Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el catálogo de Netflix se convierte en el destino favorito para quienes desean ver historias reconfortantes y aventuras épicas bajo la nieve. Si buscás una recomendación segura para disfrutar solo, con amigos o en familia, prepará los pochoclos o una buena picada porque te traemos cinco títulos imprescindibles que no pueden faltar en tu pantalla antes de la Nochebuena.

Los cinco clásicos navideños para ver en Netflix este fin de semana

1. El regalo prometido (1996)

El regalo prometido es un clásico de los años 90 que retrata, con humor y un ritmo frenético, la locura de las compras navideñas de último momento. La historia es protagonizada por Howard Langston, un hombre de negocios interpretado por Arnold Schwarzenegger, que vive tan inmerso en su trabajo que suele descuidar el tiempo que pasa con su familia. Para intentar compensar sus ausencias, le promete a su hijo el juguete más deseado del año: el muñeco de acción Turbo-Man. Sin embargo, Howard comete el error de esperar hasta la víspera de Navidad para comprarlo, solo para descubrir que el juguete está agotado en todas partes.

En su camino, Howard no solo se encuentra con decenas de padres en su misma situación, sino también a un cartero bastante inestable, interpretado por Sinbad, que se convierte en su principal rival para conseguir la última unidad disponible. Ver El regalo prometido.

El regalo prometido, tráiler

2. El descanso (2006)

La película, dirigida por Nancy Meyers, sigue a dos mujeres, Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet), que atraviesan crisis amorosas en lados opuestos del océano. Desesperadas por un cambio de aire antes de la Navidad, deciden intercambiar sus casas a través de un sitio web: una se muda a una lujosa mansión en Los Ángeles y la otra a una pintoresca cabaña cubierta de nieve en la campiña inglesa. Lo que comienza como una huida se vuelve un viaje de autodescubrimiento, donde los nuevos paisajes y los encuentros inesperados les enseñan que, a veces, para arreglar la propia vida hay que animarse a dejarla atrás por unos días. Ver El descanso.

El descanso, tráiler oficial

3. La joya de la familia (2005)

Esta película retrata lo que sucede cuando una familia muy unida y algo excéntrica se reúne para las fiestas. Todo comienza cuando Everett Stone, el hijo favorito, decide llevar a su novia Meredith a la casa familiar para pasar la Navidad y presentarla oficialmente. Sin embargo, Meredith -interpretada por Sarah Jessica Parker- es una mujer sumamente estructurada, conservadora y algo tensa, lo que choca de inmediato con el estilo libre, bohemio y crítico del clan Stone, liderado por la matriarca, Sybil.

A medida que avanzan los días entre cenas, decoraciones y secretos que salen a la luz, la tensión se vuelve casi insoportable para Meredith, quien se siente juzgada en cada movimiento que hace. La situación da un vuelco inesperado cuando ella, desesperada por tener un aliado, le pide a su hermana que viaje para apoyarla, lo que desencadena una serie de enredos sentimentales y cambios de pareja que nadie veía venir. Ver La joya de la familia.

La joya de la familia, tráiler

4. Navidad de golpe (2022)

Esta película marcó el esperado regreso de Lindsay Lohan a las comedias románticas. La historia sigue a Sierra Belmont, la caprichosa y adinerada heredera de una cadena de hoteles de lujo, cuya vida da un giro de 180 grados tras sufrir un accidente de esquí justo después de comprometerse.

A raíz del golpe, Sierra pierde por completo la memoria y es rescatada por Jake, el humilde y bondadoso dueño de una pequeña posada que atraviesa dificultades económicas. Sin recordar quién es ni los lujos a los que estaba acostumbrada, Sierra empieza a trabajar en la posada y a descubrir los placeres de una vida sencilla, mientras ayuda a Jake y a su hija a preparar el lugar para las fiestas. Ver Navidad de golpe.

Navidad de Golpe, tráiler oficial

5. El chico que salvó la Navidad (2021)

Esta historia original de Netflix cuenta los orígenes de Papá Noel desde una perspectiva mágica y aventurera. Nikolas, un niño común, emprende un viaje extraordinario hacia el norte en busca de su padre, quien se encuentra en una misión para descubrir la mítica aldea de los elfos. Acompañado por un reno testarudo y un fiel ratón mascota, Nikolas descubre que nada es imposible si uno cree en la magia. Ver El chico que salvó la Navidad.