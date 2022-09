Festival de San Sebastián: la emoción de Penélope Cruz, el “palito” a Hollywood de Juliette Binoche y el impactante look de Olivia Wilde

En el marco del Festival de Cine de San Sebastián, el director argentino Diego Lerman estrenó El suplente, su sexta película, protagonizada por Juan Minujín, Alfredo Castro, Renata Lerman, Bárbara Lennie y Rita Cortese. El film muestra los contrastes entre la clase media a la que pertenece el personaje de Minujín, un docente universitario y poeta, que regresa a su barrio en el Conurbano en donde su padre maneja un comedor comunitario, rol a cargo del chileno Alfredo Castro, en una zona atravesada por la marginalidad.

El director Diego Lerman rodeado por el actor chileno Alfredo Castro, la española Barbara Lennie y los argentinos Renata Lerman, Juan Minujín y María Merlino en la presentación de El suplente ANDER GILLENEA - AFP

En el marco del festival que tiene lugar en el norte de España, la actriz Penélope Cruz recibió el Premio Nacional de Cinematografía 2022 en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera.”No dejen nunca de proteger y cuidar nuestro cine, es una parte importante de lo que nos hace reconocernos y entendernos”, afirmó la actriz madrileña al recibir el reconocimiento de manos del ministro de Cultura español. La actriz de tantas películas de Pedro Almodóvar dedicó el premio a su marido, Javier Bardem, y a sus hijos, ya al borde de las lágrimas, acompañada por los actores y amigos Goya Toledo y Luis Tosar. La actriz donó los 30.000 euros del premio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Unidad del Cáncer de Terapias Avanzadas del Hospital de la Paz y el fondo asistencial para cineastas, creado por su suegra ya fallecida, la actriz Pilar Bardem.

La actriz Penélope Cruz posa tras recibir el Premio Nacional de Cinematografía otorgado por el gobierno español en el Festival de Cine de San Sebastián

Pero una de las indiscutibles figuras del festival es la actriz francesa Juliette Binoche, quien recibió el Premio Donostia en reconocimiento a su trayectoria. En su paso por el festival, que se inició el viernes con la proyección del thriller español Modelo 77, de Alberto Rodríguez, y que concluirá el próximo domingo la exquisita intérprete recordó su experiencia rodando con el fallecido Jean-Luc Godard y defendió el valor de su propia independencia artística.

“No hay que trabajar dentro de los códigos machistas”, sostuvo en declaraciones que fueron reproducidas por la agencia AP. Binoche ya era una estrella en Francia cuando su interpretación en La insoportable levedad del ser (1987), de Philip Kaufman, supuso para ella el salto a la fama internacional. En 1993 desplegó toda su sensualidad en el evocador e inolvidable film de culto Bleu, bajo la dirección de Krzysztof Kieślowski. Por su memorable interpretación en El paciente inglés (1996) obtuvo un Oscar y un Bafta. En Chocolate volvería a seducir al público en el año 2000 y Copia certificada, de Abbas Kiarostami, la haría merecedora del premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, diez años más tarde.

“A veces me han llamado desde Hollywood para interpretar papeles de ‘esposa de...’. No me interesan, porque no quiero ser parte de un sistema en el que a las actrices se nos ve de determinada manera -dijo la actriz nacida en 1964-. Me gusta la independencia, es así como me educaron”.

La actriz ha colaborado con realizadores como Michael Haneke, Lasse Hallström, Abbas Kiarostami y Jean-Luc Godard, fallecido la semana pasada a los 91 años. Con Godard actuó en la controversial Yo te saludo, María, de 1985. “No fue nada fácil -se sinceró- No estaba allí para ayudarme”. La artista recordó que al hacer su primera audición para el film, cuando trabajaba como cajera en un supermercado, tuvo que recitar un poema desnuda ante la cámara. “No era precisamente el recreo del colegio”, añadió, aunque subrayó que se sentía “feliz y emocionada” de haber colaborado con uno de los directores estrella de la Nouvelle Vague del cine francés.

Juliette Binoche en el Festival de San Sebastián Alvaro Barrientos - AP

En el marco del Festival de San Sebastián, Binoche estrenará la más reciente película de la directora francesa Claire Denis, Avec amour et acharnement (Fuego), junto a la cineasta y su compañero de reparto, Vincent Lindon. Denis no escatimó elogios para la actriz. “Ya sea actuando, cuidando de sus hijos, cocinando para su madre o pintando, Juliette lo hace todo en profundidad, siempre con una forma de vivir la vida en plenitud”, apuntó la cineasta. Avec amour et acharnement es la historia de un triángulo amoroso en la que también participa Hana, la hija de Binoche, y su marido, el actor Benoit Magimel. La película obtuvo el Oso de Plata a la mejor dirección en la reciente edición del Festival de Venecia, en donde se estrenó mundialmente Argentina, 1985. La elogiada película de Santiago Mitre que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani también forma parte de este festival que festeja sus 70 años de vida.

“Cuando una actriz rueda una película con alguien a quien admira siempre se produce una sinergia. Si no hay riesgo, no hay arte. La escucha y la mirada son lo esencial para mí a la hora de componer un personaje -dijo Binoche sobre su enfoque para abordar sus papeles-. Cuando interpreto un personaje, no trato de juzgarlo. Lo que me interesa en un guion es el recorrido interior del personaje, sus luces y contradicciones. Todos en este mundo estamos sujetos a una evolución y mi deseo como actriz es poder reflejarla”. Además de Binoche, este año el Donostia también incluye al director canadiense David Cronenberg, con el que la actriz colaboró en Cosmópolis.

Los cantantes Joaquín Sabina y Leiva junto al director Fernando León durante la presentación del documental Sintiéndolo mucho

Otro de los presentes en San Sebastián es el cantante y compositor Joaquín Sabina, que llegó al festival para presentar Sintiéndolo mucho, biopic rodada por el cineasta Fernando León de Aranoa. En la película aparecen reuniones de Sabina en su piso del barrio madrileño de Tirso de Molina o escenas de una gira por México en el marco de una larga entrevista que le realiza el propio director del film y amigo del compositor.

Como sucedió en el Festival de Venecia, la actriz Olivia Wilde presentó en San Sebastián No te preocupes, cariño y volvió a ser el centro de atención (esta vez por su impactante look)

Pero como a veces suele suceder en los grandes festivales, no todo son premiaciones, noches de emociones, expectativas y las fotos de alfombra roja que, hasta el momento, según lo que señala la prensa internacional, la gran animadora fue la directora y actriz estadounidense Olivia Wilde, que llegó a San Sebastián para presentar Don’t Worry Darling (No te preocupes, cariño), proyectada en la sección Perlak. Hace algunas semanas, en el marco del Festival de Venecia, la película dirigida por Olivia Wilde que protagonizan Florence Pugh y Harry Styles fue el centro de varias polémicas debido a la mala relación que mantuvieron en el set la actriz y la directora que tuvo un nuevo capítulo en el festival italiano.