Estrenos de cine: Con Los 4 Fantásticos, Marvel sale en la búsqueda de un renacimiento

Los 4 Fantásticos: primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps, Estados Unidos/2025). Dirección: Matt Shakman. Guión: Josh Friedman, Eric Pearson, Ian Springer y Jeff Kaplan. Fotografía: Jess Hall. Música: Michael Giacchino. Edición: Nona Khodai y Tim Roche. Elenco: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser. Distribuidora: Buena Vista. Duración: 115 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: buena.

Los 4 Fantásticos, la historieta escrita por Stan Lee y dibujada por Jack Kirby a partir de 1961, es una de las piezas fundamentales del gigantesco tablero de fantasía que a lo largo de las últimas dos décadas se transformó en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). En este contexto audiovisual siempre resultó una pieza extraviada, porque tropezó al menos dos veces en la búsqueda de una adaptación audiovisual.

La versión 2025 dirigida por Matt Shakman funciona mucho mejor que las anteriores porque los responsables del MCU encontraron el mejor lugar y el mejor momento para ponerla en práctica. La explicación hay que empezar a buscarla en la expresión que completa el título de la película. Primeros pasos alude primero al reconocimiento inicial de un grupo de personajes que reencontraremos en próximas aventuras del MCU. Segundo, a la aparición de un nuevo integrante de la familia mientras transcurre el relato. Y tercero, ese alumbramiento adquiere, además de un sentido literal, otro bastante más simbólico: Los 4 Fantásticos quiere ser el verdadero renacimiento de un modelo que, sin exagerar, venía agonizando entre fracaso y fracaso.

Con este regreso a los orígenes, felizmente alejado de la pretensiosa y arrogante fase de los multiversos, Marvel recupera una sana tradición, la de narrar un nuevo capítulo inicial dentro de su mundo con los personajes y su contexto debidamente expuestos e integrados a una lógica precisa: Capitán América y cierta epopeya bélica, Iron Man y la tecnología como fuente de una cultura corporativa, Ant-Man en medio de las peripecias de una comedia familiar.

Esta reivindicadora aventura de Los 4 Fantásticos transcurre en un mundo alternativo (la “tierra 828”) pero sin las nocivas alusiones a multiversos o superhéroes superpuestos que venimos padeciendo en los últimos tiempos de Marvel. El escenario es retro-futurista, visualmente concebido como si estuviéramos en la Nueva York de los años 60, una sociedad encandilada por los avances científicos y su entusiasta divulgación, representada por el cuarteto protagónico. El estilo “vintage” que Shakman propuso con éxito desde la serie WandaVision (en ese caso a través de una tradición televisiva que se remonta a la década de 1950) se perfecciona ahora en la pantalla grande.

Esta nueva peripecia lleva a un escenario de fantasía la realidad de la conquista espacial encarada en aquellos tiempos por las superpotencias enfrentadas en plena Guerra Fría. Y de uno de esos viajes regresa el cuarteto con la bienvenida anomalía de varios superpoderes. Lo más notable de todos es su carácter familiar. Reed Richards (Pedro Pascal), ante todo un gran hombre de ciencia, y Sue Storm (Vanessa Kirby) están casados y esperan su primer hijo. Los acompañan el hermano de esta última, Johnny Storm (Joseph Quinn), y Ben Grimm o La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), el mejor amigo de Richards.

Ya es habitual en este tipo de historias que el público cambie de opinión y termine aborreciendo a sus anteriores ídolos y salvadores. El cuarteto pasa de ser los máximos protectores de la humanidad a convertirse en egoístas absolutos porque se niegan a pagar el altísimo precio que exige un villano poderoso e intergaláctico del tamaño de Godzilla (todo un homenaje) y apetito inagotable.

El eterno enfrentamiento entre el bien y el mal resulta aquí una simple anécdota y queda expuesto de modo casi pueril, con mucho menos tiempo de espectacular acción pura para los estándares de cualquier película de Marvel. En cambio, lo que aflora aquí es la humanidad de los personajes y las preguntas sobre el sentido de ciertas elecciones vitales en un mundo lleno de incertidumbre, expuestas aquí con claridad y sin vueltas, como si la película misma (y con ella también toda la gran maquinaria de Marvel) se interrogara a la vista de todos sobre lo que debería o no hacer para salvar su propio futuro.

Los 4 Fantásticos es un triunfo absoluto del equipo encabezado por el director de arte Kasra Farahani (el diseño visual de todo este gran concepto urbano propio de los años 60 es formidable) y sobre todo del compromiso del elenco (muy especialmente por el lado de Pascal y Kirby) para darles a sus conductas humanas una causa, un sentimiento vital pleno y hasta una búsqueda existencial con la invalorable ayuda de la ciencia.

El villano y algunos personajes secundarios casi sin relieve (encarnados por Paul Walter Hauser y Natasha Lyonne) funcionan como simples excusas para potenciar otra cosa. Como sus personajes centrales, Marvel quiere reencontrar su lugar en el mundo. Veremos si de aquí en más los inevitables viajes hacia otros universos no traicionan la idea.