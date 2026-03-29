Ni el destino ni Marvel pudieron separarlos: la historia detrás de la ‘pica’ de 30 años entre Pedro Pascal y David Harbour

Mucho antes de ser Din Djarin en The Mandalorian o el jefe de policía Jim Hopper en Stranger Things, Pedro Pascal y David Harbour eran simplemente dos jóvenes aspirantes a actores que intentaban pagar el alquiler en Nueva York. Se conocieron en 1999, cuando ambos tenían veintitantos años y daban sus primeros pasos en el teatro independiente.

Pedro Pascal y David Harbour se conocieron en la adolescencia, mucho antes de convertirse en estrellas conocidas mundialmente

En aquel entonces, el éxito masivo parecía un sueño lejano. Mientras compartían el día a día en la escena de Manhattan, sus rutinas se resumían en audiciones fallidas y trabajos temporales. Sin embargo, lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa espera —que para muchos habría sido motivo de renuncia— se extendería por casi dos décadas. Esa lucha compartida forjó un vínculo que hoy, en la cima de Hollywood, ambos atesoran como su cable a tierra.

Pedro Pascal es considerado un “late bloomer”, término que muchos utilizan en las redes sociales para nombrar a los actores que “florecieron tarde” GettyImages

Lo que hace que esta amistad sea tan especial en los estándares de la industria es que los dos son considerados “late bloomers”, término que muchos utilizan en las redes sociales para nombrar a los actores que “florecieron tarde”. Mientras Hollywood suele obsesionarse con la juventud, Pascal y Harbour demostraron que el talento no tiene fecha de vencimiento. Es que para Pedro, el teléfono no dejó de sonar recién a los 39 años, cuando su interpretación de Oberyn Martell en Game of Thrones (HBO) lo convirtió en un fenómeno global. Casi en paralelo, a los 41, David se ponía por primera vez el uniforme de Jim Hopper, el jefe de policía de Hawkins en Stranger Things, la exitosa serie de Netflix que lo llevó al estrellato mundial.

Conocido como Jim Hopper, el actor alcanzó la fama gracias a su papel en Stranger Things

Una “rivalidad” de 30 años y el reencuentro en HBO

Lo que pocos saben es que la competencia entre ambos nació mucho antes de la fama, cuando apenas eran adolescentes. Durante la gira de prensa de la película de Marvel Thunderbolts (2025), Harbour sorprendió al revelar, entre risas, que mantiene una “pica” con el actor chileno desde hace tres décadas. Recordó que ambos estudiaron en la Universidad Northwestern y audicionaron para la misma obra. “Él se quedó con el protagónico... Ya en ese entonces era muy talentoso y atractivo; he estado enojado con él por 30 años“, bromeó en diálogo con el medio Entertainment Tonight.

David Harbour sobre Pedro Pascal

Sin embargo, el destino profesional volvió a interponerse. Aunque el gran proyecto que los uniría finalmente frente a cámara fue anunciado en 2022 bajo el título My Dentist’s Murder Trial, el estreno en este 2026 de la ahora rebautizada DTF St. Louis trajo una sorpresa agridulce para los fanáticos. Debido a compromisos imposibles de postergar con el Universo Marvel y la segunda temporada de The Last of Us, Pedro Pascal debió dar un paso al costado, por lo que fue reemplazado por Jason Bateman para acompañar a su amigo en este thriller de HBO Max sobre crisis de mediana edad y destinos fatales.

DTF St. Louis, el título que iba a unir en un principio a David Harbour y Pedro Pascal (Foto: HBO)

Aunque el proyecto de la plataforma anunciado hace cuatro años sirvió para confirmar sus ganas de trabajar juntos, el destino les tenía preparado un escenario todavía más grande. Hoy, en pleno 2026, la “pica” adolescente de la que bromeaba Harbour quedó sepultada bajo el peso de dos exitosas carreras que convergen en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Mientras David se consolidó como el carismático Red Guardian en Thunderbolts, Pedro asumió el liderazgo absoluto de la Fase 6 como Reed Richards en Los 4 Fantásticos, personajes que se reunirán finalmente en pantalla con el estreno de Avengers: Doomsday en el mes de diciembre.