres rebeldes no es una película imprescindible, pero sin lugar a dudas gana varios puntos por comprender la Navidad desde un lugar descontracturado y lejos de la postal familiar feliz que venden muchos relatos de este tipo. Disponible en Amazon Prime.