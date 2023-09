escuchar

La huelga de guionistas y actores de Hollywood se hizo notar también en el Festival de San Sebastián, que en esta edición de 2023, la número 71 de su historia, contará con menos estrellas de las que deseaba por ese conflicto gremial que afecta a la industria audiovisual de Estados Unidos, la más poderosa y emblemática del planeta.

En la jornada inaugural del viernes 22, el director del festival, José Luis Rebordinos, reveló que este año se invirtieron 350 mil euros más que en 2022 para reforzar una programación que incluye 232 películas que se van a proyectar del 22 al 30 de septiembre. Cincuenta y siete de esas producciones son estrenos mundiales.

El actor Dominic West, quien se hizo famoso a nivel internacional por la recordada serie The Wire, fue una de las figuras más esperadas en la apertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Nacho Lopez / SOPA Images/Sipa USA)

Esa jornada estuvo marcada por una lluvia intermitente que no acobardó a miles de curiosos que se acercaron a la alfombra roja en la previa de la ceremonia inaugural, que se llevó a cabo a partir de las 20 del viernes en el imponente auditorio Kursaal, una enorme sala con tres plantas y capacidad para 1800 espectadores. Por allí desfilaron las estrellas de esta edición, cuyo perfil reforzó una tendencia de los últimos años en los festivales de cine más tradicionales: los influencers ocupan hoy un lugar destacado en este tipo de eventos, al menos en actividades que tienen más que ver con la publicidad que con el cine. Mariona Autrán, Verónica Díaz, Paula Ordovás, todas con muchos seguidores en redes sociales, y María Lo -ganadora de MasterChef 10- caminaron por esa alfombra bastante mojada de 1.840 metros que pronto será donada al Banco de Alimentos de Gipuzkoa para fabricar bolsas recicladas que se usarán en campañas de donación de alimentos.

Aunque siguen circulando los rumores de llegadas y cancelaciones, ya están confirmadas las visitas de Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Sandrine Bonnaire, James Norton, Mads Mikkelsen, Griffin Dunne, Aidan Gille, François Cluzet, Todd Haynes y Emmanuelle Devos. Dominic West, protagonista de la mitológica serie The Wire, fue uno de los más aplaudidos de la ceremonia de apertura por el público que se apretó contra las vallas para cargar su teléfono celular de fotos de famosos.

El actor Griffin Dunne, uno de los pocos estadounidenses que dijeron presente para la apertura del Festival de Cine de San Sebastián, empañado por la huelga de actores en Hollywood (Juan Naharro Gimenez/GC Images) Juan Naharro Gimenez - GC Images

Se confirmó a último momento que también llegará, el próximo miércoles, Jessica Chastain, actriz que ganó un Óscar por su papel en Los ojos de Tammy Faye (2021) y presentará la película Memory junto con su director, el mexicano Michel Franco. Chastain interpreta en el film a una trabajadora social. Hace unos días apareció en el Festival de Venecia con una remera que llevaba estampada una declaración de apoyo a la huelga de actores de Hollywood, así que es probable que llegue a San Sebastián con ese mismo espíritu reivindicativo. No es mala idea sumarle a la huelga estas pequeñas intervenciones públicas para seguir difundiendo el reclamo.

Bardem, el gran ausente

Una de las bajas más importantes de esta edición de San Sebastián es la de Javier Bardem, al que ni siquiera pudo atraer el premio Donostia, un galardón honorífico que este año también se le concedió a dos artistas veteranos, el director de animación japonés Hayao Miyazaki y el cineasta español Víctor Érice, y que en 2019 había recibido Penélope Cruz, pareja del actor nacido en Islas canarias, quien ya prometió que pasará a buscarlo personalmente el año que viene.

El animador japonés Hayao Miyazaki envió un video para expresar su gratitud a las autoridades del Festival de Cine de San Sebastián, que en esta edición lo reconoce con un premio a la Trayectoria (ANDER GILLENEA / AFP) ANDER GILLENEA - AFP

Miyazaki, por su parte, envió un video de 23 segundos con un saludo formal que fue proyectado en la sala del Kursaal antes de su largometraje El chico y la garza, una historia emocionante, melancólica, sugestiva y por momentos aterradora con referencias directas a los traumas de la Segunda Guerra Mundial y una imaginación visual a la altura de grandes clásicos de su obra como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke y Mi vecino Totoro. La película, de dos horas de duración, fue saludada con aplausos en la función de apertura y logró un alto consenso entre los críticos que fue la contracara de la polémica generada por No me llame Ternera, documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez que presenta una larga entrevista Josu Urrutikoetxea, ex jefe de la organización terrorista vasca ETA. Una carta firmada por más de 500 personas -intelectuales, víctimas de atentados y políticos como Mari Mar Blanco, Ana Iribar, Carmelo Barrio, Fernando Savater y Fernando Aramburu- exigió que retiren el film de la programación, pero el director del festival argumentó razonablemente que darle la palabra a alguien no es necesariamente “blanquearlo” -uno de los reproches más repetidos en las últimas horas en España- y opinó que la película debería pasarse en las escuelas del país.

Mucho mejor le fue a La sociedad de la nieve, blockbuster de Netflix dirigido por el español Juan Antonio Bayona que cuenta la tragedia del avión que cayó en la Cordillera de los Andes en 1972. Basada en un libro del periodista uruguayo Pablo Vierci que recoge testimonios de los dieciséis supervivientes del accidente, la película es la elegida por España para representar al país en los próximos Oscar e incluye en el elenco a actores argentinos como Agustín Pardella y Esteban Bigliardi, quien también es parte del elenco de otros dos largos que se proyectan en el festival, Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, y La práctica, de Martín Rejtman.

De Argentina, Dolores Fonzi, en la gala de apertura del Festival de Cine de San Sebastián (Raul Terrel/Europa Press via Getty Images) Europa Press Entertainment - Europa Press

Argentina tiene un papel relevante en esta edición 71 del festival de San Sebastián: la película de Rejtman, un referente ineludible del cine independiente nacional, y Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat -ganador del premio a la mejor dirección en 2018 por Rojo- competirán por la Concha de Oro, el premio mayor de la Competencia Oficial. Pero además habrá seis películas más en la sección Horizontes Latinos, entre ellas Blondi, el debut en la dirección de Dolores Fonzi, quien ataviada con un elegante vestido color mostaza y de muy buen humor también participó brevemente de la ceremonia de apertura del festival, en la que además hubo un breve y convencional discurso de la presidente del jurado, la prestigiosa directora francesa Claire Denis, la entrega del premio del nucleamiento internacional de críticos Fipresci para el finlandés Aki Kaurismaki por su último trabajo, Fallen Leaves, y una interpretación en vivo de María Berasarte, que cantó “Al alba”, tema de Luis Eduardo Aute, para rendirles homenaje a profesionales vinculados con el cine español recientemente fallecidos.

El gran ausente de este año es el actor Javier Bardem, ganador del Premio Donostia en esta edición de San Sebastián; el actor declinó participar debido a la huelga en Hollywood (AP/Alvaro Barrientos) Alvaro Barrientos - AP

Pero volviendo a la delegación argentina, además de Blondi, estarán en Horizontes Latinos los largos Clara se pierde en el bosque, ópera prima de Camila Fabbri, Alemania, de María Zanetti, Los impactados, de Lucía Puenzo, El castillo, de Martín Benchimol, y El viento que arrasa, adaptación dirigida por Paula Hernández de la elogiada novela de Selva Almada.

La producción argentina que más expectativa ha generado, sin embargo, es una serie financiada por Disney Nada, una ficción dividida en cinco capítulos que se estrenará el 11 de octubre en Star+ y tiene a Luis Brandoni como protagonista y a Robert De Niro como gran anzuelo. El legendario actor neoyorquino es el narrador de la historia que tiene como eje las aventuras y desventuras de un neurótico crítico gastronómico encarnado por Brandoni. Abrirá la sección Zinema Culinary y será un intento de Mariano Cohn y Gastón Duprat de reafirmarse en un mercado en el que han pisado firme con películas como El ciudadano ilustre y sobre todo Competencia oficial, apoyada en la popularidad de Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Nada. la serie con Luis Brandoni y Robert De Niro, es uno de los atractivos del Festival de San Sebastián 2023 Star+

También se exhibirán en la sección Zabaltegi, una de las más experimentales del festival, El juicio, de Ulises de la Orden, El auge humano, de Eduardo Williams, Mixtape La Pampa, de Andrés Di Tella, y la mencionada Los delincuentes, con la que Rodrigo Moreno cosechó muchos elogios en la edición del Festival de Cannes de este año.

La llegada de Brandoni es esperada con expectativa por la prensa española, habida cuenta de la polémica que abrió el experimentado actor con sus declaraciones sobre la exitosa película Argentina, 1985 y su protagonista Ricardo Darín, una gran celebridad en España. Habrá que esperar al martes 26 para saber si Brandoni echa más leña al fuego o aprovecha el agua que los pronósticos meteorológicos anuncian para la semana que viene en San Sebastián para apagarlo, como ya empezó a hacer en las últimas horas desde Argentina.