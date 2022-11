Festival de Mar del Plata: de Hong Sang-soo a Lucrecia Martel, diez recomendados de la fiesta cinéfila que comienza esta noche

escuchar

Esta noche comienza una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en la que se podrán ver más de 200 películas repartidas entre sus numerosas secciones y donde también habrá, como siempre, espacio para clases magistrales, invitados y numerosas actividades relacionadas con la industria cinematográfica, desde un Foro de Cine y Perspectiva de Género hasta presentaciones de libros, charlas y homenajes. En esta nota, un recorrido por algunas películas destacadas de las secciones no competitivas del festival, que por supuesto no es el único, sino apenas uno de los tantos posibles a lo largo de los próximos 11 días a puro cine.

Walk Up, de Hong Sang-soo Festival de Cine de Mar del Plata 2022

1. Walk Up, de Hong Sang-soo (Autores y autoras). Difícil imaginar un Festival de Cine de Mar del Plata “sin una de Hong Sang-soo”. El director coreano cuenta con un amplio séquito de entusiastas seguidores por estas latitudes y, por consideración a ellos –y también para tratar de reclutar nuevos adeptos, por supuesto- la próxima edición del festival contará con uno de sus últimos dos trabajos (el otro es The Novelist’s Film, estrenado a principios de este año). En Walk Up, el prolífico cineasta –quien, entre otras cosas, también escribe los guiones de sus películas y trabaja de forma minimalista, en pequeños equipos- filma las interacciones entre un director de cine (su actor fetiche, Hae-hyo Kwon) y algunas mujeres importantes en su vida, como una amiga arquitecta, su hija y una amante, todo dentro de un mismo edificio. Filmada en blanco y negro, con largos diálogos que fluyen con sorprendente naturalidad y una puesta en escena austera, Walk Up es una apuesta segura para los amantes del cine del autor coreano. Funciones: el jueves 10, el viernes 11 y el sábado 12.

Un año, una noche, de Isaki Lacuesta Festival de Cine de Mar del Plata 2022

2. Un año, una noche, de Isaki Lacuesta (Autores y autoras). Después de un atentado, se suele hablar de quienes murieron en él. ¿Pero qué pasa con los que sobreviven? En su nuevo trabajo, el director español Isaki Lacuesta sigue de cerca a una pareja, Ramón y Celine, que logra salvar el pellejo después de asistir al recital de Eagles of Death Metal en el teatro Bataclan de París (atentado que se cobró casi 90 vidas en 2015). A partir de esta premisa real y gracias a las sólidas interpretaciones de dos grandes actores como el argentino Nahuel Pérez Biscayart y la francesa Noémie Merlant (la pintora de la enorme Retrato de una mujer en llamas), el realizador catalán brinda una mirada profunda sobre las cicatrices que dejan este tipo de experiencias. La película se alzó con el premio del Jurado Ecuménico en el último Festival de Cine de Berlín, donde formó parte de la competencia oficial. Funciones: el lunes 7, el martes 8 y el miércoles 9 de noviembre.

3. Lynch/Oz, de Alexandre O. Philippe (Autores y autoras). No es la primera vez que el Festival de Cine de Mar del Plata le brinda a los fanáticos de David Lynch la oportunidad de ahondar en el mundo creativo de este autor único (sin ir más lejos, en 2012 se proyectó en pantalla grande su película de culto Terciopelo azul y en 2016 se vieron en el festival los documentales Blue Velvet Revisited y David Lynch: The Art Life). Sin embargo, el enfoque del documental de Philippe es decididamente original: a través de las voces de importantes directores como John Waters, David Lowery y Karyn Kusama, indaga en la influencia que tuvo en el director británico un clásico como El mago de Oz, de Victor Fleming. Tratándose del nuevo trabajo de Philippe, un realizador obsesionado por desentrañar los mecanismos del cine (en 78/52 analizó en detalle la escena del asesinato en la ducha de Psicosis y en Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist una obra como El exorcista, dos documentales proyectados en el festival en el pasado), Lynch/Oz promete no defraudar a los fans del director de jopo pronunciado. Funciones: el jueves 10, el viernes 11 y el sábado 12 de noviembre.

Camarera de piso, el cortometraje de Lucrecia Martel que se estrenará en la sección Autores y autoras Festival de Cine de Mar del Plata 2022

4. Camarera de piso, de Lucrecia Martel (Autores y autoras). Para cualquier festival es un acontecimiento contar con una película de Lucrecia Martel, se trate de un corto o un largometraje. En esta ocasión, la directora de Zama y La niña santa posa su mirada sobre una mujer que se está probando para trabajar como empleada de limpieza en un hotel y que es a su vez víctima de la violencia machista. Martel aseguró que la danza contemporánea fue un elemento importante a la hora de filmar este cortometraje de 12 minutos, que describió como “un ejercicio sobre el tiempo lineal y el tiempo no lineal”. Funciones: mañana, el domingo 6 y lunes 7.

Unrest, de Cyril Schäublin, vuelve a la Suiza de 1870 para indagar en el impacto de las nuevas tecnologías en la política Festival de Cine de Mar del Plata 2022

5. Unrest, de Cyril Schäublin (Nuevos autores y autoras). El segundo largometraje de Cyril Schäublin traslada al espectador a una fábrica de relojes en Suiza en la década de 1870. Allí, donde se producen artefactos para medir el tiempo –un elemento clave en cualquier línea de producción-, trabaja una joven que entabla relación con el naturalista ruso Piotr Kropotkin, considerado uno de los principales teóricos del movimiento anarquista. En Unrest, Schäublin se traslada al pasado para preguntarse acerca de la distribución de la riqueza y el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y el mundo del trabajo. Interrogantes que siguen siendo de gran actualidad y que el director aborda con un tono frío, más bien distante, que permite al espectador sacar sus propias conclusiones. Funciones: el lunes 7, el martes 8 y el miércoles 9.

Alcarrás, de la española Carla Simón, directora de Verano 1993 Festival de Cine de Mar del Plata 2022

6. Alcarrás, de Carla Simón (Nuevos autores y autoras). La española Carla Simón demostró poseer un ojo y una sensibilidad únicos para retratar la infancia –sobre todo en el juego, uno de los espacios en los que esta se despliega de forma más prístina y elocuente- con su primer largometraje, Verano 1993. Si bien en Alcarrás vuelve a estar presente el tema de la familia ampliada como sostén emocional (y hay una pequeña pandilla liderada por una niña llamada Iris que es tan encantadora como la inolvidable Frida de su ópera prima), en su segunda película la directora va más allá para reflexionar acerca de las nociones de progreso y tradición, el valor de la palabra y el peso de la herencia. Ambientada en un ámbito rural al igual que Verano 1993, este cautivante retrato de una familia amenazada por la pérdida de sus tierras le valió a la directora de 35 años el Oso de Oro en el último Festival de Berlín. Funciones: mañana, pasado mañana y el domingo 6.

Colin Farrell en Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh Festival de Cine de Mar del Plata 2022

7. Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh (Hora Cero). El director británico vuelve a reunir a Colin Farrell y Brendan Gleeson, la gran dupla cómica de su ópera prima, Escondidos en Brujas, para su nueva película. Ambientada en un pequeño pueblo de Irlanda en los años 20, Farrell interpreta en Los espíritus de la isla a un joven campesino que descubre un día, para su sorpresa y dolor, que su hasta entonces mejor amigo (Gleeson) no quiere saber más nada de él. A partir de esta premisa simple y un tanto absurda, el director de Tres anuncios por un crimen construye una comedia negra que se va volviendo cada vez más oscura y con la que se llevó dos premios en el reciente Festival de Venecia: el de mejor guion –que como siempre, lleva su firma- y el de mejor actor para Farrell, una de las grandes estrellas irlandesas del cine actual. Funciones pasado mañana y el lunes 7.

El documental Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song Festival de Cine de Mar del Plata 2022

8. Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, de Dayna Goldfine y Dan Geller (Banda Sonora Original, BSO). Quizá sea una de las canciones más versionadas en la historia de la música. Quién sabe; siempre es difícil llevar ese tipo de conteos. Lo seguro es que tuvo varios covers, desde los de John Cale y Jeff Buckley hasta los de Bob Dylan y Rufus Wainwright. “Hallelujah”, de Leonard Cohen, se convirtió en un himno universal que logra conmover a quien lo escucha con una infalibilidad (casi) absoluta. En este documental, Goldfine y Geller recorren la historia de la famosa composición y echan luz sobre la siempre magnética figura del cantautor, novelista y poeta canadiense fallecido en 2016. Funciones: pasado mañana, el lunes 7 y el sábado 12.

Local Hero, de Bill Forsyth, una comedia inoxidable británica Festival de Cine de Mar del Plata 2022

9. Local Hero, de Bill Forsyth (Generación VHS Presenta: comedias británicas inoxidables). Que Mark Knopfler, cantante y guitarrista de Dire Straits, haya compuesto la música de Local Hero es apenas un detalle curioso en una película curiosa de por sí. Y es que esta comedia de 1983, considerada una de las más exitosas del director escocés de Gregory’s Girl, se basa en cierto extrañamiento y un aire fantástico con el que la película coquetea todo el tiempo. Porque es en el encuentro de dos mundos –el del empleado de una petrolera texana y el de los habitantes del pueblo escocés al que lo envían a instalar una refinería- donde se producen los momentos de comedia. Pero, atención: lejos de lo que pueda pensarse, no todos los habitantes de Ferness están tan horrorizados con la idea y, por su parte, el enviado de la petrolera (Peter Riegert) y su compañero (Peter Capaldi) tampoco se sienten tan incómodos allí, lejos de la gran ciudad. Un capítulo aparte merece Burt Lancaster en su breve pero poderoso papel como el dueño de la petrolera. Un rescate ochentoso que sigue funcionando casi 40 años después de su estreno. Funciones: mañana, pasado mañana y el jueves 10.

10. Bowling Saturne, de Patricia Mazuy (Retrospectiva Patricia Mazuy). Un festival de cine no es del todo un festival sin una (o un par) de películas que generen polémica. Bowling Saturne, que incluye una larga escena de sexo violento, podría ser una de ellas. Estrenado en el último Festival de Cine de Locarno, este film noir de la directora francesa Patricia Mazuy es una aproximación a las peores formas de la masculinidad. Como indica su nombre, el film transcurre en gran parte en un bowling, un lugar cerrado de aspecto usualmente artificial que puede ser por momentos tan alegre como siniestro. La directora francesa, quien comenzó a trabajar en la industria del cine como montajista junto a Anges Varda en Sin techo ni ley (1985) y que debutó como directora con Peaux de vaches en 1989, viajará a Mar del Plata para acompañar una retrospectiva de su obra. Esta incluye, entre otras, su ópera prima protagonizada por Sandrine Bonnaire y películas como Saint-Cyr, con Isabelle Huppert (2000). Funciones: el miércoles 9, el viernes 11 y el sábado 12.