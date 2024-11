Festival de Mar del Plata 2024: con un emotivo homenaje, se presentó la nueva edición del esperado encuentro cinéfilo

Este lunes por la tarde tuvo lugar en el Cine Gaumont la presentación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tendrá su punto de partida el jueves 21 en esa ciudad balnearia. Los directores artísticos Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos y el presidente del Incaa, Carlos Pirovano, así como diversas autoridades de la secretaría de Cultura de la Nación y del Municipio de General Pueyrredón, estuvieron a cargo de la conferencia.

Del ambiente del cine se hicieron presentes la actriz Ana María Picchio, el realizador Héctor Olivera; el titular de Argentina Sono Film, Luis Alberto Scalella; el director de Cine Club Núcleo, Alejandro Sammaritano; el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi; el titular de German Films, Gustav Wilhelmi; el presidente de Signis Argentina, Adrián Baccaro; Yonathan Yelin, en representación de Israel, el cónsul de Francia y el responsable del Institut Français, cuyos representantes también estuvieron en la sala.

Presentación del Festival de Cine de Mar del Plata en el Gaumont Santiago Oroz - LA NACION

El evento comenzó con la proyección del spot en la imponente pantalla del Gaumont, señalando que la edición 39 con la que cumpliría los 70 años de este festival supo pender de un hilo. Se señaló además la pertenencia a la categoría A de los festivales, la misma que tienen Cannes, Berlín, San Sebastián y Venecia, entre otros, y que las próximas tres ediciones del encuentro cinéfilo se coproducirá entre el Municipio de General Pueyrredón y el Instituto de Cine.

El festival entregará en esta edición el premio Astor a la trayectoria a Ana María Picchio, al director Héctor Olivera y a Pablo Helman, director de efectos visuales tres veces nominado al Oscar y nativo de la ciudad de Mar del Plata.

La historia del festival comenzó en 1954, aunque se indicó erróneamente en la locución que estuvo Gina Lollobrigida, si bien, en rigor, eso no sucedió. Acto seguido se proyectaron imágenes de aquella primera edición, en el que sí dijo presente el actor norteamericano Errol Flynn.

Presentación del Festival de Cine de Mar del Plata en el Gaumont Santiago Oroz - LA NACION

“Esta es una nueva etapa para mí”, indicó Gabriel Lerman, ni bien subió al escenario. “Descubrí con los festivales que uno podía conocer de cerca a quienes hacían las películas”, dijo, señalando luego su recorrido internacional como periodista. “Cuando me sumé a la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood me invitaron a participar de su estructura de festivales, pero nunca pude venir a Mar del Plata porque ocurría en el mes en el que se hacía la votación de los Globo de Oro. Era una fruta prohibida. Pero ahora estoy aquí, celebrando mi primer Mar del Plata del otro lado del mostrador”, festejó.

En la presentación en el Gaumont y sin esperar al comienzo del festival en Mar del Plata, Olivera le entregó el Astor a Picchio: “ Es un honor y una alegría. Dar este premio a Ana María es darlo en nombre de millones de argentinos que la han celebrado en cine, teatro y televisión. Quiero decirles que la admiro y le doy de parte de todos ustedes un beso ”, dijo cineasta.

“Para mí este señor significa muchísimo. Sus películas son inolvidables y esta persona también. Nunca pensé que sentía eso por mí. Este premio lo recibo con mucho amor porque siempre estoy sola cuando me entregan algo de La tregua. Algunos están en otros países y otros en el cielo”, dijo Picchio, recordando a sus compañeros en el film dirigido por Sergio Renán. “ Veo estas imágenes y me dan ganas de llorar. Las hicimos con tanta humildad. No teníamos un peso y el Incaa no nos había dado crédito ”, sumó la actriz, con el galardón entre manos.

"Veo estas imágenes y me dan ganas de llorar. Las hicimos con tanta humildad. No teníamos un peso y el Incaa no nos había dado crédito", dijo Picchio sobre La Tregua, al momento de recibir su distinción Santiago Oroz - LA NACION

Stamadianos hizo un paso de comedia para comenzar a hablar de la programación: “¿Dónde están los pañuelitos de papel? Es difícil seguir después de estas dos leyendas”, señaló, antes de confirmar que habrá 163 cortos y largometrajes en esta edición, con homenajes a clásicos del cine armenio y japonés. La película de apertura, ya anunciada, será Emilia Pérez, de Jacques Audiard, mientras que la de cierre será Puntos suspensivos / Ellipsis de David Marqués.

En la programación, ya disponible en el sitio del festival, se destacan lo nuevo de Mehdi M. Barsaoui, Edward Berger (Cónclave); El casero, de Matías Lucchesi, Rita, de Paz Vega; Saturday Night de Jason Reitman, y películas de Michel Hazanavicius, Jesse Eisenberg y más.

Cómo adquirir entradas

Presentación del Festival de Cine de Mar del Plata en el Gaumont Santiago Oroz - LA NACION

Las entradas para las diversas funciones del festival están disponibles a precios accesibles y se pueden adquirir tanto de manera online como en las boleterías de cada sala. La entrada general en las Salas Aldrey tiene un costo de $4000, se puede comprar a través de la venta online y en las boleterías de los Cines del Paseo Aldrey. En tanto, la entrada general en la Sala Astor Piazzolla / Auditorium tiene un precio de $3000, y se encuentra a la venta online o en las boleterías del Auditorium. Para quienes deseen asistir a las proyecciones en la Sala Chauvin Centro de Creación, la entrada general tiene un valor de $4000, se pueden adquirir en línea o directamente en las boleterías del Centro de Creación.

En el caso del Teatro Colón, las entradas son gratuitas, disponibles en la boletería del teatro hasta agotar la capacidad. Además, todas las entradas se pueden adquirir a través de la web oficial del evento: mardelplatafilmfest.com.

