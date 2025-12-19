El spoiler que hicieron los Hermanos Duffer a días del estreno de los nuevos capítulos de Stranger Things 5

Después de casi un mes de espera, los fanáticos de Stranger Things se podrán deleitar próximamente con el Volumen 2 de la quinta temporada, la cual desembarcará en Netflix el 25 de diciembre. En medio de la ansiedad por el final, los hermanos Duffer visitaron The Tonight Show, el ciclo conducido por Jimmy Fallon, y sorprendieron con un sketch que muchos interpretaron como un oscuro presagio.

Stranger Things, la serie que tiene en vilo a los suscriptores de Netflix desde 2016

Durante la entrevista, el caos se apoderó del escritorio de Fallon cuando los creadores intentaron “explicar” el cierre de la ficción -que gira en torno a los hechos sombríos que mantienen en vilo al pueblo de Hawkins- con figuras coleccionables Funko Pop. Entre risas, tropezones y el regreso inesperado de Barb (personaje de la primera temporada), los hermanos agruparon a los protagonistas en un orden que no pareció azaroso.

Pusieron a Max (Sadie Sink) a la cabeza del bando de Vecna (Jamie Campbell Bower), rodeada por los nuevos integrantes del elenco, Derek y Holly. En una composición casi surrealista, colocaron a Joyce (Winona Ryder) junto a Henry, mientras que Will (Noah Schnapp) terminaba literalmente sobre la cabeza de este último, indicio de que estaban conectados.

El video que despertó preocupación entre los fanáticos de Stranger Things

El clímax del sketch llegó con una serie de “experimentos” visuales: los creadores encerraron a Erica (Priah Ferguson) en un ascensor y sumergieron a Eleven (Millie Bobby Brown) en agua. Sin embargo, el momento que dejó a la audiencia sin palabras fue ver a Steve Harrington (Joe Keery) situado precariamente en el límite del escritorio, como si fuese “al borde del abismo”, secuencia que encendió las alarmas en redes sociales de inmediato.

La reacción de los fans en X no se hizo esperar, con el humor y desesperación expresaron su preocupación: "No estoy listo para el final porque si Steve Harrington no llega, creo que yo tampoco. Ese hombre cargó con la mitad del show a cuestas”; “Si en Stranger Things me matan a Nancy, Robin o Steve, ese día estaré en coma porque ya no querré saber nada de la vida” y “Un spoiler que no puedo captar: la posible muerte de Steve... Hablemos de no tocar el teléfono hasta que hayas visto toda la serie”.

Algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos en X

Pero eso no fue todo. Horas más tarde, se filtraron imágenes del actor en el backstage de la serie con heridas en su panza, lo que muchos interpretaron como el final que no querían aceptar. “Bueno, ¿a quién hay que pagarle para que esto no suceda? No puede ser que me vayan a matar a Steve, es que no. ¿En serio serán capaces los de Stranger Things de hacernos sufrir un 25 y un 31? No creo no, qué feo“, lamentó una usuaria.

Se filtró una imagen de Steve con heridas en la panza y causó preocupación (Foto: Captura X)

Aquel acting de los creadores de la ficción que comenzó en 2016 llegó después de que Gaten Matarazzo, actor que interpreta a Dustin Henderson, advirtiera sobre una posible muerte en una entrevista con Entertainment Tonight (ET).

Previamente, Gaten Matarazzo había advertido sobre una injusta muerte (Foto: Captura X)

En el marco de la promoción de la temporada final, el actor se refirió a la ansiedad de los fans por el destino de sus personajes favoritos y dejó clara la intensidad emocional que se espera para el cierre de la serie: “Entiendo la ansiedad. Los escucho. Estamos todos aquí para apoyarlos, pase lo que pase. Si tu favorito ya no está con nosotros o no, ¿quién sabe? Realmente no tengo palabras de consuelo. Para prepararse lo mejor que puedan: consigan pañuelos, un helado, inviten a sus amigos y familiares“, comentó en aquel entonces.